Sute de turiști au venit pe Transalpina în primele zile din acest an în care s-a putut circula pe tot tronsonul VIDEO

Sute de turiști au circulat pe Transalpina în primele zile din acest an în care s-a putut circula pe tot tronsonul de aproximativ 150 kilometri.

Mulți au venit special pentru a căuta locurile cu zăpadă, deși, la munte, sunt în continuare temperaturi destul de scăzute. „Am aflat de la radio că se redeschide circulația pe tot tronsonul. Nu am venit special, ci așa s-a nimerit. Suntem bucuroși că am găsit locuri cu zăpadă. Este plăcut când stăm în aer curat. Este superb“, a spus un turist din Arad. Un alt turist a venit pe Transalpina pentru prima dată și s-a arătat încântat de peisaje: „Este prima dată când venim. Este foarte frumos, deși este cam frig“.

„Îmi place că sunt multe locuri că zăpadă, aerul curat, lacurile se văd frumos și îmi place acest aer de munte“, a spus un alt turist venit pe Transalpina.

Stâna Ștefanu și-a redeschis porțile

Odată cu deschiderea circulației pe Transalpina și-a redeschis porțile și stâna Ștefanu, un loc de atracție, unde turiștii pot să mănânce preparate culinare tradiționale și pot să viziteze un inedit muzeu al satului.

„Este singurul punct gastronomic de pe Transalpina, unde pot degusta bucate tradiționale făcute în fața dumnealor la stână, cu produsele bio de la noi, de la stână. Aici tăiem oile și aici facem tocanul, mămăliga și bulzul. Străinilor le place mult mămăliga făcută la ceaun, cum se taie cu ața“, a spus băcița Mărioara Băbu.

Transalpina este cel mai înalt drum din țară. Atinge în pasul Urdele o înălțime de 2.145 de metri. Drumul face legătura între Oltenia și Ardeal. Pornește din localitatea Bengești Ciocadia și ajunge în Sebeș, județul Alba.

Este, alături, de Transfăgărășan, cel mai mai căutat drum montan din România. Cele mai mai importante atracții sunt zona Rânca, lacul Oașa, stâna Ștefanu.