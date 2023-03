Schiază la vârsta de 86 de ani: „Am o fiică și ea îmi spune că nu am minte“

Un gorjean în vârstă de 86 de ani practică în continuare schiul, sport de care este îndrăgostit încă din copilărie.

Ovidiu Vâlceanu a participat, la sfârșitul săptămânii trecute, la Cupa Veteranilor, care a avut loc în stațiunea Straja, din județul Hunedoara. Acesta este într-o formă de invidiat, pentru că a ocupat primele locuri la edițiile anterioare.

Ovidiu Vâlceanu a precizat că schiază în continuare deoarece iubește muntele și schiul, deși fiica sa îl mai dojenește: „Schiez de la vârsta de 11 ani. Am participat la trei ediții la Cupa Veteranului. La una am luat locul II, iar la ultima în anul 2019 am obținut premiul I.

Iubesc muntele și mișcarea. Am o fiică și ea îmi spune că nu am minte“, a spus schiorul de 86 de ani la Radio Infinit.