Prețurile legumelor se dublează pe drumul dintre producător și tarabe. „Aici ar trebui să intervină statul“ FOTO

Au început să se coacă roșiile românești în solariile îngrijite cu multă trudă de țărani, iar în câteva zile vor apărea la tarabele din piețe și supermarketuri.

Doru Stoica (30 de ani), unul dintre primii dâmbovițeni care au accesat programul Tomata, are un solar încălzit pe timp de iarnă, iar acum începe să culeagă roadele muncii sale.

Se ocupă de mulți ani de agricultură, împreună cu familia, dar a vrut să urmeze și o facultate în omeniu. A terminat Ingineria și Protecția Mediului în Agricultură, la Universitatea Valahia din Târgoviște.

„Până să încep facultatea, împreună cu familia mă ocupam de agricultură. Am zis că dacă tot fac o facultate, să o fac în legătură cu agricultura. M-a ajutat puțin. Direcția Agricolă ne ajută mereu, cu vești, cu noutăți, să accesăm diferite program și mai ales progamul Tomata. Eu am fost între primii la programul Tomata. A fost de real folos. Am primit 3.000 de euro în fiecare primăvară. Au fost și schimbări, ba au dat doar 1.000 de euro, ba nu au mai dat deloc, dar per total e ok”, spune agricultorul.

→ Imaginea 1/5: Roșiile produse în solar vor ajunge pe tarabele din piețe. FOTO Sanziana Banica

Tânărul produce roșii și castraveți în solarii, pe o suprafață de 8.000 de mp. Părinții săi au fost plecați în Spania, au venit în urmă cu 12 ani în țară și s-au apucat serios de agricultură.

„Am început să culegem castraveții, pentru că s-au făcut mai repede, iar roșiile le vom duce la piață în câteva zile. Castraveții se dau cu 6,5 lei, iar roșiile cu 13 lei, preț cu care pleacă de la noi. Singurul dezavantaj apare la consumator, când vorbim de prețuri. De la noi pleacă cu un preț corect marfa, dar până la consumator mai ajunge prin câteva mâini, prin angrosiști, fiecare își pune câte un 1,5 lei și așa se ajunge la tarabă la un preț de 12 lei, dacă vorbim de castreveți”, spune dâmbovițeanul.

Legumele pe care le produce în localitatea Gura Șuții din Dâmbovița le vinde și clienților fideli, dar și la engros. Agricultorul spune că roșiile vor fi vândute cu 12-13 lei, dar prețul se dublează în momentul în care ajung pe tarebele din piețe. „În engros este 15 lei, iar la tarabă ajunge la 20 - 25 de lei. Consumatorul are de pierdut mult din cauza intermediarilor, pentru că la fiecare mână se adaugă cel puțin 2 lei. Aici trebuie să intervină statul pentru a scădea prețurile. Bineînțeles, nu se vrea”, spune Doru Stoica.