Cartea pusă la index din cauza unei vedete XXX, lansată cu succes la Bruxelles. Timișoara a refuzat s-o includă în program FOTO

Jurnalistul timișorean Zoltan Kovacs a lansat, marți, 7 februarie, la Parlamentul European Bruxelles, cartea „Calendar Timișorean - file din istoria orașului”, în cadrul unui eveniment organizat de europarlamentarul Maria Grapini.

Cartea „Calendar Timișorean - file din istoria orașului”, scrisă de jurnalistul timișorean Zoltan Kovacs, este gândită ca un calendar; prezintă evenimente care au avut loc în fiecare zi a anului, de-a lungul istoriei. Sunt 365 de zile care cuprind date și fapte, personalități marcante, evenimente cheie, administrații, arhitectura și tradiții. Toate însoțite de imagini inedite care descriu trecutul și prezentul Timișoarei.

Zoltan Kovacs, fostul patron al ziarului Agenda, spune că a muncit la această lucrare remarcabilă vreme de trei ani.

„A necesitat o documentație foarte lungă și deloc ușoară. Este o carte vastă, foarte amplă și încearcă să prezinte cei 800 de ani ai Timișoarei, cât mai divers și din toate unghiurile. Cartea nu s-a scris într-un mod clasic, trebuia găsit pentru fiecare zi un eveniment, o personalitate, o clădire importantă din Timișoara. Nu a fost ușor! Pe finalul cărții aveam zile libere, dar pe de altă parte erau pagini cu patru-cinci evenimente. La un moment dat am vrut să abandonez proiectul, am zis că nu se poate realiza”, a declarat Zoltan Kovacs.

Nu e o carte științifică

Cartea nu s-a dorit o lucrare științifică, academică, drept pentru care în ea figurează și povești și întâmplări care nu fac parte din cărțile de monografie sau de istorie.

„Nu am dorit să scriu istoria Timișoarei, s-au scris atâtea cărți. Eu nu sunt nici istoric. Am dorit să prezint orașul din cât mai multe puncte de vedere, ca acela care citește cartea să dobândească o cultură generală despre oraș.

În primul rând sunt cele mai importante evenimente istorice prin care a trecut orașul. De la perioada în care a fost capitală a Regatului Ungariei, până la dominația otomană, urmează eliberarea Timișoarei de trupele habsburgice, colonizarea, redarea orașului Regatului Maghiar, în 1791, partea de revoluție pașoptistă, dominația austro-ungară, până la unirea Banatului cu Regatul României.

Sunt cele mai importante biserici, clădiri și instituții - Timișoara are peste 10.000 de clădiri istorice”, a mai spus Kovacs.

În carte figurează și 108 personalități timișorene care au contribuit la istoria orașului sau sunt pur și simplu curiozități al acestui oraș.

De exemplu, aici apare Ana Cumpănaș - cunoscută ca „Femeia în roșu“, fosta iubită a faimosului gangster John Dillinger.

Se regăsește în carte și Francesco Illy, inventatorul espresorului modern, omul care a pus pe picioare celebra companie de cafea din Italia, care s-a născut în cartierul Iosefin.

Vedeta porno Sandra Romain e din Timișoara

De asemenea, există și personalități care deja nasc controverse. Pe fila de pe 25 martie apare Maria Popescu, timișoreanca devenită vedetă în lumea filmelor pentru adulți sub numele de „Sandra Romain“. Din cauza ei, albumul nu a fost inclus în protocolul Capitalei Europene a Culturii.

„În contextul de a prezenta personalități interesante, inedite, a primit loc în carte și Sandra Romain, o timișoreancă foarte cunoscută, care a făcut cariera în America, în filmele pentru adulți. A fost desemnată vreme de zece ani regina filmelor xxx. E un nume care apare în toate limbile pe Wikipedia.

Iată, însă, prezența ei în carte a produs controverse. Cei care conduc proiectul Timișoara 2023 au considerat că datorită acestui material cartea nu este morală și nu poate să fie dată în cadrul protocolului la diverse evenimente organizate în Timișoara.

Am rămas blocat. După 33 de ani după căderea comunismului, în orașul în care a început revoluția, se introduce o anumită cenzură.

Pe de altă parte, în 2023, când se vorbește de LGBT, droguri, prostituție, despre corectitudine politică, să se pună o carte pe index, pentru că apare Sandra Romain, pot să spun doar no comment. Eu cred că e o carte foarte serioasă și trebuia să apară”, a adăugat Zoltan Kovacs.

Varianta în limba engleză a cărții, dedicată în mod special turiștilor care vor vizita Timișoara în 2023, a apărut în luna decembrie.

Adrian Cioroianu: „E și o poveste care a născut polemici”

Cartea lui Zoltan Kovacs fost prezentată de istoricul Adrian Cioroianu, fost ministru de Externe al României.

„Pentru mine a fost o surpriză. Zoli Kovacs mi-a spus, cu modestie, că a scris o carte-calendar despre Timișoara. M-am gândit că e un calendar cu 12 fotografii, genul de calendar pe care-l punem pe perete.

Am fost surprins că e o carte în toată regula, un fel de album în același timp, pentru că e vorba de 365 de zile, fiecare dintre ele cu o poveste despre Timișoara sau cu timișoreni de-a lungul istoriei, până astăzi. Nu te va lăsa sufletul să rupi vreo pagină. Am fost încântat de această carte.

Pe 1 aprilie e Laszlo Tokes, are și partizanii și contestatarii lui. Nu e păcăleală, atunci s-a născut Tokes.

E Eugeniu de Savoya, e trupa Phoenix. E și o poveste care a născut polemici. După o celebră poetă, dai pagina și vezi o vedete a filmelor pentru adulți. Oficialitățile culturale locale nu au apreciat această alăturare. Cert este că până acum nimeni nu a scris în acest mod”, a spus Adrian Cioroianu.

Eveniment gândit de Maria Grapini

La eveniment a participat și Andras Demeter, secretar de stat în Ministerul Culturii, care a vorbit despre importanța proiectului Timișoara - Capitală Culturală a Europei în 2023. Lansarea cărții „Calendar Timișorean - file din istoria orașului” a fost organizată de europarlamentarul Maria Grapini în cadrul conferinței intitulate „Cultura, punte între națiuni”.

„Am reluat acțiunile în Parlamentul European după doi ani de pauză. Sunt bucuroasă că am putut relua evenimentele dedicate culturii. Iată că în 2023, Timișoara e și Capitală Culturală Europeană și mă bucur să lansăm o carte a unui jurnalist bine cunoscut în Timișoara, Zoltan Kovacs, pe care îl apreciez încă din anii '90, atunci când se stătea la coadă pentru ziarul Agenda. Au răspuns invitație la acest eveniment și colegi din alte țări, parlamentari, cei de la Comisia de Cultură, comisarul pe cultură, vicepreședintele Parlamentului European. Am avut și români care trăiesc în Belgia. A fost o reușită”, a declarat Maria Grapini.

Revenind la fostul patron de la Agenda, acesta are în plan o continuare, o noua carte-calendar, care va cuprinde, de această dată, istoria întregului Banat istoric. De asemenea, Zoltan Kovacs s-a apucat deja de scris la cartea care se va numi „Agenda comunismului, 45 de ani cu bune și rele din România”.