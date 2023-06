Președintele Chindia Târgoviște și-a dat demisia la presiunea acționarilor, deoarece echipa a retrogradat

Preşedintele clubului de fotbal Chindia Târgovişte, Marcel Ghergu, a demisionat, luni, în urma retrogradării în liga secundă de fotbal. Demisia sa vine ca urmare a presiunii acționarilor.

Ghergu a fost acuzat că nu a făcut demersurile necesare pentru a închega un lot competitiv pentru liga a doua, în condițiile în care mulți jucători importanți ai echipei și-au găsit angajamente la alte formații din Liga I.

„În această seară (luni seara, n.r.) am convocat o întâlnire a Adunării Generale a Asociaţilor a AFC Chindia Târgovişte. Aşa după cum am anunţat că voi face, am propus acţionarilor o discuţie sinceră despre nevoia unui management care să asigure promovarea în SuperLiga României. Având în vedere că Marcel Gherghu şi-a anunţat demisia după şedinţa AGA, alături de ceilalţi asociaţi, voi demara discuţiile necesare pentru aducerea unui nou preşedinte al cărui obiectiv primordial este construcţia unui staff şi a unei echipe care, în sezonul competiţional 2024-2025, să evolueze pe prima scenă a fotbalului românesc. Dâmboviţa merită o echipa pe prima scenă şi azi am pornit acest efort colectiv de reconstrucţie a speranţei”, a precizat Corneliu Ştefan.

Acționarii Chindiei sunt Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Primăria Târgovişte.

„Zilele următoare vor fi luate decizii importante privind viitoarea conducere a clubului”, a precizat primarul Cristian Stan.

Chindia Târgovişte a retrogradat din Superliga naţională de fotbal, după ce a terminat la egalitate cu FC Voluntari, 2-2 (0-2), în ultima etapă a campionatului. Meciul a coincis cu revenirea Chindiei „acasă”, după patru ani de pribegie.

Lucrările la noul stadion au însumat 15 milioane de euro, iar capacitatea noii arene este de aproximativ 8.400 de locuri. În comparație, stadionul Steaua (capacitate de 31.254 locuri) a costat la finalizarea lucrărilor aproximativ 81 de milioane de euro, Arcul de Triumf (capacitate 8.155 locuri) - 28,5 milioane euro, iar Rapid (capacitate 14.050 locuri) - 37,5 milioane de euro.