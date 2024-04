Alin Nica s-a înscris în Forța Dreptei. Va candida împotriva PNL-PSD pentru un nou mandat la Consiliul Judeţean Timiş

Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, îndepărtat din PNL de conducerea centrală după ce s-a împotrivit alianței între liberali și PSD, va candida pentru un nou mandat din partea formațiunii Forța Dreptei.

În urma înțelegerii între PNL și PSD, pentru funcția de primar al Timișoarei va candida liberalul Nicolae Robu, iar la Consiliul Județean social-democratul Alfred Simonis. Astfel, actualul șef al CJ Timiș, Alin Nica, șeful filialei PNL Timiș, a fost îndepărtat din partid. Așa cum era de așteptat, Alin Nica a ajuns în partidul lui Ludovic Orban, Forța Dreptei.

„Acum trebuie să luptăm până la capăt pentru dreapta din judeţ şi pentru liberalii de dreapta. Nu putem să ne întoarcem ca pe vremea comuniştilor şi să avem un singur candidat real în persoana domnului preşedinte Simonis. Am finalizat discuţiile cu domnul Orban şi am decis să candidez din partea Forţei Dreptei. Sunt şi voi fi liberal. 20 de ani am fost promotorul şi voi fi în continuare promotorul ideilor liberale. A fost o decizie extrem de grea, însă nu am avut de ales. Cei de la Bucureşti m-au exclus de facto din PNL: Ciucă şi Bode l-au făcut pe Simonis călăul judeţului Timiş”, a declarat, luni, 2 aprilie, Alin Nica.

Fostul președinte al filialei PNL Timiș, Alin Nica, s-a întâlnit și cu Dominic Fritz, președintele USR Timiș, pentru o colaborare la alegerile locale din 9 iunie. USR se află în alianță cu Forța Dreptei pentru funcția de primar al Timișoarei.

„Momentele de criză au deschis ferestre de comunicare. Cred că putem forma un tandem care să răspundem cerinţelor alegătorilor. Vom promova idei liberale, curate şi nu idei vopsite”, a mai declarat Alin Nica.

Ludovic Orban, liderul Forța Dreptei, l-a primit cu brațele deschise pe Alin Nica.

„Noi suntem liberali, Alin Nica este liberal. Şi împreună, unindu-ne forţele, vom reuşi să împiedicăm tentativa PSD de a pune mâna pe acest judeţ simbolic. Timişoara este primul oraş eliberat de dictatura comunistă. Din păcate, o juntă militară a fost impusă în fruntea PNL, iar aceasta ucide pas cu pas orice urmă de liberalism şi de democraţie în PNL”, a spus Ludovic Orban.