Discursul usturător al unei șefe de promoție: „Şcoala ne-a învățat cum să fim superficiali și ipocriți, nu să ne dezvoltăm etic și moral”

Discursul clasic, laudativ pe care șefii de promoție îl transmit colegilor și profesorilor la ceremonia de finalizare a liceului a fost înlocuit, într-o școală din Arad, de o descriere curajoasă și usturătoare a sistemului românesc de educație.

Șefa de promoție de la liceul Mihai Viteazu din Ineu, județul Arad, Iulia Coțuba, a primit aplauze entuziaste de la colegi, dar și niște priviri nedumerite din partea profesorilor, după ce a transmis discursul său la ceremonia de absolvire.

„Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră o perspectivă diferită asupra anilor de liceu. Poate că nu e discursul clasic de mulțumire și celebrare, dar este unul sincer și reflectă în mod real experiențele mele. Am petrecut ani de zile învățând pentru note și validare academică și am realizat abia acum cât timp am pierdut. Am dobândit doar cunoștințe, nu și valori, pentru că asta înseamnă din păcate școala”, a început Iulia.

Șefa de promoția a continuat să prezinte aspectele negative ale experienței de 4 ani din liceu.

„În loc să fie un loc al învățării și dezvoltării, școala a devenit o sursă de frustrare și dezamăgire pentru mulți dintre noi. Ne-am simțit deseori în imposibilitate ea de a ne exprima punctul de vedere, de a gândi diferit sau de a fi autentici. Ce m-a învățat școala? Să mă conformez, să mint, să-mi șterg cu buretele personalitatea și să mă ascund în spatele unor standarde absurde”, a mai precizat Iulia.

„Nu voi mulțumi sistemului care m-a dezamăgit”

Absolventa a criticat faptul că elevii nu deprind în școală valori, etică, morală, în schimb sunt învățați superficialitatea și ipocrizia.

„Școală a devenit o loc unde performanțele noastre sunt atribuite meritelor instituției și profesorilor, iarăși eșecurile ne sunt puse în cârcă. Am avut parte de un sistem care ne-a învățat mai degrabă cum e să fim superficiali și ipocriți decât să ne dezvoltăm etic și moral.

Astăzi, în fața dumneavoastră îmi reafirm dorința de a fi autentică și de a lupta pentru valorile în care cred. Știu că acest discurs deranjează, dar sper să fie și un pas prin conștientizare a unor probleme care au fost băgate sub preș atâta timp”, a mai completat Iulia.

Absolventa nu a mulțumit sistemului, dar a mulțumit dascălilor dedicați care s-au implicat și au fost mereu alături de elevi.

„În încheiere, vreau să transmit un mesaj clar: școală ar trebui să fie un sprijin, nu un obstacol. Nu voi mulțimi sistemului care m-a dezamăgit, însă vreau să-i celebrez pe acei dascăli care au dat o bucățică din ei de fiecare dată când s-au așezat la catedră și care au fost mereu acolo pentru noi. Cu bine și cu rele liceul ne-a unit pentru că aveam un scop comun: să absolvim. Și uite că am făcut-o. Mult succes!”, a concluzionat Iulia.

„Dureros, încântător”

Postarea a ajuns rapid virală pe rețelele sociale.

„Vine o zi...vine o generație! Liceul Mihai Viteazul, Ineu jud Arad. Șefă de promoție și-un discurs atipic”, a comentat Ioana.

„În dimineaţa asta, m-am uitat în globul de cristal şi prezic despre discursul de absolvire al acestei fete că va fi viralul săptămânii (dar ar merita să fie mult mai mult) în România. Dureros, încântător”, a afirmat un profesor de la UBB, Dumitru Cornel Vâlcu.

„Să nu vă mai aud că râdeți de generația asta pensată. Felicitări, fată, oricine ai fi!” -a comentat și bloggerul Radu Valentin Băzăvan.

„Halul în care a ajuns învățământul romanesc! Discursul curajos de astazi al șefei de promoție de la liceul Mihai Viteazu din Ineu, jud Arad ! Respect!”, a spus Sorin Constantinescu.