Firmă obligată să achite penalizări de 300.000 euro pentru că a întârziat o lucrare cu două luni la o stradă din Timișoara

O firmă de construcții de drumuri din Timișoara a fost obligată de Tribunalul Timiș să îi achite Primăriei Timișoara penalități de 1,5 milioane de lei (300.000 de euro) pentru că a întârziat cu două luni lucrările la o stradă din oraș. Sentința nu este definitivă.

Tribunalul Timiș a obligat firma de construcții să îi plătească Primăriei Timișoara 1.509.748 lei, reprezentând penalități de întârziere calculate conform contractului de execuție pentru perioada cuprinsă între 7 august 2021 și 30 septembrie 2021.

„Mobilizarea constructorului pe strada Alexandrescu, în zona Torontalului - Aradului, a lăsat foarte mult de dorit și a generat disconfort, astfel că am acționat hotărât pentru a asigura finalizarea lucrărilor. Am notificat firma că este în afara contractului și că aplicăm penalități, dar pentru că nu a recunoscut obligația de plată ne-am adresat instanței și am câștigat. E un semnal clar pe care îl transmit firmelor care fac lucrări plătite din banii timisorenilor. Nu pot întinde la nesfârșit nervii și răbdarea timișorenilor cu lucrări care nu se mai termină”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Ordinul de începere a lucrărilor pe strada Grigore Alexandrescu, tronsonul Calea Torontalului – Calea Aradului, a fost emis în 23 iulie 2020, iar termenul de execuție a lucrării a fost de opt luni.

Contactat de „Adevărul”, patronul Superconstruct a declarat că va reveni cu un punct de vedere, dar până la ora publicării acestui articol nu a mai revenit.

În luna mai 2023, primarul Timișoarei anunța că firma care a reparat Fântâna cu Peşti din Piaţa Victoriei, unul dintre simbolurile oraşului, a fost penalizată cu 500.000 de lei, în condiţiile în care întreaga lucrare a costat 600.000 de lei, după ce firma a întârziat lucrările cu 178 de zile, faţă de termenul stabilit.

„Timişoara se dezvoltă prin respectarea unor reguli. Iar termenele pe care le impunem la licitaţii nu sunt o glumă, ci condiţii contractuale pe care firmele cu care semnăm un contract şi le asumă. Constructorul a ştiut că va fi penalizat şi, cu toate astea, s-a dovedit a fi foarte neserios la lucrare”, spunea Dominic Fritz după penalizările aplicate pentru lucrarea de la Fântâna cu pești.