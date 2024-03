Cum a reușit un grup de oameni să-și înfrumusețeze cartierul fără vreun sprijin de la primărie. Ce recompensă au primit

Locatarii unui cartier din zona Gării din municipiul Târgu Jiu și-au înfrumusețat singuri parcul și zona verde de lângă blocurile în care trăiesc.

Aceștia nu au mai așteptat să vină angajații Primăriei să le înfrumusețeze cartierul și au pus mâna pe sapă, greblă și mătură. Vecinii au plantat pomi și flori, au strâns deșeurile, au stat de vorbă despre viitorul orașului lor și au mâncat mucenici preparați de către gospodine. Locatarii din această zonă formează comunitatea online „Între vecini“, care organizează acțiuni de acest fel.

Acțiunea a fost denumită „Primăvara în gradina infinitului“. Gospodinele au pregătit mucenici cu care au fost răsplătiți cei care au muncit la înfrumusețarea cartierului lor.

„Comunitatea Infinitului a inițiat activitatea prin care vecinii s-au bucurat de soare, socializare și oportunități. Am împărtășit vise comune pe care vrem să le transformăm în realitate și să le lăsăm moștenire comunității viitorului.

Doamna meșter popular Liliana Arapu ne-a povestit despre activitatea dumneaei și s-a implicat activ în viața comunități noastre. Ne-a prezentat câteva din creațiile aduse și ne-a promis că ne învață și pe noi să facem așa minunății. Am făcut curățenia de primăvară, am plantat floricele, am ecologizat spațiul verde, am plantat pomișori, am ascultat muzică, am discutat despre atelierul viitor, am colorat, am jucat jenga, am mâncat mucenici și am degustat 44 de înghițituri de vin“, este mesajul transmis pe Facebook de comunitatea „Între vecini“.

Acțiunea va fi reluată

La acțiune au participat, alături de părinți, și copii. Aceștia i-au ajutat pe cei mari. Acțiunea urmează să se reia. „Am implicat toate generațiile și ne-am bucurat că soarele a răsărit astăzi pentru noi. Pe curând dragi vecini!“, au transmis organizatorii acțiunii.

Primăria Târgu Jiu desfășoară în această perioadă o acțiune de curățenie în cartierele municipiului Târgu Jiu.