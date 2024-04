E oficial. Alin Nica, candidatul Alianței Dreapta Unită la Consiliul Județean Timiș

După câteva zile de negocieri pentru stabilirea candidatului Alianței Dreapta Unită pentru funcția de președinte la CJ Timiș, vineri, 5 aprilie, a venit anunțul oficial: Alin Nica intră în luptă cu PSD-PNL.

Alin Nica este candidatul Alianței Dreapta Unita pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș la alegerile din vară. Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă, la sediul USR Timiș, la care au participat Domnic Fritz, Alin Nica și ceilalți lideri ai Dreptei Unite.

„Am găsit o soluție bună pentru Timișoara și pentru județul Timiș în cadrul Alianței Dreapta Unită, după câteva zile de negocieri. Pot să vă anunț că am agreat că vom candida cu Alin Nica la Consiliul Județean Timiș din partea Alianței Dreapta Unită. Am agreat că vom candida și pe o listă comună la CJ Timiș: USR, Forța Dreptei și PMP. Peste tot în județ vom candida în formulele cele mai câștigătoare pentru a bate noul partid unic PSD-PNL.Aceste negocieri nu au fost ușoare, vorbim de trei partide diferite, persoane cu idei diferite. Dar am găsit o nouă determinare pentru dezvoltarea Timișoarei și Timișului”, a declarat primarul Dominic Fritz, președintele USR Timiș.

Chiar dacă în ultimii patru ani nu a fost mereu soare între Dominic Fritz și Alin Nica, cei doi spun că au trecut peste disensiunile politice.

„A existat și o colaborare bună între PNL și URS la nivelul județean. Am reușit să rezolvăm împreună mai multe probleme administrative, menționez și colaborarea pe care am avut-o în Capitala Culturală Europeană. Au fost și diferențe politice (...). ce vedem în această campanie este ceva extraordinar de periculos pentru democrația din România. În 9 iunie jocurile nu sunt făcute, PSD-PNL nu vor lua toată puterea și este posibil să existe un proiect politic care nu doar se opune, ci va găsi și o majoritate politică pentru o alternativă la PSD-PNL. Pericolul PSD-ului este real, dar la fel de reală este și determinarea noastră de oferi o alternativă de dreapta”, a mai spus Dominic Fritz.

În urma înțelegerii între PNL și PSD, pentru funcția de primar al Timișoarei va candida liberalul Nicolae Robu, iar la Consiliul Județean social-democratul Alfred Simonis. Astfel, actualul șef al CJ Timiș, Alin Nica, șeful filialei PNL Timiș, a fost îndepărtat din partid și a ajuns în Forța Dreptei, care a intrat în alianța Dreptei Unite cu USR și PMP.

„Suntem aici din necesitatea de a contracara pericolul acaparării întregii puteri de către PSD. Suntem aici ca să apărăm valorile Timișoarei, în care credem, să dăm un semnal pentru întreaga țară că Timișoara este și va fi un far al păstrării valorilor pentru care s-a murit aici, în orașul nostru. Niciodată partidul stat, comuniștii, nu trebuie să acapareze din nou România. Au fost patru ani în care am avut și contre, și disensiuni, dar am găsit maturitatea de a trece peste aceste chestiuni care pălesc în fața pericolului major pe care-l avem înainte”, a declarat Alin Nica.