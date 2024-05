DJ Sean Norvis, dat în judecată pentru remixul piesei populare „Iorgovan, frumoasă floare!”: "O să-i cer daune foarte mari" VIDEO

Avocații familiei regretatului artist de muzică populară Petrică Moise îl vor da în judecată pe DJ Sean Norvis, pentru că a realizat un remix al piesei „Iorgovan, frumoasă floare!”, devenită celebră grație cunoscutului interpret

„Iorgovan, frumoasă floare!”, un cântec făcut celebru de regretatul interpret de muzică populară Petrică Moise, decedat în 2021, considerat un veritabil imn neoficial al Banatului, are parte de un remix realizat de DJ Sean Norvis.

Piesa este cântată de Simona Ursu, iar videoclipul piesei a fost lansat oficial pe canalul YouTube, în 3 mai 2024.

Nu a stat foarte mult timp pe Internet, pentru că fanii lui Petrică Moise au raportat la YouTube, iar piesa a fost retrasă de pe paginile artiștilor.

Melodia originală „Iorgovan, frumoasă floare!” se află pe albumul “Nu-i român ca bănățanu”, lansat de Petrică Moise, în 2001.

Mihaela Moise, fiica lui Petrică Moise consideră că piesa a fost luată fără accepul familei, iar DJ-ul timișorean a fost rugat să dea jos piesa de YouTube și să nu o mai folosească, dar a refuzat.

„Tata are un fan club unde a adunat toți admiratorii de-a lungul vieții. Acolo am găsit o atenționare, oarecum, în care unul din fani îmi reproșa că nu am grijă de piesele și de moștenirea lăsată de tata. Am văzut această piesă electro-nu știu cum, pusă pe YouTube de un anume Sean Norvis. După care i-am scris pe Facebook, iar apoi m-a sunat el și mi-a zis că el este autorul piesei <Iorgovan, frumoasă floare>, spunându-mi că a și înregistrat-o la UCMR-ADA. Am rămas surprinsă. I-am spus că îl rog să șteargă de pe YouTube și din memorie piesa, pentru că este a tatălui meu. A spus că așa e, doar că Petrică Moise a murit, Dumnezeu să-l ierte. I-am spus că nimeni nu-i dă dreptul să fure munca de-o viață a tatălui meu și să o înregistreze E una că ai cântat-o și e alta să te duci să o înregistrezi”, a declarat Mihaela Moise.

„O să-i cer daune foarte mari”

Avocații familiei Moise îl vor da în judecată pe Sean Norvis, vor cere și daune, iar banii vor fi donați pentru tineri muzicieni.

„Eu nu aș fi dorit acest circ. Dar nu pot întina memoria tatălui meu. Eu l-am și rugat, să nu ajungem mai departe, să nu ne războim. El a răspuns că nu va șterge clipul de pe YouTube, pentru că e piesa lui. Atunci noi mergem în tribunal să ne judecăm. O să-i cer daune foarte mari. Banii îi voi dona unor copii care sunt foarte talentați. Eu nu am nevoie de banii nimănui. Sunt de acord ca piesele tatălui meu să fie cântate de tineri, de cine dorește, dar cu specificația autorului. Oricum nimeni nu specifică. Nu m-a deranjat. În acest caz, eu vâzând și această transformare, nu se poate să transformăm tot în piese electro și în moda care a venit acum. Nu pot să fiu de acord și sunt foarte revoltată de tupeul acestui băiat de 39 de ani”, a mai spus Mihaela Moise.

„Nu mi-am asumat că piesa originală este a mea”

La rândul său, DJ Sean Norvis, Flavius Oprean după numele din buletin, spune că nu a greșit cu nimic și că a înregistrat la Uniunea Compozitorilor piesa realizată de el.

„Eu am refăcut piesa <Iorgovan, frumoasă floare>, nu mi-am asumat că piesa originală este a mea. Este un remake după o piesă mai veche. O adaptare, ceea ce face toată lumea în ziua de azi. Recent, David Gueta a refăcut <Dragostea din tei>, dacă e să o luăm așa. Nu mi-am asumat că piesa originală este a mea, este o adaptare a piesei originale. Și am scris în credite și numele lui Petrică Moise. Așa că nu înțeleg de ce acest tam-tam atât de mare. Această versiune este înregistrată la UCMR, e normal, eu îmi protejez toate piesele. Nu am luat piesa originală și am înregistrat-o, asta doamna Moise nu a înțeles. Nu are nicio legătură cu piesa originală”, a declarat Flavius Oprean alias DJ Sean Norvis.

După numai câteva zile, piesa „Iorgovan, frumoasă floare”, varianta remixată, a adunat în jur de 7.000 de vizualizări, până când clipul a fost dat jos de pe YouTube.

„Nu pot să spun despre succes, pentru că după câteva zile au dat jos piesa. Clipul oficial pe care noi l-am filmat și l-am pus pe You Tube a fost dat jos, de pe canalul meu și de pe canalul Simonei. Aștept să-mi expire cele zece zile. Am fost zilele trecute la Zilele Caransebeșului, au fost reacții bune. Nu știu dacă va fi ca <Noaptea pe la trei>, pentru că e o piesă cumva locală, dar m-aș bucura să prindă măcar local, de fapt asta era și scopul. Dacă am supărat-o pe doamna Moise, îmi pare rău, dar nu așa funcționează lucrurile”, a adăugat Sean Norvis.