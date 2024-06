Tânărul care a renunțat la o carieră internațională de model și a devenit agricultor: „Am pornit de zero, fără cunoștințe“

Constantin Claudiu Mihai Badea (34 de ani) este un fost model internațional care a renunțat la carieră și s-a mutat într-o comună din județul Gorj, după care a început să activeze în agricultură.

Acesta este născut în București și a lucrat ca actor și model internațional. „Am activat într-un domeniu total diferit de agricultură. Am lucrat ca model actor. Mă ocupam cu reclame tv și campanii de promovare a anumitor produse. Am activat atât în țară, dar activitatea a fost desfășurată cu precădere în străinătate. În România am lucrat foarte puțin. Am avut contracte pentru firme cunoscute la nivel internațional.

Am participat la realizarea unor imagini de promovare în care apăreau în diferite centre comerciale, cataloage, Internet“, a povestit tânărul.

A pus punct carierei, pentru a avea o viață de familie

Înainte de a se căsători și a-și întemeia o familie, Constantin Claudiu Mihai Badea avea o viață destul de tumultoasă, pentru că mai tot timpul era plecat în străinătate. „Aveam o viață destul de agitată, cu multe călătorii. Eram nevoit să schimb pașaportul pentru că nu mai aveam file în el să pun vize. La un an și jumătate sau doi ani trebuia să îmi schimb pașaportul. Aveam contracte și călătoream în țări din Asia, precum Singapore, China, Japonia. Acolo mi-am petrecut o mare parte din viață. La orice contract în afara țării, eu trebuia să stau plecat cel puțin două sau trei luni“, a relatat tânărul, care își schimba pașaportul la o perioadă de cel mult doi ani de zile pentru că nu mai avea file pentru a pune vize.

Schimbarea s-a produs când și-a cunoscut soția, care este din Târgu Jiu. „Din momentul ce mi-am întemeiat o familie, am decis să pun punct carierei. Pentru mine primează viața de familie și nu aș fi putut să am o viață de familie bună și închegată, dacă eu călătoream în continuare. Am decis să fac acest pas. Ne-am mutat în Târgu Jiu din anul 2018“, a precizat acesta.

A pornit de la zero în agricultură

A luat decizia să înceapă să lucreze în agricultură, deși nu știa nimic despre acest domeniu, după ce a vizitat casa socrilor. „Am vizitat casa socrilor din comuna Dănești, de lângă Târgu Jiu, și mi-a plăcut foarte mult deoarece era verdeață și liniște. De obicei, în agricultură, tinerii moștenesc o fermă din familie, dar eu am pornit de zero, fără cunoștințe și infrastructură creată“, a precizat Constantin Claudiu Mihai Badea.

A observat că în localitate sunt foarte multe terenuri care erau pline de mărăcini și a decis că poate să schimbe această situație. A studiat și a cultivat mai multe terenuri. „Am văzut, însă, foarte multe terenuri pline de mărăcini și am decis să le curăț. Socrul meu avea un tractor în curte, dar îl folosea din când în când. Atunci a fost momentul în care am început să practic agricultura. Am început să studiez ce pot să fac și cum să fac, să fac un plan de achiziție al utilajelor. Acum îmi desfășor activitatea pe opt hectare de teren agricol. Lucrez împreună cu o altă persoană. Avem toată infrastructura creată: depozitare și prelucrare a solului, dar și recoltare“, a explicat tânărul.

Vrea să cultive suprafețe mai mari de teren

Cultivă floarea soarelui, porumb, grâu și mazăre, iar producția este valorificată pe piața din Târgu Jiu. „Am început să umblu din poartă în poartă la fiecare comerciant din Târgu Jiu. Aprovizionăm doar piața din Târgu Jiu“, a adăugat Constantin Claudiu.

Toate investițiile au fost făcute cu bani proprii, dar tânărul își dorește să acceseze fonduri pentru pentru a se putea dezvolta: „Momentan, tot ce am investit a fost din forțe proprii. Terenul este în mare parte în arendă și doresc să cumpăr sau să mai arendez. Intenționez să accesez fonduri pe viitor. Subvențiile sunt mulțumitoare. Orice ban pe care îl primim contează“.

Constantin Claudiu Mihai Badea își dorește să realizeze un produs finit: „Nu mă mulțumesc doar cu vânzarea cerealelor și cred că putem să facem o fabrică de pâine sau un complex pentru furajarea animalelor“.

Tânărul mărturisește că munca în agricultură îi duce satisfacții importante: „Este un sentiment plăcut în momentul în care ai o supărare și pleci pe câmp și îngrijești cultura, iar atunci te simți cumva satisfăcut“.