Bază de canotaj de pe malul Begăi, dărâmată. Sportivii se mută într-un fost restaurant

Demolarea unei baze de canotaj de pe malurile Begăi din Timișoara a stârnit o veritabilă isterie în mediul online. Unii au ajuns să spună că se distruge cel mai vechi sport din Timișoara - canotajul fiind practicat încă din 1864.

Primăria Timișoara a început demolările construcțiilor ilegale de pe malul Begăi, după ce două instanțe au confirmat că dispoziția de demolare emise sunt legale și în vigoare.

Pe un teren de 3.863 metri pătrați, aflat în proprietatea municipalității, au fost ridicate și extinse mai multe clădiri fără autorizații de construire sau de funcționare. Printre ele fosta terasă Boss și fostul club Getsby. Intenția este ca în locul teraselor ilegale, clădiri șubrede și betoane sparte, să fie spațiu verde, de promenadă și de relaxare pe malul Begăi.

Printre clădirile demolate a fost și o bază sportivă. Este vorba de clubul de canotaj al Clubului Sportiv Municipal, finanțat de Primăria Timișoara. Clubul de canotaj funcționa în acest spațiu fără forme legale.

„Pe terenul aflat în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara au existat câteva construcții neintabulate, edificate fără autorizație de construire. Aceste clădiri au fost extinse ilegal rezultând clădiri noi pentru care eliberarea unei autorizații în vederea intrării în legalitate era imposibilă. Atât clubul sportiv cât și celelalte entități juridice care ocupă acel spațiu nu dețin un contract de închiriere sau concesiune, nici pe clădiri și nici pe teren”, au transmis cei de la Primăria Timișoara.

De precizat că nu este vorba de o clădire istorică sau de valoare de patrimoniu, complexul sportiv fiind construit în anii 70-80.

„Ne-am trezit pe terenul altcuiva”

Clubul CSM Timișoara s-a mutat în spațiul de pe malul Begăi în 2006, după ce s-a unit cu secția de canotaj de la CS Banatul.

„Noi am înființat secția de canotaj în 2006, după desființarea Clubului Sportiv Banatul. Inițial am început un protocol de colaborare cu ei, pentru a putea prelua acea bază sportivă, dar apoi ei s-au desființat. Recunosc că nu am avut o formă legală pentru acea bază, dar am rămas acolo. Ne-am trezit pe terenul altcuiva. Antrenorul nostru (n.r. Zlatomir Balojin) a mai amenajat acolo câteva camere unde să stea copiii, aveam acolo aparatele, ergometrele, vestiarele și două dușuri. Bărcile le țineam afară”, a declarat Lucian Reclaru, directorul Clubului Sportiv Municipal Timișoara.

Sportivii mutați într-o clădire mai mare

Până la găsirea unui nou spațiu pentru canotori, municipalitatea a oferit celor de la CSM Timișoara clădirea aflată în vecinătate, care a aparținut cândva restaurantului Boss.

„Am discutat cu primarul și mi-a spus că se caută o soluție. Așa că nu îmi fac griji. Deocamdată ne dau în primire acea clădire mare, care nu a fost demolată odată cu terasa Boss. O putem folosi temporar. Ar fi mult mai adecvată pentru activitatea sportivilor, dar nu știu dacă vor putea să rămână acolo definitiv. În orice caz se caută variante. Nu se desființează clubul de canotaj, așa cum am văzut că se scrie în presă”, a mai spus Reclaru.

De altfel, primarul Dominic Fritz s-a aflat în contact direct în toată această perioadă cu Elisabeta Lipă, președinta Agenției Naționale pentru Sport, căreia i-a transmis și soluția găsită pentru sportivii de la CSM Timișoara.

În Timișoara, pe malul Begăi, mai sunt două cluburi de canotaj: CS Bega și Politehnica, care au baza lângă restaurantul Vaporul, și unul de caiac: CSS 1, care funcționează un pic mai jos de baza celor de la CSM, în dreptul Universității de Vest.

Un sport istoric în Timișoara

Istoria canotajului de pe Bega începe tocmai în 1864, odată cu practicarea sa în mod organizat şi, implicit, cu apariţia Societăţii de Luntrişoare. A fost prima asociaţie de canotaj de pe actualul teritoriu al României, înfiinţată de câţiva studenţi întorşi de la studii din străinătate. Apoi, nu după mult timp, apare Asociaţia Sportivă „Regatta“, a doua structură de profil din oraş. În 1866 consemnăm şi naşterea Asociaţiei de Canotaj din Timişoara. În prima jumătate de secol de canotaj, ambarcaţiunile ce pluteau pe Bega erau rudimentare chiar şi pentru standardele acelor vremuri, însă şoproanele de lemn de pe malurile Begăi au fost înlocuite, în perioada 1910-1912, cu un pavilion modern.

După Marele Război, AS Regatta îşi reia activitatea, făcându-şi apariţia şi câteva cluburi sportive noi cu secţii de canotaj, AS Înainte şi Politehnica. De asemenea, în 1922 este înfiinţată Societatea de Canotaj Timişoara. În 1932, la prima participare românească la o competiţie internaţională oficială, la Campionatul European de la Belgrad, ţara noastră a fost reprezentată de schiful 4+1 al clubului Regatta Timişoara.