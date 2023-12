Trendul ședințelor foto de Crăciun. Fotograf: „Vreau să pun în evidență oamenii, nu globulețele și beteala” FOTO

Ședințele foto de Crăciun sunt o modalitate excelentă de a captura spiritul sărbătorilor și de a crea amintiri care vor dura o viață. În România, acestea sunt din ce în ce mai populare, atât în rândul familiilor, cât și al cuplurilor sau al grupurilor de prieteni.

Anul acesta, tendințele ședințelor foto de Crăciun se concentrează pe crearea de amintiri memorabile și autentice. Fotografii au investit mii de euro în decoruri de poveste.

Indiferent de stilul ședinței foto de Crăciun pe care îl alegeți, de decorul în care are loc ședința, asigurați-vă că este ceva care vă reprezintă. Scopul este să creați amintiri care vor dura o viață.

Ședințele foto de Crăciun sunt adesea organizate în decoruri festive și oferă o experiență unică, care va fi amintită cu plăcere de toată lumea.

→ Imaginea 1/5: Ședințe foto de Crăciun. FOTO Ciprian Grigorescu

„Anul acesta am crezut de cuviință că va prinde mai bine un decor clasic. Anul trecut am avut un decor în care predominau chestiile multicolore și era oarecum sufocant. Am decis să merg pe simplist în detrimentul împopoțănării. Vreau să pun în evidență oamenii care vin la mine la studio, nu globulețele, fulgii și beteala”, a declarat, pentru „Adevărul”, Ciprian Grigorescu, fotograf târgoviștean.

Ședințele foto de Crăciun sunt populare, așa că este important să va rezervați ședința foto din timp.

„De la an la an am constatat că ședințele foto sunt un trend, nu te poți numi fotograf dacă nu faci ședințe foto de Crăciun. Trebuie să faci de toate dacă ții la tine. De regulă vin aceeași cleinți, dar am oameni și din București și alte localități”, mai spune Ciprian Grigorescu.

Investiția într-un astfel de decor se poate dovedi extrem de costisitor pentru fotografi, de ordinul miilor de euro.

