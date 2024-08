Trotinele electrice încing spiritele într-un oraș din România. „Doi pe trotinetă, fără cască și cu viteză. Pericol real” VIDEO

O petiție în care se cere scoaterea trotinetelor electrice de pe trotuar a încins spritele într-un oraș din România în care serviciul de închiriere funcționează de mai puțin de trei luni. Pista realizată defectuos și conduita utilizatorilor de trotinete au dus deja la producerea de accidente.

Petiția a fost lansată de un consilier local ales pe listele PNL, însă actuala conducere liberală a Primăriei Slatina precizează că inițiativa consilierului ales este una în nume personal. Florin Duca, inițiatorul petiției care a adunat peste 200 de semnături, cere scoaterea trotinetelor electrice de pe trotuare. Legislația în vigoare permite circulația pe pistele pentru biciclete, acolo unde acestea există, iar în cazul în care acestea lipsesc, pe carosabil. Deseori copiii (care nu ar avea voie să le folosească) și adolescenții sunt însă surprinși folosind trotinetele pe trotuar (în lipsa marcajului pentru pista).

„Vă rugăm să dați o hotărâre prin care să se interzică circulația trotinetelor electrice pe trotuarul destinat pietonilor! Motivul pentru care solicităm această hotărâre este de a proteja cetățenii Slatinei și de a nu le pune în pericol integritatea corporală, a evita accidentele la care pot fi victime în special copiii și vârstnicii iar plimbarea pe trotuar să nu fie mai periculoasă decât cea pe carosabil uneori! Acesta este motivul pentru care inițiem această petiție! Vă mulțumim!”, se arată în petiția lansată pe platforma Declic și adresată Primăriei Slatina și Consiliului local.

Deși aducerea în Slatina a serviciului de închiriere a trotinetelor electrice, cu foarte puțin timp înainte de Alegerile locale din 9 iunie, a fost primită inițial cu bucurie, la scurt timp s-a dovedit că de fapt orașului îi lipsesc, pentru ca acest serviciu să fie un succes, două lucruri: piste pentru biciclete realizate astfel încât să nu-i pună pe pietoni în pericol, respectiv grija pentru ceilalți participanți la trafic manifestată de utilizatorii trotinetelor.

Pistele pentru biciclete, care în Slatina totalizează aproximativ 17 km, sunt în marea lor majoritate simple culoare trasate cu vopsea verde pe trotuar. În multe puncte ale orașului această pistă ocupă jumătate din trotuar și chiar mai mult, obligându-i pe pietoni să folosească pista, de aici și nemulțumirea slătinenilor. Lansarea serviciului de închiriere a trotinetelor a înrăutățit și mai mult situația, în Slatina, un municipiu cu o suprafață de puțin peste 50 km pătrați, trotinetele electrice fiind folosite preponderent de către copii și tineri mai mult ca un mijloc de distracție, nicidecum ca o alternativă la transportul în comun sau taxi.

„Și pe unde să meargă? Pe stradă, să fie un real pericol pentru șoferi?”

Spiritele s-au încins în mediul online, acolo unde consilierul ales Florin Duca și-a prezentat inițiativa, publicând și o fotografie în care sunt surprinse două adolescente pe o trotinetă și precizând totodată că a fost martor la producerea a cel puțin două accidentări.

„2 pe trotinetǎ, fărǎ cascǎ şi cu vitezǎ! Pericol real atât pentru pietoni cât şi pentru cei de pe trotinete! Semneazǎ şi tu petiția "Fǎrǎ trotinete pe trotuare!””, a scris Duca.

Reacțiile au apărut la foarte scurt timp, fiind atât reacții pro, cât și contra ideii.

„Care este motivul (n. red. - să fie scoase)? Toate orașele au așa ceva, electric. 90% din mijloacele de transport ar trebui să fie electrice!”, este unul dintre comentarii.

„Când o să vă rupă picioarele să intrați iar să ne spuneți cum a fost experiența”, primește comentatorul și un răspuns. „Sunt interzise aproape în toate orașele din UE”, este un alt comentariu. „La noi oricum nu se respectă nimic! Dați o simplă căutare pe google și veți vedea câte țari din UE au interzis aceste trotinete electrice”, întărește și un alt participant la discuție ideea.

„Și pe unde să meargă? Pe stradă, să fie un real pericol pentru șoferi?. Ei nu sunt atenți pe unde merg în general, dar pe strada cu trotineta fără să știe anumite reguli de circulație (de bază)”, remarcă un alt slătinean.

Nu a lipsit mult să înceapă chiar un schimb de replici între cei care susțin că scoaterea trotinetelor pe carosabil i-ar expune pe cei care le utilizează (adolescenți în cea mai mare parte) unui pericol mare de accidentare și apărătorii pietoniilor care se plâng de faptul că aproape niciodată cei cu trotinetele nu se rezumă la pistă, ci folosesc tot trotuarul.

„Să nu exagerăm, dacă mergem pe acest principiu ar trebui să semnăm o petiție și pentru interzicerea autoturismelor. Nu toată lumea are bani să le cumpere copiilor mașini. Mai bine v-ați gândi la o campanie de utilizare corectă a acestor mijloace de deplasare”, scoate cineva în evidență și faptul că acest serviciu a apărut aproape peste noapte, fără a fi însoțit de o campanie de informare.

„Poliția Locală unde e, cu ce se ocupă, nu cumva trebuie să se asigure că nu sunt încălcate anumite norme?”, apar și alte întrebări.

„Și dacă îi lovește o mașină cine răspunde, tu? Doar un idiot ar fi de acord ca copilul lui să meargă cu trotineta pe carosabil, părerea mea. După ce că Slatina e un fel de Vestul Sălbatic, asta mai lipsea, să meargă copiii cu trotineta pe mijlocul drumului”, continuă comentariile. În vâltoarea discuțiilor sunt postate și două filmulețe în care sunt surprinși adolescenți care nu păstrează limita pistei pentru biciclete, iar controversa continuă.

„Pista de biciclete nu e trotuar, e pista! Așa cum trotinetele n-au voie pe trotuar, nici pietonii n-au voie pe pistă! E vorba de civilizație, unii o dobândesc cu capul, alții cu forța... Dacă i-ați scoate din birouri pe nababii din Poliția Locală ați vedea că lucrurile s-ar putea schimba. Dar probabil că șefii acestor structuri sunt la șpriț când copiii se plimbă anapoda cu trotinetele”, se continuă șirul argumentelor.

„Nu-i pedepsiți pe utilizatorii de trotinete din cauza unor nereguli ale pistelor, REMEDIAȚI PROBLEMA PISTELOR, veniți cu soluții corecte pentru a putea fi utilizate”, se indică o nouă soluție pentru problema semnalată.

„Până când oprești pentru a reuși să-i identifici se strecoară printre alte mașini și dispar”

Reprezentanții Poliției Locale, contactați pentru un punct de vedere, reamintesc faptul că atât Poliția locală cât și poliția națională pot constata încălcarea legii în asemennea situații și pot aplica sancțiuni. Neclar rămâne în câte astfel de situații au și făcut-o.

„Aceleași atribuții le avem și noi și poliția națională, reglementate prin lege, și acolo unde sunt depistați că merg câte doi pe trotinetă sau nu respectă legislația sunt sancționați. Am avut situații de genul ăsta, dar o altă situație pe care o întâlnim foarte des este faptul că ei sunt deja pe trotinetă, în mișcare. Până când oprești pentru a reuși să-i identifici se strecoară printre alte mașini și dispar”, explică șeful poliției Locale Slatina, Bogdan Apostoliceanu. Deși în municipiu suunt montate camere video de monitorizare, imaginile surprinse nu pot fi folosite pentru a se aplica sanțciuni. ”Pentru a se aplica o sancțiune, atât noi cât și poliția națională trebuie să constatăm prin propriile simțuri”, mai spunne Apostoliceanu. Situația s-ar putea schimba de la începutul lunii noiembrie, explică reprezentanți din cadrul IPJ Olt, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor legislative care permit sancționarea dacă se constată încălcări ale legislației pe baza imaginilor surprinse și prin alte mijloace tehnice decât cele omologate.

De asemenea, în ultima conferință de presă, șeful IPJ Olt Ionuț Ilinca a declarat că se vor demara acțiuni de informare în școli, imediat după începerea anului școlar, și se va insista pe regulile care trebuie respectate în cazul folosirii trotinetelor.

Șeful Serviciului Rutier Olt, Cristian Tița, insistă pe de altă parte ca și părinții să-și asume responsabilitatea și să-și verifice copiii, cu atât mai mult cu cât printre condițiile de utilizare a serviciului de închiriere trotinete electrice se menționează că utilizatorii trebuie să aibă 18 ani. În câteva cazuri în care au fost depistați minori pe trotinete părinții au fost sancționați contravențional, a spus Tita.

Ce spun reprezentanții Bolt

Reprezentanții firmei care a adus cele 200 de trotinete electrice în Slatina spun că utilizatorii aplicației care permite închirierea pot în permanență comunica cu firma și pot trannsmite sugestii, sesizări etc., inclusiv, așa cum s-a pus problema în comentarii, aceea de a limita viteza cu care rulează trotinetele electrice pe anumite sectoare. Acest lucru chiar s-a întâmplat, iar în zonele cu trafic aglomerat, în apropierea parcurilor, a școlilor, a diverselor instituții viteza este deja limitată. Se circulă cu mai puțin de 25 km/h în zone precum: Parcul Tineretului, Parcul Eugen Ionescu, Parcul Esplanada, Parcul Pitești, Dealul Gradiște, Parcul Aleea Oltului.

„Totodată, Bolt a dezvoltat o funcționalitate „pentru începători”, care funcționează până când utilizatorul se simte complet confortabil și alege să o dezactiveze. Astfel, viteza maximă a trotinetei va fi de 15 km/h și va avea o capacitate de accelerație redusă. Modul pentru începători este disponibil în categoria „Ghid de siguranță” din aplicația mobilă”, precizează reprezentanții firmei, răspunzând mai multor întrebări adresate de „Adevărul”. Un singur eveniment grav a înregistrat firma, în acest caz colaborându-se și cu Poliția.

Cum ajung copiii pe trotinete

Un aspect controversat rămâne cel al controlului cu privire la vârsta utilizatorilor. Deși în lege este menționat faptul că „pentru a conduce o bicicletă sau o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puţin 14 ani”, utilizatorii cu vârsta între 14 și 16 ani fiind obligați, în plus, să poarte și cască de protecție, pe trotinete ajung și copii chiar mai mici. Mai mult, firma impune chiar vârsta minimă de 18 ani. Cum poate verifica firma asta? Nu există în fapt un control real, în afara răspunderii pe care utilizatorii și-o asumă.

„Utilizatorii trebuie să fie de acord cu Termenii și condițiile Bolt, care stipulează conformitatea cu reglementările locale și naționale, inclusiv cerințele de vârstă. Acest acord acționează ca o obligație contractuală pentru utilizatori de a-și confirma vârsta. Persoanele sub 18 ani nu au voie să utilizeze trotinetele electrice Bolt, utilizatorii fiind obligați să confirme, conform termenilor și condițiilor Bolt, că aceștia au împlinit vârsta de 18 ani. În plus, Bolt solicită utilizatorilor să introducă detaliile contului bancar ca parte a procesului de înregistrare. Instituțiile financiare au procese solide de verificare a vârstei, asigurându-se că titularul contului bancar este major sau are acordul necesar”, precizează reprezentanții Bolt.

La anunțul făcut de primarul Emil Moț, care a și pierdut alegerile, că flota de trotinete electrice de închiriat urmează să ajungă în oraș, politicianul și-a invitat chiar fiul, minor, să urce pe trotinetă, în cadrul evenimentului de prezentare. Primarul a fost în cele din urmă atenționat asupra condițiilor legale. De atunci și până la deschiderea în mod efectiv a serviciului nu a avut loc nicio campanie de informare și conștientizare.

La acest moment firma Bolt oferă serviciul de închiriere a trotinetelor electrice în 13 orașe din România. În cursul anului trecut, ca urmare a mai multor probleme identificate, inclusiv cele legate de infrastructură, serviciul a fost suspendat în Constanța, însă discuțiile cu administrația locală vor fi reluate.