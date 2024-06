Jurnalistă din Gorj, agresată de șeful PSD Târgu Jiu și de un candidat la Consiliul Local: „Cine te-a învățat să faci știri“ VIDEO

O jurnalistă de la postul Gorj Tv a fost agresată verbal, ieri, în curtea unei secții de votare din Târgu Jiu de către președintele PSD Târgu Jiu, Adrian Dăianu, și de Luis Popa, ambii candidați la Consiliul Local.

Cei doi au luat-o la rost pe jurnalista Corina Dobroiu despre modul în care aceasta a făcut o știre.

Adrian Dăianu, președintele PSD Târgu Jiu, a filmat-o și chiar a hărțuit-o pe jurnalista postului de televiziune: „Vreau și eu să o filmez pe doamna de la Gorj Tv. A zis mai devreme că a fugit din curtea școlii. Dragii mei, nu am fugit. Vă garantez că am fost aici. Unde am fugit? Scrieți o știre corectă. Mințiți cu nerușinare“.

Luis Popa, candidat PSD și director în cadrul Consiliului Județean Gorj, a întrebat-o pe jurnalista Corina Dobroiu cine a învățat-o să facă știri: „Unde am fugit eu? Cine te-a învățat să faci știri? Da, te iau la întrebări. O să facem o mică captură și să facem o paralelă. Data viitoare când vorbești să spui adevărul“.

Corina Dobroiu este un jurnalist cu o experiență de aproximativ 15 ani în presa de televiziune.