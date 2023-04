Dominic Fritz a dirijat din nou corul pe care l-a înființat la Timișoara. Primarul a cântat cu TGP VIDEO

Timișoara Gospel Project este un proiect pus la cale de Dominic Fritz în anul 2005. Fritz s-a alăturat din nou corului la cea de-a 15-a ediție a concertului caritabil susținut de TGP, pentru prima dată de când e primarul orașului de pe Bega.

Timișoara Gospel Project s-a reunit pentru trei concerte caritabile, în perioada 1-3 aprilie. Banii adunați din vânzarea de bilete și donații vor ajunge centrul de Îngrijire Paliativă de tip Hospice „Casa Milostivirii Divine”, un loc în care pacienții în faza terminală a bolii primesc îngrijire medicală, sprijin social și consiliere psiho-emoțională și spirituală, pentru a trăi cu demnitate fiecare clipă, alături de cei dragi.

În acest an, la ediția a 15-a a concertului susținut de TGP, a revenit și Dominic Fritz, primarul Timișoarei. Este pentru prima dată când Fritz dirijează corul pe care l-a înființat în 2005 din postura de edil șef al orașului de pe Bega.

Dominic Fritz nu a dorit să mediatizeze evenimentul, iar singurii care știau de pregătirile pentru concertele din acest weekend au fost coriștii și muzicienii de la TGP.

Corul a fost compus din 150 membri, amatori, cu vârste cuprins între 6 și 80 ani, de etnii, religii sau confesiuni diferite.

Din formația de acompaniament au făcut parte Eduard Bogdan (pian), Petre Ionuțescu (trompetă și clape), Johnny Kui (chitară), Daniel Kui (bass) și Ferencz Szekeres (tobe).

Povestea corului TGP

Dominic Fritz a ajuns pentru prima dată în România în 2003, la o casă de copii din Timişoara, a Federaţiei Caritas, ca voluntar al organizaţiei „Jesuit European Volunteers“. Era absolvent al unui liceu catolic iezuit din Germania, iar perioada pentru care a venit în România era de un an şi, pentru că dorea să lase ceva în urma lui, s-a gândit să încerce o aventură muzicală inedită.

S-a bazat pe oameni obişnuiţi, dar cu muzica în sânge şi cu puţină nebunie. Ceea ce a ieşit se numeşte Timişoara Gospel Project. Este un cor de gospel care renăștea în fiecare an ca printr-o vrajă. Bagheta îi aparţine lui Dominic. De atunci, vene la Timişoara an de an pentru spectacolele corului pe care l-a creat.

Timişoara Gospel Project a început în 2004 sub forma unui workshop. Având experienţa corului din liceu, Dominic Fritz s-a gândit să creeze la Timişoara un cor de gospel alcătuit din copiii instituţionalizaţi, iar concertul s-a ţinut în biserica catolică din cartierul Elisabetin.

„Îmi amintesc şi acum cum au venit oamenii. Ne-am dat întâlnire la repetiţii la ora 10.00. Eu, ca de obicei, eram punctual. Însă, la ora aceea au venit doar trei. Peste o jumătate de oră au mai apărut doi. De abia pe la ora 11 şi ceva au venit mai mulţi, dar nu toţi. Unii s-au scuzat din diferite motive că nu pot ajunge. A fost un mic şoc cultural pentru mine. La început, am fost temător, dar concertul a ieşit foarte bine. Atunci s-a născut Timişoara Gospel Project şi am zis că voi reveni în fiecare an pentru un concert“, a mai declarat Dominic, într-un interviu pentru Adevărul

„A început ca un singur proiect. Era de un singur week-end. Am fost voluntar în Timişoara, am cunoscut mai multă lume, am cântat, dar a venit vremea să mă întorc acasă, în Germania. Dar într-o zi am zis, hai să revin la Timişoara, pentru un sfârşit de săptămână, şi să cântăm muzica gospel. Atunci au venit doar zece oameni, am fost puţin dezamăgit, dar a ieşit un concert atât de frumos că am zis, hai să mai fac asta încă o dată. Anul următor au fost 30 de oameni. Următorul an au fost 40. Şi a tot crescut. Am ajuns la peste o sută de persoane. Pot să spun că la proiectele noastre au contribuit, din 2005, peste 600 de oameni au cântat măcar o dată cu noi”, a mai afirmat Dominic Samuel Fritz.

Pentru primul concert a venit cu pianul de acasă. Pentru că spectacolul a fost un succes, germanul a decis ca şi anul următor să revină şi să facă unul şi mai bun. „A doua oară a ieşit şi mai bine. Totul avea să se dezvolte foarte rapid, nici măcar eu nu mă aşteptam la început să ajungem aici“, continuă Dominic.

Corul a crescut în fiecare an, iar în 2008, Dominic Fritz a decis să mute concertul în Domul Catolic din Piaţa Unirii. La concertul din 2010, corul de gospel creat de Dominic Fritz a înregistrat un succes fulminant, spectatorii stând şi pe jos. Echipa lui Dominic Fritz a decis că e timpul să se mute într-un loc mai mare, astfel că, în 2011, concertul Timişoara Gospel Project a avut loc la Biserica Millenium, cea mai mare biserică catolică din judeţul Timiş.

În 2012, Timişoara Gospel Project a ieşit pentru prima dată din biserici şi s-a mutat într-o sală de spectacole, la Sala Capitol din Timişoara. Dominic reuşeşte să strângă în jurul lui o mână de oameni din toate păturile sociale, de toate vârstele şi confesiunile, cei mai mulţi fără să aibă de-a face cu muzica, iar după o săptămână de repetiţii, să fie în stare să dea un concert profesionist.

Alături de Timişoara Gospel Project au venit şi instrumentişti profesionişti, din diferite trupe rock din Timişoara, care, o dată pe an, îşi rup din timpul şi programul lor pentru a cânta cu Dominic şi corul de gospel.