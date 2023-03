Primarul comunei oltene Gostavățu, condamnat la închisoare cu executare pentru mită. Decizia poate fi atacată cu apel

Primarul din Olt acuzat de procurori că le cerea administratorilor de societăți de pe raza localității mită, sub pretextul unei contribuții la organizarea bâlciului anual, a fost condamnat la închisoare cu executare, de către instanța de fond.

Decizia a fost pronunțată miercuri, 22 martie 2023, de către Tribunalul Olt, în dosarul în care primarul comunei Gostavățu, Popescu Marius Ștefan (PSD), este acuzat că timp de 10 ani, în perioada 2008-2017, a perceput mai multor administratori de firme diverse sume de bani.

„Din probele administrate până în prezent rezultă existenţa unor activităţi infracţionale care se circumscriu tipicităţii elementelor constitutive ale infracţiunilor de „luare de mită” (...), în sensul în care inculpatul P.M.Ş., în calitate de primar al com. Gostavăţu, jud. Olt, în perioada 2008-2018, a condiţionat mai multe persoane care doreau să nu fie sancţionate contravenţional sau împiedicate să îşi desfăşoare diferitele activităţi ce formează obiectul lor de activitate (reprezentanţi ai unor societăţi comerciale cu sedii sau puncte de lucru în com. Gostavăţu, jud. Olt şi deţinători de utilaje agricole) de pe raza comunei, să achite, personal sau prin persoane interpuse, anual, diverse sume de bani (folosite pentru nevoi personale) cu valoarea cuprinsă între 100-1000 lei, către acesta, sub pretextul că sumele de bani sunt necesare pentru organizarea bâlciului din comună (deşi la primărie exista prevedere bugetară pentru organizarea bâlciului din comună)“, comunicau procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, în 2019, acuzându-l pe primar de peste 100 fapte de acest tip.

Tribunalul Olt l-a condamnat la patru ani și patru luni de închisoare, dar și la plata unor sume de bani către părțile vătămate. Alte societăți, se mai menționează în sentință, nu s-au constituit părți civile. De asemenea, primarul a scăpat, prin aceeași sentință, de mai multe acuzații de instigare la fals în înscrisuri, instanța constatând prescrierea faptelor.

Dacă sentința va rămâne definitivă, primarul va avea de asemenea interdicție de a mai ocupa diverse funcții publice, dar și de a mai candida și de a fi ales.