Primarul Slatinei a fost învestit, pentru consiliul local se mai așteaptă. De Mezzo: Vom vedea care sunt variantele de viceprimari

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a fost învestit în funcție. Ceremonia a avut loc în sala de consiliu a Judecătoriei Slatina, vineri, 25 octombrie 2024. Consiliul muunicipal nu a fost constituit până la această dată.

Ceremonia s-a desfășurat vineri-dimineață, în sală fiind prezenți colegii liberali ai primarului ales în iunie 2024.

„Sunt extrem de emoționat și recunoscător locuitorilor municipiuului Slatina pentru onoarea pe care mi-au acordat-o de a mă vota primar al municipiului Slatina. Astăzi am depus jurământul, din acest moment sunt învestit primar al municipiului Slatina. Angajamentul meu rămâne cu slătinenii și voi face public acest lucru în fiecare ocazie pe care o voi avea”, a spus De Mezzo. „Voi fi un primar între oameni, al oamenilor, și voi munci oricât este nevoie ca Slatina să devină ceea ce mi-am propus: un oraș strălucitor”, a mai adăugat primarul, mulțumindu-le colegilor care l-au susținut.

Pentru constituirea noului consiliu local, în schimb, mai este de așteptat, primarul De Mezzo neprecizând clar un termen.

Nu se pune problema să se lucreze fără consiliu, a spus primarul, pentru că este în continuare funcțional consiliul local constituit cu patru ani în urmă.

„Dacă este nevoie pot fi făcute ședințe de consiliu local. De la 1 noiembrie oricum nu se mai pot face rectificări bugetare pe investiții, deci rectificările bugetare în ceea ce privește investițiile au fost deja făcute. Ședințele consiliului local pot fi convocate pe actualul consiliu local până la învestirea noului consiliu”, a precizat De Mezzo.

„O alianță cu partidul Social Democrat este exclusă”

Mario De Mezzo a vorbit și despre alegerea noilor viceprimari, menționând că nu s-au stabilit deocamdată numele și că vor urma negocieri.

„Nu vreau să înaintez răspunsuri pentru că va fi rezultatul unei negocieri. Cu siguranță o alianță cu Partidul Social Democrat este exclusă, asta ca să eliminăm zvonurile lansate de binevoitori. Și atunci o să vedem. În funcție de negocierile cu AUR, de negocierile cu alți consilieri locali, vom vedea care sunt variantele de viceprimari”, a precizat primarul.

Pentru a-și asigura majoritatea în consiliul local, PNL, partidul care a dat pentru prima dată după 1990 primarul în municipiul Slatina, va trebui să negocieze sprijinul. Formațiunea are în urma votului din iunie 2024 doar nouă consilieri locali, în timp ce PSD a obținut zece mandate, iar AUR are doi consilieri. Conform deciziei de validare pronunțară de Judecătoria Slatina, dar care nu este definitivă, au obținut validarea 17 consilieri din 21, printre cei 17 numărându-se și fostul viceprimar Gigi Vîlceleanu (PSD) și fostul consilier local Emil Popa (PSD), deși aceștia au fost excluși din partid la scurt timp după alegeri. Mandat valid are și Gabriel Buliteanu, candidatul AUR, și acesta exclus din partidul pentru care a candidat și pentru postul de primar.

Anunț neașteptat despre Festivalul „Oltenii și... restu' lumii”

Primarul Mario De Mezzo a participat, la scurt timp de la învestire, și la primul eveniment oficial: ceremonia organizată cu ocazia Zilei Armatei la statuia eroinei Ecaterina Teodoroiu.

Ulterior, De Mezzo a avut o întâlnire, la Muzeul Județean Olt, cu personalitățile invitate la Slatina pentru a participa la a XXVIII-a ediție a Festivalului Național de Umor „Oltenii și... restu' lumii”, ocazie cu care a făcut și un anunț neașteptat despre evenimentul organizat în parteneriat de Primăria Slatina și Consiliul Județean Olt.

„Primăria Municipului Slatina finanțează acest festival încă de la începutul lui. Vă spun eu că acum 22 de ani mă ocupam de organizarea acestui festival ca angajat al Serviciului de Cultură, Tineret și Sport din cadrul Primăriei Municipului Slatina. Anul acesta Primăria Municipului Slatina susține acest festival cu o sumă istorică, doar de șase ori mai mare decât cea a Consiliului Judeţean. Evaluăm foarte serios posibilitatea să fie ultima ediție finanțată de Primăria Municipului Slatina și să gândim un alt concept, anul viitor, dar vom vedea. (...) Vă rog să vă bucurați de acest eveniment ca și când ar fi ultimul”, a spus De Mezzo, fără să facă alte precizări.