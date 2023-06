Ultimele invenții marca Liviu Minescu: instrumente muzicale cu corzi care dau curent și minicompresor de aer FOTO VIDEO

Inventatorul Liviu Minescu scoate din nou capul în lume. De data aceasta a inventat două instrumente inteligente: chitara care produce curent electric (220 V) și vioara care are posibilitatea să cânte cu negative și se încarcă de la soare.

Liviu Minescu, inventator din Picior de Munte (Dâmbovița) este cunoscut opiniei publice pentru zeci de invenții, printre care și mașina de spălat care nu are nevoie de curent electric, pentru că își produce singură energia, sau frigiderul care-și produce singur energia.

Ultimele două „născociri” i-au lăsat mască pe membrii Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci. Chitara care produce curent electric (220 V) și vioara care are posibilitatea să cânte cu negative și se încarcă de la soare sunt cele mai noi invenții ale bărbatului.

Chitara electrică are posibilitatea să ruleze și ea negative dar, în timp ce artistul folosește corzile, ea poate produce și curent electric datorită vibrațiilor electromagnetice. Inventatorul spune că astfel se formează un câmp electric amplificat prin circuite electronice.

„Vioara electrică a fost cumpărată defectă de pe OLX. Am demontat-o în bucăți pentru a o reface din nou, cu o altă parte electronică. Ca defect, avea un brum din partea electronică și din doză. Practic, un instrumentist bun nu mai are nevoie de formație. Și-a luat vioara sau chitara și face spectacol în jurul lui. Pe lângă asta, chitara produce și curent de 220 Volți”, spune Liviu Minescu.

Bărbatul a lucrat câteva luni și la firma Arctic din Găești, Dâmbovița, producătoare de frigidere și mașini de spălat, dar cei de acolo nu au avut încredere în acest prototip.

„Nu au vrut să pună în practică invenția mea, nu înțeleg de ce, dar de întrebat mă întrebau cum funcționează, ce am băgat în ea. Ori vrei să o faci, ori nu!? Am lucrat la ei ca muncitor necalificat, pe o mașină robotizată, făceam uși. Le-am și reparat un utilaj la un moment dat, pe care voiau să îl arunce. În rest, toată viața am lucrat la COS Târgoviște ca oțelar, sortaror, operator calculator”, mai spune el.

În total, Minescu are peste 250 de invenții personale, iar pentru 180 dintre ele deține acte de brevetare la OSIM sub formă de ansambluri de brevete. Ultimele invenții, vioara și chitara electrice, sunt și ele în curs de brevetare.

„Au zis cei de la OSIM că sunt unicate în lume, așa ceva nu au văzut. Urmează să brevetez și mașina de spălat care produce curent. Eu nu înțeleg de ce nu vrea nicio firmă să fabrice această mașină de spălat, pentru a beneficia de ea și săracul, și bogatul. Dețin brevete mari pe microfoane, ansamblu de conectare fișă priză pentru transmiterea semnalelor audio-video, ansambluri de instrumente cu coarde, toate instrumentele care au corzi (chitară, mandolină, vioară, violoncel, contrabasul, banjo și cobza)”, adaugă el.

Bărbatul este ajutat îndeaproape, la toate invențiile, și de fiica sa, studentă la Univesritatea Valahia din Târgoviște - specializarea Economie.