Castelul Huniade, cea mai veche clădire din Timișoara, se redeschide pentru public după 20 de ani

Ca să poată fi redeschis total pentru public, imobilul istoric trebuie reabilitat complet. Autoritățile județene spun că e nevoie 40 de milioane de euro pentru toate lucrările.

Castelul Huniade, cea mai veche clădire din Timișoara, este închis de 20 ani pentru renovare, asta în timp ce regale Carol Robert de Anjou a avut nevoie de doar șapte ani să-l ridice. În anul Capitalei Europene a Culturii, lucrurile au început să miște. O parte din Castelul Huniade se redeschide publicului, săptămâna viitoare, în eforturilor și insistenței orfanizatorilor Bienalei Art Encounters.

Tot Art Encounters a deschis pentru public, în urmă cu cinci ani, ruinele Cazarmei U. Acum, publicul va avea acces doar în Sala de Marmură din castel, care va găzdui o expoziție din cadrul Bienalei.

Anul acesta va fi dat în folosință și partea de nord-vest, de la parter, pentru programele Timișoara 2023.

„Va fi unul dintre evenimentele care deschis Castelul Huniade pentru vizitatori. Anul acesta vom da Partea de nord-vest este consolidată și asta este principal chestiune care ne face să putem face renovare în această aripă a castelului, iar Sala de Marmură necesită minime investiții astfel încât să constituie un spațiu expozițional în cadrul programului Timișoara- Capitală Europeană a Culturii. De Ziua Județului Timiș, în 28 iulie, vom avea un alt eveniment acolo. În restul castelului accesul va fi restricționat”, a declarat Alin Nica, președintele CJ Timiș.

E nevoie 40 de milioane de euro

Parte din fonduri au deja obținute prin PNRR, iar o altă finanțare a fost accesată pentru consolidare seismică. CJ Timiș speră să atragă bani și din alte surse.

„La Castelul Huniade noi am elaborat un plan de reabilitare în urmă cu un an de zile și am făcut o cercetare pentru sursele de finanțare. Am făcut un proiect tehnic pentru întreg castel, inclusiv am venit cu propunerea de acoperire a curții interioare. Anul acesta am cuprins trei din cele patru finanțări pe care le-am avut. 4,2 milioane de euro pe PNRR, prin care vom reabilita aripa de nord, încă un proiect de 6 milioane de euro pe programul de consolidare a clădirilor cu risc seismic, prin care vom reabilita întreaga parte de sud a castelului. A treia componentă, pe noul program transfrontalier România-Ungaria, ca proiect strategic în valoare de 10 milioane de euro, pentru dotarea și amenajarea castelului după lucrările de consolidare și reabilitare. Avem peste 20 de milioane de euro sume certe. Restul lucrărilor le vom face din fondurile CJ Timiș”, a declarat Alin Nica.

Între timp, pentru a ascunde urâțenia, cei de la CJT au întins pe Castelul Huniade un mesh cu fotografia castelului. De la distanță arată că e chiar frumos renovat.

„Istoria de reabilitare a castelului este lungă. Se întinde încă din anii 2000, fundația castelului s-a afundat foarte mult și au apărut fisuri și crăpături în pereții acestei construcții. Chiar s-a câștigat o finanțare pe proiecte europene, dar a fost abandonat. Și iată că de 10 ani de zile, lucrările stagnează. Prin 2018 s-a semnat un protocol cu Institutul Național al Patrimoniului, pentru un nou DALI, această lucrare tehnică a fost finalizată de abia în 2021, după multe insistențe. Am luat noi problema în mâini și am terminat inclusiv proiectul tehnic în 2023 și am reușit să depunem proiectele la finanțare. Lucrările se vor încheia în 2026-2027, pentru că sunt lucrări complexe, ample și la care trebuie multă pricepere a unor specialiști”, a mai spus Alin Nica.