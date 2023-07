Semințele din import, o adevărată pacoste pentru legumicultori: „E un interes major. Ale noastre sunt mai bune”

De la an la an, calitatea semințelor pentru legumele noastre sunt tot mai proaste. Semnalul de alarmă este tras de agricultorii din Băleni, județul Dâmbovița. Anul acesta, de exemplu, ardeii grași nu s-au dezvoltat, deși au avut condiții prielnice, mai ales în solar.

Probleme similare au fost întâmpinate și la roșiile „românești”.

„Avem o problemă cu sămânța și nu mai crește. A venit cu o problemă, cred că a fost sămânța târzie, de la un ardei mănat, bolnav și au amblat sămânța aia și au pus-o la vânzare. Automat că nu mai dă randament. Crește planta pânî la un metru și apoi nu mai are putere să crescă. Am luat-o de la o firmă străină care comercializează semințe la noi în țară. Avem o problemă pe 1.000 de metri. Am fost nevoiți să scoatem toată cultura”, ne-a spus Magda Cristian, legumicutoare din Băleni.

Semințele sau răsadurile dau legumele proaspete și suculente pe care le mâncăm în câteva luni de la plantare, numai că pe lângă intemperii, legumicultorii se luptă și cu bolile aduse de semințele proaste.

„Am întâlnit probleme și la roșii. În Băleni sunt mulți care au jumulilt jumătate din plante și nu știu dacă au mai plantat ceva. Roșiile s-au îmbolnăvit, au o viroză, nu știu ce exact, dar noi credem că tot de la semințe. E o problemă întâlnită de la an la an, de vreo trei ani. Nu îi controlează nimeni la noi în țară. Cu semințele noastre nu avem probleme”, mai spune Magda Cristian.

Producerea de semințe proprii nu ar fi o problemă, însă atunci când un producător a obținut fonduri europene este nevoit să cumpere semințe provenite din UE.

„Ar fi ușor să ne producem noi semințele, dar suntem mulți agricultori care avem fonduri europene și suntem obligați să cumpărăm semințe ambalate și aduse din UE, pentru că avem nevoie de certificat de calitate și să justificăm asta. Pentru noi ne facem cu semințe românești”, a daugă Magda Cristian.

Costel Vânătoru : „Este un interes pecuniar”

Problemele cu care se confruntă legumicultorii, în special, sunt întâlnite în toată țara. Costel Vânătoru, directorul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Buzău arată cu degetul înspre marile companii din străinatate care au primit frâu liber în piața noastră.

„Sunt și mai proaste mai scumpe semințele, de la an la an și asta nu este bine deloc. Producția de semințe a căzut după 1990, în România. Au venit companii și firme din afară, care au avut bani pentru marketing și promovare și așa au fost scoase din piață semințele românești. Pentru sere și solarii sunt comercializate semințe din import și pentru legume în câmp, în proporție de peste 70%”, spune el.

Semințele și răsadurile înseamnă în jur de 20% din costul total al producției, așa că este un interes major în zona aceasta.

„S-a dorit, probabil, ca România să nu stea bine la acest capitol. Este un interes pecuniar, pentru că în fiecare primăvară ies din România sume imense. Cam 20% din costul producției se reflectă în prețul seminței, ceea ce ese enorm. Oamenii trebuie să ară, să stropească și nu avem garanția calității. Vorbim de legume românești dar de cele mai multe ori ele sunt produse cu semințe din afară. Așa este pepenele de Dăbuleni, care este dintr-un răsad altoit cumpărat din Grecia, Italia sau mai știu eude unde și cultivat la Dăbuleni”, adaugă directorul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Buzău.