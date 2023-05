Nouă hală industrială din Timișoara, transformată în spațiu cultural. Minuni făcute cu 50.000 de euro FOTO

Unul dintre spațiile importante incluse în programul Timișoara - Capitală Culturală Europeană în 2023 este centrul Faber, realizat în cadrul unuia dintre cele mai spectaculoase proiecte de regenerare urbană din țară.

Faber este fosta fabrică de uleiuri şi săpun din Timişoara, care a funcţionat din 1844, în zona Fabric, ce a fost numită din 1948 Fabrica Lumina. În istoria recentă a primit numele Azur și s-a transformat într-un modern spaţiu cultural.

În spatele acestui proiect se află un grup de timişoreni, actori importanţi în comunitatea culturală, civică şi de afaceri, care au decis să îşi unească forţele şi resursele financiare pentru a pune pe picioare proiectul Faber. A fost o investiție de 1,2 milioane de euro, dar dezvoltarea a mers înainte și extinderea continuă.

Cei de la Faber au preluat încă o hală industrială, aflată în vecini, pe care au reabilitat-o, iar acum o includ în spațiul lor cultural.

„Ne-am dat seama de ce este nevoie în oraș. Pare să lipsească spațiile pentru expoziții care să stea într-un loc mai mult timp, inclusiv spații pentru concerte. Tipul acesta de spații nu prea există. Am avut încă din timpul șantierului o relație foarte bună cu vecinii noștri, am legat o relație foarte bună cu ei. Au fost impresionați de ce am făcut aici și înțeleg foarte bine potențialul curții. Așadar, una dintre halele din curte nu este folosită și este și spațiul care are cel mai mult potențial pentru concerte, expoziții și evenimente de tipul acesta. Am decis să împrospătăm întreaga incintă, să curățăm spațiile existente, să înverzim curtea, să zugrăvim, să înlocuim lucrurile care sunt stricate. E o hală foarte înaltă”, a declarat Oana Simionescu de la FOR, una din entitățile care au contribuit la apariția Faber.

ArtEncountres deschide noua hală

Lucrările la hală au demarat la începutul lui 2023, iar acum totul este gata pentru a găzdui una dintre expozițiile importante din cadrul bienalei ArtEncounters.

„Primii care deschid spațiul sunt cei de la ArtEncounters, în 19 mai, care au o parte din expozițiile bienalei aici. Dar clădirea va fi plină tot anul, sunt mai multe expoziții care vor avea loc aici. Vom avea o exoziție despre muzică, Institutul Prezentrului are o expoziție, și noi vom aveam expoziția noastră tot acolo o să fie. Intervențiile pe care le-am făcut sunt minimale. Pur și simplu am curățat spațiile, le-am zugrăvit, prin mijloace simple, dar lucrările acestea sunt suficiente pentru a deveni un spațiu expozițional. Arată bine și fațada. Ce nu a fost simplu era lumina, tot sistemul electric a trebuit făcut, pentru că nu exista. Asta a fost o investiție mai mare”, a mai spus Oana Simionescu.

Lucrările la noua hală au costat în jur de 50.000 de euro.

Între timp, la Faber continuă evenimentele din cadrul Timișoara 2023. Sezonul de conerte a fost deschis de Implant Pentru Refuz, iar sâmbătă, 13 mai 2023, în curtea Faber, va avea loc un concert cu Deliric&Silent Strike și Macanache.

Faber a strâns în 2022 două nominalizări importante, la premiile New European Bauhaus al Comisiei Europene și la Premiul Uniunii Europene pentru arhitectură contemporană Mies Van der Rohe. De asemenea, proiectul Faber a câștigat premiul Bienalei de Arhitectură Beta. A devenit astfel în scurt timp unul dintre puternicele puncte de atracții din Timiș și din tot Banatul.