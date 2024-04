Nod rutier nou în zona de sud a județului Dâmbovița. Săvoiu: „Într-un an, maxim un an și jumătate va fi finalizat”

Zona de sud a județului Dâmbovița va beneficia de un nou nod rutier, situat între Petrești și Corbii Mari. Acesta va facilita accesul pe Autostrada A3 și va fi amplasat în proximitatea intrării în Uliești.

Ionuț Săvoiu, ministru secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a anunțat că acest nod rutier nou va facilita intrarea și ieșirea pe Autostrada A3 pentru locuitorii din sudul județului Dâmbovița și va contribui la fluidizarea traficului în zonă.

Implementarea proiectului va fi un pas important pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere și în dezvoltarea regională.

„Între nodul rutier de la Petrești și cel de la Corbii Mari, o să mai apară încă un nod rutier care o să asigure intrarea și ieșirea pe Autostrada A3, undeva la nordul comunei Corbii Mari, foarte aproape de intrarea în Uliești. În perioada următoare o să vedeți lucrările în zonă și noul nod rutier implementat. Eu spun că într-un an, maxim un an și jumătate va fi finalizat”, a declarat Ionuț Săvoiu, ministru secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Ministrul a subliniat importanța acestui proiect, menționând că a fost demarat și dus până în faza de contractare sub mandatul Guvernului actual. „Este un proiect bun care va aduce beneficii semnificative zonei. Lucrările vor începe în perioada următoare, iar noul nod rutier va fi implementat într-un termen estimat de un an, maxim un an și jumătate", a declarat Ionuț Săvoiu.

Drumurile Expres Ploiești - Găești și Târgoviște - București, în faza studiilor geotehnice

De asemenea, demnitarul a mai spus că proiectele care vizează Drumurile Expres Ploiești - Găești și Târgoviște - București sunt grafic și că ambele se găsesc în faza studiilor geotehnice.

„Din punct de vedere al pregătirii proiectelor importante, au încput lucrările forajelor geotehnice din zona Dragodana. Deci practic și acest proiect important merge mai departe cu realizarea studiului de fezabilitate, reintră în grafic și sperăm noi că până la sfârșitul verii să putem bifa această activitate importantă, de realizare a studiile geotehnice. Pe Drumul Expres Târgoviște - București proiectul nu este blocat, el este în fază de Studiu de Fezabilitate. Sperăm noi ca până la sfârșitul anului să intrăm în fază de aprobare”, a declarat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuț Săvoiu, într-o conferință de presă.