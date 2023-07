Adăpostul pentru oamenii străzii al unei asociații umanitare din Timișoara, închis după un control controversat dispus de prefect FOTO

Fundația Timișoara 89, prima organizație umanitară apărută în România postrevoluționară, înființată în 30 decembrie 1989 de scriitorul Petru Ilieșu, a fost târâtă într-un scandal media, în urma unui control demarat de Instituția Prefectului.

Inspectorii de Agenția Județeană pentru Plăți şi Inspecție Socială, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor, Direcția Sanitar Veterinară şi Pentru Siguranța Alimentelor, însoțiți de reprezentanții ISU Timș și poliție au descins, luni, 10 iulie, la Fundația Timișoara 89, de pe strada Martir Gogu Opre.

Controlul a fost demarat de Instituția Prefectului ca în centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, cu dizabilități și cele destinate copiilor. În urma controlul, prefectul Mihai Ritivoiu a dispus închiderea centrului, având în vedere „condițiile de groază” de acolo.

„Un prim centru închis în Timiş, ca urmare a controalelor demarate: Centrul de găzduire temporară a persoanelor adulte fără adăpost din Timişoara, str. Martir Gogu Opre 24. Principalele constatări: produse alimentare expirate, lipsa autorizației DSVSA la blocul alimentar, condiții insalubre peste tot. Imaginile vorbesc de la sine. Dezolant este că serviciile furnizate de acest centru sunt plătite din bani publici de către Primăria Timişoara. Cea care a confirmat prestarea serviciilor şi calitatea acestora. Dar asta este o altă discuție, pe care o vom purta cu siguranță. De redeschidere discutăm doar după remedierea exemplară a deficiențelor”, a transmis imediat pe Facebook, Mihai Ritivoiu.

„Au venit țintit cu ideea clară că închid centrul”

În centrul de la Fundația Timișoara 89 locuiesc 44 de persoane, oameni fără adăpost, dar și persoane aflate în situații de criză, cu handicap, fără venituri, oameni care provin de la spitale de psihiatrie.

„Mă gândeam că o să vină și la noi în control, dar eram liniștit. Știam că nu avem probleme atât de grave încât să ne temem de un control. E adevărat că mi-au scăpat din atenție niște lucruri. Cei care au venit puhoi pe capul nostru, nu puteau să vină și altădată, să vadă, să spună că nu e în regulă, să ne dea un avertisment și să schimbăm lucrurile. Pentru că nu sunt lucruri atât de grave pe cât le-au descris ei. Au venit țintit cu ideea clară că închid centrul. Exces de zel făcut absolut jenant. Au venit peste 20 de persoane, nebunie totală, au venit cu televiziunile. Iar presa caută mereu să exacerbeze lucrurile, să fie mesaje emoționale. Dacă îmi atrăgeau atenția, remediam imediat”, a declarat Petru Ilieșu, care a înființat asociația în 30 decembrie 1989.

Dormitorul alcoolicilor are probleme

Din 17 dormitoare, în două au fost probleme. De genul că peretele zugrăvit acum doi ani de voluntari a început să crape. În dormitorul mare probleme sunt mai complexe, recunoaște și Petru Ilieșu.

„E un dormitor unde stau alcoolicii. Ei își cară mâncare în cameră, nu poți să-i stăpânești. Acolo saltele au fost neschimbate de destul de multă vreme, pur și simplu nu am știut. Lenjeria nu era murdară, însă paturile erau nefăcute, lasă totul vraiște. Oricât faci curățenie după ei, e imposibil... Am vorbit cu prefectul, i-am spus că în două zile renovez, nu sunt lucrurile extrem de complexe. În dormitorul mare oricum voiam să zugrăvim în vara asta. Dar nu am apucat la timp. Acum o săptămână am primit o sponsorizare de la Rotary, pentru zugrăvire. Ghinionul e că au venit exact înainte. În afară de cele două dormitoare, nu sunt probleme. Mi-au spus că trebuie să am buton de panică. După aceea, o altă problemă a fost cu firma care ne-a instalat camerele, că nu avem contract cu ei. Le-am spus că firma ne-a făcut o donație. Cei de la ISU s-au legat de faptul că în sala de expoziție era o rolă de prelungitor, pentru că lucrez acolo. Ne-a tras și ălă o amendă”, a mai spus Petru Ilieșu.

Probleme au fost și în bucătărie. Însă beneficiarii centrului primesc mâncare de la Cantina Socială a Primăriei.

„Ni s-a reproșat că nu avem autorizație pentru bucătărie. Avem o bucătărie ultradotată, dar noi primim mâncare. Dar în weekend, ei își gătesc în bucătărie. Cele câteva bucăți de carne și niște cârnați găsiți în congelator sunt ai lor. Plus că au găsit într-un sertar niște drojdie. Noi ce să facem cu drojdie, nu noi gătim. Cele mai vechi alimente erau din 20 mai, congelate. E o lună de zile, un aliment stă în congelator luni bune. Care e problema? Cel de la OPC a fost cel mai rău dintre toți, foarte arogant”, a adăugat Ilieșu.

„Statul nu are centre pentru ei”

Petre Ilieșu a fost suținut de-a lungul anilor de numeroase organizații umanitare din strănătate, dar și de sponsori și oameni de bine din țară. Văzând că Ilieșu este înconjurat cu simpatie de foarte multă lume, prefectul a schimbat tonul și a anunțat că dacă lucrurile se remediază la cămin, acesta va putea fi deschis în câteva ore.

„Solidaritatea e extraordinară cu noi, pentru că știu ce am făcut, oamenii știu ce facem. Și au fost aici. Lumea vine. Am fost amenințați că ni se ridică licența. Vă dați seama că dacă ne ridică licența, s-a dus tot. E suficient să ai o pană din asta, oamenii își pleacă și nu-i mai găsești. Noi lucrăm cu persoane care vin recomandate de spital, majoritatea de la psihiatrie. O parte provin din orfelinate, cu dizabilități, unii sunt oligofleni complet. Una face pe ea tot timpul! Iar statul nu are centre pentru ei”, a adăugat Ilieșu.

Banii de la primărie ajung pentru salariile angajaților și plata facturilor.

„Fundația Timișoara 89 este un stâlp al solidarității timișorene”

Primarul Dominic Friz s-a dus la Fundația Timișoara 89 să vadă cu ochii săi presupusele „condiții de groază” prezentate de prefectul Ritivoiu și să vorbească cu oamenii care își găsesc acolo adăpost.

„Condițiile nu sunt ca într-un hotel de lux, ci ca într-un cămin în care trăiesc mai mulți oameni cu probleme diverse în aceeași cameră. Totuși, prefectul de Timiș a anunțat că acest centru trebuie să se închidă. Sunt absolut revoltat de atitudinea prefectului. Fundația Timișoara 89 este o fundație privată, prima fundație umanitară înființată după Revoluție și este condusă de scriitorul Petru Ilieșu care în 30 de ani nu a câștigat un leu din fundație. Mulți timișoreni au contribuit ca oamenii fără adăpost care ajung aici, oameni pentru care sistemul social de stat nu mai are soluții și care altfel ar trăi pe stradă, să aibă condiții decente. Mulți timișoreni au trecut pragul fundației pentru evenimentele culturale care se organizează acolo, în mijlocul oamenilor. Fundația 89 este un stâlp al solidarității timișorene, cunoscută, îndrăgită și susținută de oameni de toate culorile politice”, a spus Dominic Fritz.

„Aveau nevoie de un scandal la Timișoara”

Din bugetul de stat, în peste 30 ani niciun singur leu nu a ajuns la Fundația Timișoara 89. Totul s-a făcut și se face din sponsorizări și din subvențiile primăriei, subvenții pe care au fost dublate în 2023 pentru a face față creșterilor de prețuri.

„E halucinant cum acum guvernul, care nu a făcut absolut nimic pentru acești oameni, pretinde că îi ajută dându-i afară din propria lor casă. E o decizie birocratică de o cruzime rară, care nu are nicio legătură cu interesul și demnitatea oamenilor. Toți cei din centru mi-au spus clar că vor să trăiască acolo. E o decizie motivată doar de nevoia de a acoperi alt scandal. Aveau nevoie de un scandal la Timișoara. Trebuia oare să-și facă prefectul norma, să închidă ceva?”, a mai spus Fritz.

„Am înțeles mai bine că excesul de zel nu face deloc bine”

Marți, 11 iulie, Petru Ilieșu a primit și vizita viceprimarului liberal Cosmin Tabără. Acesta cere ca, în numele unui exces de zel, să nu se arunce oameni sărmani în stradă.

„Am aflat, cu stupoare, din presă, că la Fundația Timișoara 89, unul dintre ONG-urile de suflet ale Timișoarei, în urma unui control al Prefecturii, au fost depistate nereguli în urma cărora s-a dispus oprirea activității ei. Ca timișorean, pot spune, deocamdată, că domnul Petru Ilieșu, directorul și sufletul Fundației, este un simbol al Revoluției din 1989 și un scriitor de valoare națională, iar eforturile pe care le face din 1990 încoace îl așează în afara oricăror presupuneri! Așa mă gândeam ieri după-amiază, dar am așteptat să merg la fața locului pentru a mă convinge. Așa că în această dimineață m-am întâlnit cu domnul Ilieșu, am vorbit cu cei din fundație și, cred eu, am înțeles mai bine că excesul de zel nu face deloc bine”, spune Cosmin Tabără.

„Se merge la efect fără a se analiza cauza”

„Acest lucru nu e sănătos și nici nu rezolvă problemele. Se merge la efect fără a se analiza cauza. Nu există prevenție și, din păcate, nici colaborare instituțională pentru ca scopul nu este de a sancționa, ci de a face lucrurile să funcționeze, să fie îndreptate”, a mai transmis viceprimarul Cosmin Tabără.

În timp, marți, 11 iulie, la Fundația Timișoara 89 s-a lucrat intens pentru remedierea problemelor, cu echipe de zugravi, telefonul lui Petru Ilieșu suna non-stop, oamenii vor să-l ajute, să doneze lucruri de care are nevoie.

Între timp, până la rezolvarea problemelor, beneficarii, cele 43 de persoane, au fost duși într-un camping, la Lipova.

Fundația Timișoara 89 a funcționat mulți ani într-o casă de pe Vasile Alexandri, pe care a trebuit să o părăsească în urma unei retrocedări. Au primit un spațiu nou, pe Martir Gogu Opre 24, într-o fostă școală, aflată însă în paragină. Aici s-au construit și cinci case, cu ajutorul unor sponsorizări din Elveția, Suedia și din țară.