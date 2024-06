Candidatul PNL care l-a învins pe primarul lui Paul Stănescu: „Mă aștept ca actuala administrație să lase bugetul local gol”

Câștigătorul mandatului de primar de la Slatina, liberalul Mario De Mezzo, a declarat, marți, 11 iunie, că se așteaptă ca actuala administrație să lase bugetul local gol. Noii primari își vor prelua mandatele peste patru luni.

Candidatul PNL Mario De Mezzo, care a obținut o victorie neașteptată împotriva primarului Slatinei, Emil Moț, a declarat că va folosi lunile rămase până la preluarea mandatului pentru a se pregăti pentru ceea ce și-a propus să facă în mandatul proaspăt câștigat.

De Mezzo l-a învins pe candidatul PSD Emil Moț, scorul obținut de liberal fiind de aproape 50%, în condițiile unei prezențe peste așteptări (50% dintre alegătorii înscriși în liste s-au prezentat la urne). Moț conduce Primăria Slatina de două mandate, devenind din nou candidatul PSD la alegerile locale pentru postul de primar al Slatinei cu susținerea secretarului general al PSD Paul Stănescu, iar asta chiar dacă în organizație au fost voci care au criticat decizia.

„Îi somez să nu mai angajeze contracte de niciun fel”

„Mă aștept ca actuala administrație să aibă o ultimă zvâcnire de corupție și să angajeze plăți astfel încât să lase bugetul local gol până la venirea mea. Îi somez pe acești corupți să înceteze și îi rog pe oamenii de bună credință din primărie să nu semneze nimic, să nu facă nicio plată și, în afară de plățile curente de întreținere și de salarii, de acum și până la preluarea mandatului de către mine, să nu mai angajeze contracte de niciun fel. Plățile curente și salariile să rămână singurele cheltuieli pe care Primăria Slatina să le facă. Slătinenii au decis și au vorbit și au spus ferm că nu au încredere în această administrație, că nu au încredere în felul în care această administrație cheltuie banii. Și au grăit în majoritate”, a declarat primarul ales, într-o conferință de presă susținută marți, 11 iunie 2024.

De Mezzo a criticat acțiunile organizate de primarul Emil Moț pe ultima sută de metri, apreciind că „parangheliile” organizate cu o săptămână înainte de alegeri, trei seri la rând, și „asfaltul de doi centimetri” turnat pe o stradă importantă din Slatina, tot pe ultima sută de metri, au fost „praf în ochii alegătorilor”.

Audit extern la operatorul regional de apă și canal

Printre acțiunile pe care primarul ales are în plan să le demareze imediat după preluarea mandatului, De Mezzo a menționat că va solicita un audit extern, atât în primărie, cât și la Compania de Apă Olt, operatorul regional de apă și canal care deservește municipiul Slatina, municipiul Caracal, orașele județului și câteva zeci de comune și la care Primăria Slatina este acționar. Teme precum cheltuielile exorbitante pe care le face CAO, numărul mare de angajați „cu mapa” ai companiei sau calitatea proastă a apei care le este furnizată slătinenilor au fost cele pe care De Mezzo a insistat în campanie.

„Mă aștept să fie niște lucruri grele, numai din ce știu eu pe canale neoficiale, dar de acolo vom pleca. După care va trebui să începem să facem cei 5m.c. pentru apă (n. red. – una dintre promisiunile de campanie ale lui De Mezzo a fost aceea că slătinenii nu vor mai plăti primii cinci metri cubi de apă consumați, prețul apei în Sslatina fiind printre cele mai mari din țară), spitalul, sălile de sport, terenurile de joacă, ce am promis. Ușor, ușor vom începe să facem. O să le spun domnilor de la CAO să se pregătească pentru un audit extrem, extrem, extrem de atent”, a mai spus De Mezzo.

De Mezzo a menționat că are în plan, chiar din aceste zile, să inițieze discuții cu decidenți de la nivel central pentru demararea mai multor proiecte care stagnează în Slatina, unele de peste un deceniu. Sala polivalentă, o investiție începută cu 15 ani în urmă și executată în proporție de 70%, este una dintre investițiile care necesită finanțare. De asemenea, în cursul săptămânii trecute s-a adoptat în Guvernul României o hotărâre prin care au fost stabiliți indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui nou stadion, după dărâmarea celui existent. Despre această ultimă investiție De Mezzo a spus că va fi realizată până la finalul mandatului proaspăt câștigat.

Cine este Mario De Mezzo

Mario De Mezzo (47 ani), născut în Slatina, de profesie jurist, a ocupat, timp de nouă luni înainte de începerea campaniei electorale, postul de prefect al județului Olt. Anterior a condus instituții precum Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, Autoritatea Națională pentru Cetățenie. A lucrat și în mediul privat, fiind, conform CV-ului postat pe site-ul Prefecturii Olt: manager general al unei firme din Cluj (SC Barandi SA); manager donatori majori al organizației World Wide Life International, Geneva (Elveția); director de comunicare la Holzindustrie Schweighofer, București (România); director național la Habitat for Humanity România; co-președinte al Federației Editorilor din România; președinte al Uniunii Editorilor din România; director executiv al Grupului Editorial ALL; director executiv al Fundației Principesa Margareta a României etc.. Este de asemennea cunoscut publicului larg din prezențele în emisiunile de televiziune, fiind unul dintre comunicatorii PNL.

Cu cinci ani în urmă a fost de asemenea propus de către PNL pentru a intra în cursă pentru funcția de primar al Slatinei, fiind însă retras după câteva luni, invocându-se studii sociologice care ar fi arătat că nu are profilul candidatului preferat de alegătorii slătineni. PNL Slatina a intrat atunci în cursă cu Liviu Voiculescu, liderul de la acea dată al organizației județene, în prezent senator, trecut în barca PSD.