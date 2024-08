Târgul de job-uri din învățământ. „De patru ori am dat concurs, de patru ori notă peste 8, de patru ori am schimbat școala” REPORTAJ VIDEO

Concurenții cu cele mai mari note la Titularizarea 2024, care nu au prins posturi titularizabile, și-au încercat norocul în prima ședință publică destinată suplinitorilor. Printre candidați sunt profesori care susțin concursul an de an și schimbă școala, deși au vechime la catedră și grade didactice.

Candidații cu medii peste 7 la concursul național de Titularizare din acest an s-au prezentat în ședință publică, marți, 20 august 2024, pentru a afla unde vor preda din septembrie. Pentru candidații din județul Olt ședința s-a desfășurat în sala de festivități a celui mai mare liceu din județ, Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina.

Repartizarea posturilor a fost organizată pe discipline, în intervalul 10,00 – 16,00. Pentru că mulți nu au mai suportat stresul, au pornit către centrul de repartizare cu mult înainte de ora programată pentru disciplina respectivă. „N-am mai rezistat să aștept, mi-a fost și teamă să nu se decaleze totul și să pierd ședința, în sfârșit, o sumedenie de gânduri. E greu, după ce ai muncit un an întreg...”, mărturisesc emoționați candidații.

În sală nu intră aproape niciodată doar candidații cu medii peste 7. Vin și cei cu rezultate mai slabe, care, conform calendarului, se vor prezenta în următoarea ședință, dar care vor să vadă acum ce posturi se ocupă. Mai vin și părinți, soți, soții, prieteni, pentru că miza este mare, iar profesorii simt nevoia să fie susținuți.

Cu lista de posturi în mână (mulți și-au printat listele publicate pe site-ul IȘJ, pentru a putea să le urmărească mai ușor) își așteaptă rândul. Sunt anunțați în ordinea descrescătoare a mediilor de la Titularizarea 2024 și fiecare optează pentru unul din posturile din listă rămase neocupate. Dacă în cazul educatorilor și al învățătorilor lucrurile sunt mai simple, pentru că știu că vor merge într-o singură școală, cu profesorii care predau diverse discipline lucrurile sunt complicate cu adevărat. Aproape în mod excepțional sunt libere catedre întregi, într-o singură unitate de învățământ. Candidații compun și recompun în minte catedre de nenumărate ori, în funcție de fragmentele de catedră pe care le solicită înaintea lor cei cu note mai mari.

La ședința din 20 august au venit aproape 200 de candidați. Cei mai mulți sunt profesori cu experiență, cu vechime mare în învățământ, care au obținut grade didactice, dar care nici până în prezent nu au reușit să se definitiveze pe un post, iar asta pentru că școlile nu-și asumă să anunțe un post vacant pe perioadă nedeterminată în condițiile în care numărul de elevi scade de la un an la altul, iar școlile se comasează. Pe alocuri, acuză candidații, ar mai fi sesizat și alte interese la nivelul școlii, astfel că se manifestă o adevărată „vânătoare” de posturi. „Știu sigur de un post, vreau să văd dacă este scos și se ocupă în ședință publică” este fraza des folosită în zilele în care profesorii își caută norocul în lista cu sute de poziții de posturi/catedre/fragmente de catedră.

A dat Bucureștiul pe orășelul fără creșă, așa că-și va lua copilul la lucru

Poveștile profesorilor pentru care vara este un calvar sunt diverse. Sunt norocoși care după doar un an-doi reușesc să ocupe un post de titular, sunt alții care încearcă și de 10-15 ani, dar și veterani care se apropie de pensie și în continuare susțin vara examenul.

Diana Croitoru a reușit să obțină un post de educator la Văleni. Se bucură că este o localitate relativ apropiată de orășelul Drăgănești-Olt în care locuiește. A mai predat în Văleni, în altă școală. Este, de fapt, a patra școală la care ajunge în cei patru ani în care a susținut concursul de Titularizare.

„Mi s-a părut transparență față de anii trecuți. (...) Aș fi vrut să renunț la un moment dat din cauza piedicilor pe care le-am întâlnit în anii aceștia, dar, nu știu, dragostea pentru copii mă face să continui și să cred că se va schimba ceva la noi în țară”, explică tânăra ce o face să meargă înainte. Are doi copii mici și deseori se întreabă dacă a luat hotărârea potrivită atunci când a renunțat la București pentru a se întoarce acasă.

„La Văleni am prins post, aproape de casă. Mă mulțumește faptul că îl pot lua pe cel mic cu mine, pentru că noi nu avem creșă în oraș și oarecum e ușoară naveta. Din Drăgănești sunt 20 de km. De patru ori am dat concurs, de patru ori notă peste 8, de patru ori am schimbăm școala. Va fi a patra școală”, explică tânăra educatoare. E greu să se tot mute de la o școală la alta, recunoaște. „Ne atașăm de copilași și păstrăm legătura cu unii dintre ei”, adaugă Diana Croitoru. A lucrat șase ani în București, în sistemul privat, unde, spune, „era mai bine din multe puncte de vedere”. A intrat în învățământ la 20 de ani, între timp și-a definitivat studiile și s-a întors în zona natală cu gândul că lucrurile vor evolua. „Sper că în curând și la noi în provincie, și în județele acestea greu încercate, se va face ceva”, mai spune tânăra, care își urmează în carieră atât părinții, cât și bunicul.

Mihaela este învățătoare și a reușit, în ședința publică de marți, să obțină un post chiar în localitatea de domiciliu, în zona rurală, ceea ce o bucură. În anul școlar încheiat în vară a avut o clasă a IV-a. Mihaela nu a mai putut însă să rămână în acea școală, pentru că de la grădiniță, pentru clasa pregătitoare, vin doar trei elevi, care vor învăța alături de colegi mai mari în regim simultan. Este problema multor școli, pentru care responsabilii din învățământ nu pare să fi găsit o soluție astfel încât să le ofere și acestor copii șanse egale cu ale celor din școlile cu efective mari de copii.

Învățătoarea a dat în acest an pentru a doua oară examenul de Titularizare, după o pauză de 12 ani. A intrat inițial în învățământ în 2007. Are, în total, o vechime de șase ani la catedră. A reîntâlnit, spune, în cadrul ședinței de repartizare a suplinitorilor, și persoane care în 2007 se aflau în aceeași situație, căutând un post de suplinitor. Deși între timp au susținut examenele de grad didactic, dovedindu-și competența, sunt nevoite ca în continuare să accepte posturi pe perioadă determinată, pentru că nu sunt catedre titularizabile disponibile.

Adela Voicu este printre cele mai tinere învățătoare. A reușit să prindă un post la o școală gimnazială din Slatina, iar asta chiar în primul an în care susține Titularizarea și obține medie peste 7. „Am absolvit liceul pedagogic, dar nu am profesat. Am terminat acum trei ani liceul și sunt în ultimul an la facultate, la Geografie. Anul acesta mi-am dat seama că vreau, de fapt, la catedră. Chiar mi-am dorit un post în oraș și mi s-a împlinit visul. Anul viitor o să mă zbat mai mult și o să iau medie mare și sper să prind un post titularizabil”, spune tânăra.

„Oferta este bogată, avem foarte mulți candidați cu note bune”

Inspectorul școlar general-adjunct Mariana Gheorghe spune că în acest an sunt mulți candidați cu note mari, astfel că elevii vor avea șansa ca în fața lor să ajungă dascăli bine pregătiți.

„Pentru ședința de astăzi avem 175 de candidați care au obținut note peste 7 și avem pentru repartiție 800 de posturi - posturi întregi, fracțiuni de posturi - pentru care dânșii pot opta pentru ocuparea începând cu 1 septembrie. Ședința se desfășoară după un grafic orar pe care l-am afișat aseară pe site-ul IȘJ Olt, cu începere de la ora 10,00, până la ora 16,00. Începem cu educatori, puericultori, continuăm cu celelalte discipline disciplinele”, a explicat Gheorghe. Nu vor fi posturi pe care să nu le vrea nimeni, crede oficialul IȘJ Olt, pentru că după ședința de repartizare pe posturi a candidaților cu medii peste 7,00 vor urma și alte ședințe.

„Oferta este bogată, avem foarte mulți candidați cu note bune și nu cred că vor rămâne posturi neocupate cu cadre didactice calificate. Candidații cu note între 5 și 7 vor fi planificați în 23 august, apoi urmează concursul județean de suplinire în 30 august, urmând ca după 3 septembrie, 3-4-5 septembrie, să fie ultimele ședințe de repartiție, când participă candidați cu note de anul acesta și din anii trecuți”, a mai precizat inspectorul școlar general-adjunct din cadrul IȘJ Olt, Mariana Gheorghe.