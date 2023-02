Baza de tenis din Parcul Chindia de la Târgoviște a ajuns în portofoliul Consiliului Județean Dâmbovița

Consilierii județeni din Dâmbovița au decis să cumpăre baza de tenis din Parcul Chindia de la Târgoviște, aflată sub sechestrul ANAF și care face obiectul valorificării prin vânzare.

Consilierii au adoptat proiectul de hotărâre privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru achiziționarea imobilului compus din teren în suprafață de 9.185 mp și clădire cu suprafața de 423,55 mp, situat în Târgoviște, Aleea Coconilor, nr.13A - lângă Lacul Chindiei.

După ce ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) a demarat procedurile de executare silită, complexul a fost evaluat la suma de 2.978.185 lei (604.000 euro).

„Cred că este un lucru bun, atât pentru municipiul Târgoviște, cât și pentru județul Dâmbovița să continuăm activitatea sportivă din zonă respectivă și să n-o lăsăm acaparată de nu știu ce investiții care nu au legătură cu sportul. În perioada următoare vom scoate la licitație studiul de fezabilitate pentru Sala Polivalentă pe care am preluat-o la Consiliul Județean, iar în maxim 3-4 luni vom începe investiția noului stadion (de lângă mall), am predat, deja, amplasamentul constructorului”, a precizat președinte CJD, Corneliu Ștefan.

Baza sportivă dispune de 8 terenuri de tenis pe zgură, cu instalație de nocturnă. Suprafața de joc este bine întreținută și sunt asigurate condiții de joc foarte bune pentru amatorii de tenis.

Baza este intens frecventată de tenismeni de toate vârstele, de la pitici la old boys, de dimineața până seara târziu.

Cei care vor să progreseze pot lua lecții de la antrenori de tenis, contra cost.

Teren de fotbal lângă Școala de Cavalerie

Construirea noului stadion din Târgoviște intră în linie dreaptă. Constructorii s-au întâlnit la fața locului cu autoritățile pentru a începe construcția viitoare arene, care va avea peste 12.000 de locuri.

Stadionul va fi construit în imediata apropiere a locului în care au fost împușcați soții Ceaușescu, într-o zonă aflată în plină expansiune, cu mall, ANL-uri pentru medici și cu străzi noi.

Investiția este derulată prin Compania Națională de Investiții, iar întregul proiect are valoarea de aproximativ 271.000.000 de lei, contribuția financiară a CJD fiind de 25.000.000 lei.