Ambiția unei oltence. A obținut permisul auto când alții așteaptă doar pensia. „Soțul nu mi-a dat nicio șansă. Am obținut maximum de puncte la examen“

Ioana Papuc este o gorjeancă de 56 de ani care a obținut recent mult-doritul permis de conducere. Instructorul auto o laudă c-a avut ambiția pe care alții, mult mai tineri, nu o au.

Ioana Papuc stă la aproape 40 kilometri de Târgu-Jiu, în comuna Bumbești Pițic și de 18 ani face naveta către locul de muncă din Târgu Jiu. Ea lucrează la dispeceratul Autogării din Târgu-Jiu și spune că a avut alte priorități în viață și acesta a fost motivul pentru care nu a încercat să obțină permisul de conducere.

Ioana s-a săturat să mai depindă de cei din familie atunci când trebuia să se deplaseze. Recunoaște că i-a fost greu la început când s-a urcat la volan, dar după aceea a început să-i placă șoferia.

A trecut cu brio de proba teoretică chiar de la prima încercare, iar de proba practică a trecut din a doua încercare.

„Am vrut să obțin permisul de conducere, dar am avut alte priorități de-a lungul vieții, punându-mă pe mine pe locul doi. Într-o seară, când eram la serviciu, l-am întâlnit întâmplător pe domnul Cristi. Venise să aducă o elevă, care trebuia s-a meargă în altă localitate. L-am întrebat dacă nu are nevoie de o elevă mai în vârstă și a început să râdă. Mi-a spus că merită să încercăm. A mai trecut un an și ceva până când m-am hotărât, pentru că trebuia să ajung într-un anumit loc și fiul nu m-a putut aduce. A fost momentul în care m-am hotărât să mă înscriu la școala de șoferi. Nu a știut nimeni din familie. Am început cursul de legislație și, apoi, orele de condus. La început, stăteam încordată la volan“, mărturisește femeia.

Ioana Papuc este acum încrezătoare în forțele ei. „Fiul meu a fost mai optimist, dar soțul nu mi-a dat șanse să obțin permisul de conducere. Am ajuns la concluzia că totul este posibil“, a spus proaspăta șoferiță.

A obținut 25 de puncte la proba practică

Ioanei nu i s-a părut greu la școala de șoferi. „A fost super. Nu mi s-a părut greu atâta timp cât te pregătești. Nu mi-a fost teamă, atât timp cât lângă mine se afla un instructor cu experiență“, spune Ioana Papuc. Aceasta a trecut de proba teoretică cu 25 de puncte.

„La proba practică am avut emoții când am văzut polițistul lângă mine, așa că am picat la prima examinare. Polițistul m-a felicitat la sfârșit“, se bucură Ioana.

Ioana Papuc nu are propria mașină, dar se gândește să își cumpere un autoturism: „În viață cred că merit și eu o mașină. În trafic este destul de dificil, pentru că sunt mulți șoferi care nu sunt conștienți nici de viața lor“

Cristian Călugărița, instructor auto, a spus că este prima persoană cu o vârstă mai înaintată pe care a pregătit-o pentru obținerea permisului de conducere.

„Prima dată, doamna se uita la mine ca la un călău. A fost ceva mai complicat, pentru că era ceva nou pentru dumneaei. Era foarte stresată și parcă avea două mâini stângi și din cauza asta nu putea să fie maleabilă cu mașină. Spunea că poate că șoferia nu este pentru ea, dar i-am explicat că eu decid asta. După 7-8 ședințe, a început să meargă pe drumul cel bun“, este mândru instructorul.

Călugărița o laudă pe eleva sa care a demonstrat că nimic nu este imposibil: „Este prima persoană de această vârstă pe care eu am instruit-o în vederea obținerii permisului auto și poate să fie și un exemplu pentru cei tineri, care, uneori, renunță prea ușor. A avut ambiție și a reușit“.