Fostul primar al orașului Balș, suspectat că ar fi luat mită carne de vânat pentru un contract de muncă la Compania de Apă Olt

Mădălin Teodosescu, fostul primar al orașului Balș, din județul Olt, este suspectat că ar fi acceptat carne de vânat drept mită, pentru a-i prelungi unui bărbat contractul de muncă la Compania de apă Olt.

Mădălin Teodosescu a pierdut alegerile la penunltimul scrutin pentru Primăria Balș Foto: Facebook/Mădălin Teodosescu

Imagini video cu presupusa predare a mitei au fost făcute publice marți, 20 octombrie 2026, pe o rețea de socializare. În imagini este surprins, parțial, fostul primar al orașului Balș (PNL), în prezent șeful Sediului Secundar Balș al Companiei de Apă Olt, care s-ar fi deplasat la locuința unui bărbat pentru a ridica pachete cu carne de vânat.

„Bă, n-am putut decât 6 luni, că directorul n-a fost”, se aude rostind fostul primar. Ar fi făcut referire la faptul că nu a reușit să obțină pentru vânător decât o prelungire a contractului de munncă pe o durată determinată, de 6 luni.

Cei doi vorbesc și despre conținutul pungilor, „niște mistreț și un iepure luat azi-noapte”. Presupusul mituitor avea carnea de mistreț în lada frigorifică, însă iepurele ar fi fost proaspăt sacrificat, după cum spune bărbatul.

Imaginile video care au fost făcute publice se încheie cu plecarea lui Teodosescu de la domiciliul mituitorului. „Cel mai bine colea la mine, și gata”, mai spune bărbatul care l-ar fi chemat pe Teodosescu, părând că se referă și la o predare viitoare de carne de vânat.

„Mădălin Teodosescu și șpaga cea din toate timpurile

Aloo, când ai trecut de la vânzarea fierului vechi al orașului la negociat posturi la CAO Balș pe șpagă nu se cheamă ascensiune profesională, ci doar reciclare de moravuri.

Priviți-l în toată splendoarea lui pe Ady cum se bucură când primește șpaga în vânat, cum se arata el mărinimos chiar să o împartă și cu șefii de la Slatina.

Grija omului e doar una singură: dacă are șpagă trichina, să nu se îmbolnăvească de la carne”, se menționează în textul care însoțește imaginile video postate pe contul „Vânători pescari”.

„Conducerea Companiei de Apă Olt a demarat o anchetă internă”

Reprezentanții Companiei de Apă Olt au postat, cu privire la speță, un comunicat pe contul oficial de pe o rețea de socializare, în care conducerea afirmă că „a luat act” de apariția în spațiul public a videoclipului care „ridică suspiciuni cu privire la o posibilă conduită necorespunzătoare în cadrul Sediului Secundar Balș, în care este vizat șeful acestei structuri, Mădălin-Ady Teodosescu”.

„Imaginile și mesajul induc ideea existenței unor posibile avantaje oferite de un subaltern în schimbul facilitării unor aspecte ce țin de raporturile sale de muncă și de contractul individual de muncă. Gravitatea unor asemenea suspiciuni impune clarificarea urgentă și riguroasă a situației.

Compania de Apă Olt se delimitează categoric și fără echivoc de orice practică ce presupune favoruri, avantaje necuvenite, conflicte de interese sau folosirea funcției în scop personal. Astfel de conduite sunt incompatibile cu principiile de legalitate, integritate, corectitudine și responsabilitate pe care trebuie să se fundamenteze activitatea oricărei structuri a societății”, se precizează în comunicat.

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Nicio funcție de conducere și nicio relație profesională nu pot justifica încălcarea legii, acordarea unor tratamente preferențiale sau obținerea unor beneficii în schimbul unor decizii ori facilități de serviciu, mai precizează sursa citată.

Regulile și obligațiile profesionale sunt aceleași pentru toți angajații, indiferent de poziția ocupată în cadrul companiei, conducerea Companiei de Apă Olt anunțând că a demarat o anchetă internă „pentru verificarea tuturor aspectelor semnalate și stabilirea situației de fapt”. Verificările urmăresc identificarea eventualelor abateri de la legislația aplicabilă, de la regulamentul intern și de la obligațiile profesionale ale persoanelor implicate.

Compania de Apă Olt va sesiza organele competente dacă în urma anchetei administrative vor fi descoperite indicii privind săvârșirea unor fapte de natură penală sau a altor încălcări ale legii, mai precizează conducerea CAO.

În comunicatul semnat de directorul general al CAO, Cristian-Constantin Dobre, se face în schimb mențiunea că „existența unor suspiciuni apărute în spațiul public nu echivalează cu stabilirea vinovăției unei persoane”, punctându-se că „societatea va acționa ferm, dar pe baza faptelor verificate și a probelor”, cu respectarea legii și a drepturilor tuturor persoanelor vizate.

Reprezentanții parchetului de pe lângă Tribunalul Olt au confirmat, pentru „Adevărul”, că în urma apariției imaginilor în spațiul public s-a deschis un dosar penal în care se cercetează posibile fapte de corupție, dar că la acest moment nu pot fi făcute publice mai multe informații.

Mădălin Teodosescu a condus orașul Balș vreme de mai multe mandate, pierzând în cele din urmă, în 2020, cursa electorală în favoarea lui Cătălin Rotea.

Am încercat să-l contactăm telefonic pe Mădălin Teodosescu pentru a-și exprima punctul de vedere cu privire la conținutul imaginilor, însă acesta nu a răspuns apelurilor reporterului „Adevărul”.