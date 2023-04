Bani pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara. „Îl vom repune în circuitul muzeal“

Consiliul Județean Timiș a semnat contractul de finanțare pentru restaurarea Castelului Huniade din Timișoara, care astăzi găzduiește Muzeul Banatului. Banii vin prin PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență.

Castelul Huniade va fi redat circuitului muzeal în urma investițiilor actuale ale Consiliului Județean Timiș. În acest sens, un nou contract prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta C11. Turism și cultură, a fost semnat astăzi, 25 aprilie.

Prin intermediul acestuia, Castelul Huniade primește 21,9 milioane de lei, bani din PNRR, acordați în vederea realizării de diferite lucrări la interior, dar și la fațada castelului.

Potrivit proiectului, se vor realiza următoarele categorii de lucrări: restaurarea zidurilor și tavanelor prin aplicarea tencuielilor de finisaj după realizarea lucrărilor de consolidare și zugrăvelilor pe bază de vopsele silicatice; desfacerea completă a pavimentului din mozaic realizat la interior; refacerea pardoselilor, cu piatră naturală; restaurarea tâmplăriei din lemn. De asemenea, restaurarea feroneriei originare, restaurarea fațadei principale după finalizarea lucrărilor de consolidare, restaurarea scărilor din piatră de marmură din zona de nord-vest.

Se vor reface grupurile sanitare și se vor monta șenile pentru accesul persoanelor cu dizabilități și finisaje interioare.

„De 30 ani s-a încercat reabilitarea Castelului Huniade, fără succes. Obiectivul din centrul Timișoarei are o istorie de probleme, însă, prin obținerea acestor fonduri, îl vom repune, în sfârșit, în circuitul muzeal. În acest mandat, am semnat contracte de finanțare în valoare peste 1 miliard de lei, un record în istoria Consiliul Județean Timiș. Am atras fonduri europene, facem investiții majore, suplimentăm constant bugetul județului cu diverse surse de finanțare și mișcăm lucrurile pe direcția cea bună pentru județul Timiș”, a spus Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.

Proiectul prevede realizarea unui circuit muzeal cu pornire din accesul principal, intrarea principală pentru vizitatori, amplasată pe tronsonul de Nord al muzeului și prin intrarea secundară, amplasată în tronsonul de Est.

Pentru persoanele cu dizabilități de vedere se vor monta modele tactile ale exponatelor/panourilor, pentru ca acestea să poată obține informații referitoare la zonele vizitate, panouri informative în alfabetul Braille, iar pentru deplasarea în siguranță se vor monta covoare tactile.