Echipaj al Ambulanței agresat de rudele unui pacient în comă. „Am chemat Poliția, i-a încătușat...”

Un asistent și un ambulanțier chemați pentru un pacient aflat în comă, în Slatina, județul Olt, au fost luați la bătaie de rudele celui pe care ar fi trebuit să-l ajute. Pacientul a putut fi preluat după sosirea polițiștilor și a jandarmilor.

Agresiunea s-a produs sâmbătă-dimineață, 1 iulie 2023, la o adresă din municipiul Slatina, județul Olt, unde echipajul a fost chemat să ajute un pacient aflat în comă. Ajunși la caz, ambulanțierul și asistentul au fost luați la bătaie de rudele pacientului care avea nevoie de ajutor. Agresorii sunt tineri aflați sub influența alcoolului, a dezvăluit una dintre victime, pentru „Adevărul”.

„Am fost solicitați la un caz, pe strada Tudor Vladimirescu, la 4,20, acum o oră și ceva. Am ajuns la solicitare, am intrat în casă, să vedem pacientul, și am fost luați la pumni, picioare... Drogați, băuți, protecție din partea Poliției nu am avut... Nu știam ce vom găsi acolo”, a povestit ambulanțierul Adrian Tudoran. Agresorii sunt doi tineri în jurul vârstei de 20 ani, în vreme ce pacientul căruia nu au putut, în primă fază, să-i acorde primul ajutor este un bărbat de aproximativ 25-27 ani, aflat în comă alcoolică.

„Ne-au luat la bătaie ca să-l salvăm pe pacient”

„Nu au fost nemulțumiți, ne-au luat la bătaie ca să-l salvăm pe pacient. Nu că am fi ajuns târziu sau ceva de genul acesta, pur și simplu ne-au luat la bătaie că așa au considerat, ca să-l salvăm pe pacient. Am ieșit din locuință, am dat pe stație să vină un echipaj de poliție, nu am putut să-l luăm din casă, pentru că au ieșit afară, după noi, tot la fel, picioare, pumni.. Am fost eu și asistentul. Ambulanțier și asistent medical. Poliția a ajuns în 6-7 minute. Până atunci ne-am ferit, am mai fugit puțin, s-au pus și cu picioarele pe ambulanță, nu puteam să stăm nici în ambulanță”, a relatat ambulanțierul agresat.

Cei doi membri ai echipajului Serviciului Județean de Ambulanță Olt au putut să-și facă treaba după sosirea echipajului de poliție și, la scurt timp, și a jandarmilor.

„Nu poți să lași pacientul. Atunci, pe moment, nu am putut să-l ajutăm, după ce a venit Poliția am putut să-l ajutăm. Prima dată a venit un echipaj cu doi domni polițiști și după alte două-trei minute au venit jandarmii. Nu s-au liniștit nici atunci, l-au luat, l-au încătușat...”, a mai spus ambulanțierul. Bărbatul a fost rănit destul de serios, având buzele sparte și o rană în zona ochilor. „Colegul a fost mai rapid, a reușit să facă niște eschive și a luat doar două palme. Eu a trebuit să dau pe stație să vină poliția și pe mine m-a prins mai la înghesuială”, a mai spus ambulanțierul. Echipajul și-a continuat tura, în ciuda celor întâmplate. Adrian Tudoran spune că nu este pentru prima dată când i se întâmplă să întâlnească aparținători recalcitranți, însă până acum nu s-a ajuns la bătaie.

„Până acum au mai fost persoane recalcitrante, dar am reușit să-i calmăm, să ne facem treaba cum trebuie, dar de data aceasta nu am avut cu cine să ne înțelegem. Niciodată nu știi ce este la celălalt capăt al firului. Cu absolut nimeni nu ne-am putut înțelege. Au ieșit vecinii, le-au reproșat că fac gălăgie, dar nici ei nu au avut cu cine să se-nțeleagă”, a mai precizat ambulanțierul.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Olt confirmă incidentul, în acest caz fiind deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe, efectuându-se cercetări pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc agresiunea.