Coregraful de succes al copiilor. „Mugurași de la Chindie” a întors toate scaunele la „Românii au Talent” VIDEO

Costel Gângă reușește să le insufle celor mici dragostea pentru tradițiile populare românești, prin dans. Nu de puține ori a ridicat sălile în picioare, arătând că nu contează vârsta atunci când dansatorii „vorbesc aceeași limbă”.

Constantin Gângă (34 de ani) este unul dintre cei mai buni coregrafi de dans popular din Dâmbovița, reușind să întoarcă toate scaunele la „Românii au talent” cu micuții de la „Mugurași de la Chindie”.

Costi, așa cum îi spun apropiații, se străduiește să arate tot ce au mai de preț românașii când vine vorba despre straie populare și dragoste pentru tradiția românească.

Povestea sa frumoasă a pornit din dorința de a aduce și la oraș ceea ce la sat este păstrat cu atâta sfințenie, și anume, dragostea pentru tradiții, port popular, obiceiuri și nu în ultimul rând dansul nostru strămoșesc, dansul popular.

„Aveam experiență deja acumulată de la un alt ansamblu pe care îl coordonam și căruia îi eram instrctor în mediul rural. Începuturile au fost grele, mai cu seamă că a fost și perioada cu pandemia, dar nu aceasta mi-a dat atâta bătaie de cap, cât mi-au dat mentalitățile părinților de la oraș, care nu au îmbrățișat atât de ușor această oportunitate. Dansul popular este ceva ce se trasmite din generație în generație, dar este suficient ca lanțul să fie rupt dacă doar o singură generație nu se atașează de acest stil de dans și nu îi este insuflată dragostea pentru el și atunci nu este trasmis mai departe”, a precizat, pentru „Adevărul”, coregraful Costel Gângă, 34 de ani.

→ Imaginea 1/5: „Mugurași de la Chindie”. FOTO Facebook

În total, Costi pregătește peste 200 de copii și 60 de adulți. „Ceea ce vreau eu să se înțeleagă din coregrafia lor este plăcerea cu care dansează, bucuria din privirea lor, concentrarea la pașii grei și solicitanți ai acestui dans, la faptul că ei nu renunță și nu în ultimul rând la satisfacția că fac ceea ce îi face pe ei fericiți”, mai spune acesta.

Grupa baby, cu copii de doi ani și jumătate

Costi a format, în urmă cu cinci ani, grupul numit „Ansamblul Mugurași de la Chindie”. Pentru el, ansamblul are o însemnătate aparte, pentru că lucrează chiar și cu copii de doi ani.

„Încă de la început copiii au fost foarte receptivi, iar acum, după cinci ani, încă mai am zece copii din prima generație instruiți de mine pentru că am reușit să le insuflu această dragoste. Am copii de la 2 ani și șapte luni, cea mai mică, deci o grupă baby. Când faci cu pasiune și ceea ce îți place, totul devine frumos și intri în lumea lor, în lumea copiilor. Eu vreau să promovez dansul popular autentic, cu jocuri culese din sate și pe care vreau să le aduc pe scenă”, adaugă instructorul de dans.

Chiar dacă au câțiva anișori, cei mici reușesc să țină pasul cu cei mai mari și chiar sunt dornici să urce pe scenă.

„Cei mici au întotdeauna un impact vizual mare, pentru că toată lumea se întreabă cum fac de îi țin pe toți uniți pe scenă. Cu ei am fost și la Românii au Talent. Așteptăm semifinalele și cred că ne vor chema. Eu îmi doresc mult să nu se piardă tradițiile astea populare. Dansul pentru noi, ca popor, înseamnă tradiție, punctul nostru forte”, mai spune el.

Constantin Gângă este bibliotecar de meserie, în comuna dâmbovițeană Brănești. A învățat dansul popular încă de la vârsta de 13 ani, activând în ansamblul „Fir de Dor” din Târgoviște, sub bagheta lui Alexandru Pârvulescu. Cea care l-a îndrumat pe acest drum a fost chiar bunica sa, membru al unui ansamblu de dansuri populare. Consideră că atunci a fost cea mai frumoasă perioadă a sa, pentru că a vizitat aproape toată Europa.

„De atunci am vrut să pot să dau mai departe ceea ce am învățat eu”, conchide Costi.

În prezent, tânărul instructor de dans popular se ocupă de destinele mai multor ansambluri folclorice din Dâmbovița, fiind coordonator la „Mugurași de la Chindie”, „Florile Malului”, „Cununa Nucetului”, „Mugurelul din Glodeni” și „Cununa Brăneștiului”