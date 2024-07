Tânăra admisă cu 10 la Medicină, la UMF Craiova: „Aș pleca doar pentru practică în străinătate, nu definitiv”

Andreea Cîrstea este absolventa de liceu din Slatina care a reușit să obțină nota maximă la examenul organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova. Cum s-a hotărât să urmeze un astfel de parcurs, ce planuri are.

„Andreea Florentina Cîrstea, absolventă a Colegiului Național ,,Ion Minulescu’’ din Slatina, a ales UMF Craiova și s-a clasat pe primul loc, cu media 10!”, a anunțat de curând Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova. Concursul a avut loc în 21 iulie, iar concurența a fost serioasă, UMF Craiova anunțând că la Medicină media a fost de 3,2 candidați/loc (ultima medie de intrare a fost 8,97), iar la Medicină dentară – 6,52 candidați/loc (ultima medie de intrare 7,96).

„Cred că fiecare dintre noi a simțit măcar o dată în viață o puternică dorință de a face cel mai «bun bine». Pot spune că în mod constant mă gândesc la acest «bine» pe care îl pot oferi. În timpul liceului am luat hotărârea să urmez Medicina, în cadrul UMF Craiova. Pe parcursul pregătirii pentru admitere, simțeam că acesta este locul în care vreau să cresc, să studiez, să-mi formez noi perspective asupra viitorului meu, iar aceste dorințe m-au adus în acest punct, un «nou început»”, le-a dezvăluit Andreea reprezentanților UMF Craiova.

Am stat de vorbă cu Andreea și am descoperit că examenul de admitere nu este unul de speriat, dar că pentru asta trebuie să muncești organizat.

„Dificultatea a fost medie. Anumite grile au fost dificile, altele au fost ușoare”, a explicat candidata care nu a ratat niciun răspuns corect la cele 100 întrebări tip grilă. Au fost 80 de întrebări la Biologie și 20 la Chimie, parte dintre acestea (16 la Biologie și patru la Chimie) cu „complement simplu” (din cinci variante de răspuns una singură fiind cea corectă).

Andreea, care va fi primul medic din familia sa, s-a decis în clasa a X-a să urmeze Medicina, chiar dacă încă din gimnaziu a simțit atracție pentru Biologie și Chimie. Spune că a fost inspirată și de bunica sa și de o mătușă, ambele profesoare de Biologie. La finalul clasei a VIII-a a ales însă profilul Mate-Info la liceu, fiind admisă cu medie foarte mare. O vreme, recunoaște Andreea, a cochetat chiar cu ideea de a da admitere la Politehnică.

„Puțin de tot am vrut la Politehnică, însă realizasem cumva că nu mă pasionează atât de mult domeniul și m-am mutat la Științele Naturii, pentru că în clasa a X-a am știut că e Medicină”, a dezvăluit tânăra.

Din clasa a XI-a a început pregătirea pentru facultate. Deși ai putea crede că 10 se obține învățând tot timpul, Andreea spune că a fost atentă ca întotdeauna să existe un echilibru. A continuat, chiar și în clasa a XII-a, să-și respecte rutina de a ieși cu prietenii de cel puțin două ori pe săptămână, a practicat în continuare sportul (în gimnaziu s-a antrenat pe terenul de tenis, iar în liceu a încercat volei, baschet, badminton, „cam toate sporturile”, spune tânăra) și a avut grijă să-și planifice foarte bine timpul. E drept, a rezervat în ultimul an mai puțin timp pentru chitară, însă imediat după admitere s-a întors la pasiunea sa și s-a relaxat cântând.

Deși media de la Bacalaureat ar fi contat pentru admiterea la facultate doar în situația în care s-ar fi aflat cu media de admitere la limită pentru locurile fără taxă, a considerat că trebuie să promoveze examenul cu o notă mare.

„În niciun caz nu trebuie să renunțăm”

Cu un an în urmă, tânăra, motivată și de semnalele pe care le avea de la colegii mai mari admiși aici, a participat la UMF Craiova la o simulare a examenului de admitere. Spune că aflându-se pe holurile universității a simțit că acolo îi este locul, așa că n-a mai luat în calcul niciun alt centru în care ar fi putut să studieze Medicina, considerând că „pentru mine, Craiova e ceea ce trebuie”.

A avut o strategie de a învăța încă din gimnaziu. Spune că s-a concentrat de fiecare dată pe lucrurile esențiale.

„Pentru examenul din clasa a VIII-a, la Română și la Matematică învățam mai mult decât la alte materii. În clasa a XI-a m-am axat mai mult pe admitere și în clasa a XII-a până în mai tot pe admitere, iar din mai am încercat să-mi las timp și pentru Bacalaureat, ca să pot să-l iau cu o medie destul de mare, pentru că reflectă totuși interesul fiecăruia dintre noi pentru examenul respectiv”, a dezvăluit Andreea Cîrstea, pentru „Adevărul”.

Oboseala din ultimul an de liceu se simte însă și acum.

„Au fost și momente în care pur și simplu mă simțeam sufocată, cel puțin în perioada cu BAC-ul se simțea cel mai tare oboseala. Și încă sunt obosită, nu știu cât o să-mi ia să mă mai relaxez. Dar în niciun caz nu trebuie să renunțăm, pur și simplu trebuie să știm să fim echilibrați și să conștientizăm importanța examenului. Și așa suntem pe drumul cel bun”, explică tânăra cum a reușit să se concentreze și să-și ducă planul la bun sfârșit.

Premiul I la concursul „Medicii de mâine”

Elevii care se pregătesc pentru admiterea la Medicină se antrenează rezolvând zeci, dacă nu sute de teste pe tiparul celor de la examen. Și Andreea a făcut asta. În plus, în clasa a XII-a și-a testat nivelul cunoștințelor participând la un important concurs național – Concursul „Medicii de mâine”, organizat de Colegiul Național „Radu Greceanu” din Slatina - la care vin în special elevii care dau admitere la Medicină. A câștigat premiul I.

„«Medicii de mâine» a fost primul concurs din timpul liceului la care am participat, asta pentru că am vrut să-mi testez și mai bine cunoștințele, știind că acel concurs e destul de cunoscut la noi în regiune și că profesoare foarte cunoscute creează subiectele. Am fost și eu surprinsă de rezultat și m-a motivat foarte mult pentru simulare și pentru admitere. A fost bine că s-a întâmplat (n. red. – să se poziționeze pe podium)”, spune tânăra.

Odată admisă, spune că s-a gândit și ce i-ar plăcea să aprofundeze însă este conștientă că decizia se poate schimba pe parcurs.

„Acum, ca oricare dintre noi, probabil că ne gândim la ceea ce ne-ar plăcea, dar raportându-ne la ceea ce am învățat pentru admitere. Și în cazul acesta, pentru mine Endocrinologia ar fi o ramură destul de interesantă”, a dezvăluit tânăra.

Vorbind tot despre viitor, Andreea Cîrstea spune că nu s-a gândit să plece din țară, cel puțin nu pentru a profesa în străinătate. „N-aș vrea să plec din țară. E păcat de noi cei care suntem buni și chiar putem să aducem niște schimbări în țara asta. Nu avem de ce să plecăm. Eu, acum, nu concep să plec din țară. Doar pentru o practică, să văd cum este în străinătate, dar tot în România aș alege să profesez”, a mai dezvăluit tânăra.