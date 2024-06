Cel mai vechi primar din România a fost învins la alegeri de sosia lui Gerald Butler

Emil Cătănoiu, cel mai vechi primar din România, a fost învins după 34 de ani de când se află în fruntea Primăriei comunei Căpreni, din Gorj, de către Radu Bârdăcel, de la AUR, poreclit „sosia lui Gerald Butler”, celebrul actor din SUA, după ce a apărut într-un show de televiziune-Chefi.

Diferența a fost de doar două voturi în favoarea lui Radu Bârdăcel (34 de ani). Acesta a mărturisit că a fost fericit că a câștigat lupta electorală și că a fost subestimat de adversarul său politic: „A fost fain să câștig la două voturi. După ce ești câștigător, simți cu adevărat gustul victoriei. Dacă aș fi câștigat la diferență de 30 de voturi nu aș fi cunoscut trăirile acestea. Chiar am fost fericit. Am avut un adversar de temut. Ținta mea era să reușesc. M-a subestimat tot timpul, din cauza experienței dumnealui de primar de 34 de ani“.

Am încercat să scot în evidență oamenilor punctele slabe.

Sosia lui Gerald Butler a dezvăluit și cum a reușit să câștige alegerile: „Am identificat toate punctele slabe. Am încercat să scot în evidență oamenilor punctele slabe. Am evidențiat aceste aspecte și am subliniat că nu le aduc plus valoare în viața de zi cu zi. Un om implicat trebuie să le aducă cetățenilor servicii de care oamenii să se bucure. La noi e o problemă cu alimentarea cu apă. Nu avem apă șase luni pe an. Ori este furnizată la program ori nu merge deloc. Oamenii au fost extrem de nemulțumiți. În plus, vine cu nisip și s-au defectat hidrofoarele oamenilor. În ultimii zece ani nu prea s-a făcut nimic în comună. S-a făcut o canalizare și nu a putut fi pusă în funcțiune“.

Radu Bârdăcel este manager zonal la un lanț de unități de tip fast-food. „Am în subordine zece restaurante. Meseria mă ajută să gestionez banul“, a precizat Bârdăcel.

El a povestit și despre participarea la emisiunea „Chefi la cuțite“: „Îmi place să gătesc și, pentru că semănam cu Gerard Butler am fost chemat să gătesc. A fost o experiență plăcută“.