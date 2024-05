Drumuri ca-n război, soluție de campanie. Un primar din Olt cheamă șoferii să dea constructorul în judecată VIDEO

Un primar din Olt a anunțat că primăria oferă consultanță juridică, pentru a da constructorul în judecată, șoferilor care au suferit prejudicii din cauza stării proaste a drumurilor. Este vizat antreprenorul care efectuează lucrări de canalizare pentru operatorul județean de apă.

Primarul orașului Corabia, Iulică Oane, a anunțat pe contul oficial de Facebook al Primăriei Corabia că începând cu 20 mai 2024, „dorind să vină în sprijinul proprietarilor de autovehicule care au înregistrat daune produse din cauza nefinalizării lucrărilor de refacere a sistemului rutier”, instituția acordă celor interesați „asistență juridică la întocmirea dosarelor de daună pentru recuperarea prejudiciilor”.

În același comunicat, primarul mai anunță că primăria „a inițiat demersuri judiciare împotriva Comaniei de Apă Olt S.A. și a societăților de construcții responsabile de starea actuală a drumurilor”.

Primăria a înaintat plângere penală la parchet împotriva a două societăți de construcții, cele care au câștigat contractul licitat de Compania de Apă Olt, acuzându-le de distrugere și efectuare de lucrări neautorizate, în timp ce Judecătoriei Corabia i-a solicitat să oblige firma, prin ordonanță președințială, să finalizeze lucrările și să refacă sistemului rutier pe șase străzi: București, Ștefan cel Mare, C.A. Rosetti, Nicolae Titulescu, Mihail Kogălniceanu și 1 Mai.

Ar fi apelat la justiție, mai scrie primarul, „ca urmare a epuizării tuturor căilor de soluționare extrajudiciară a litigiului pentru obținerea unui acord amiabil de finalizare în termen a lucrărilor de refacere a străzilor”.

Momentul ales nu este întâmplător și o spune chiar primarul.

„În deplasările mele electorale foarte mulți mi-au zis, că de aici mi-a venit ideea, că - domne, am fost la service, am reparat bucșe, pivoți, casetă direcție, că am distrus-o, nu mai aveai pe unde să circuli, e o zonă foarte mare din oraș. De acolo mi-a venit ideea, că ei nu se pot duce individual, dar le asigurăm noi consultanță juridică în așa fel încât poate să-i și reprezentăm, vedem”, a dezvăluit primarul, contactat de „Adevărul”.

„Mă întârzie și cu proiectul de mobilitate”

În Corabia cetățenii se vaită de foarte multă vreme de drumurile rupte-n două. E vorba atât de drumurile pe care se execută lucrări de apă și canal, cât și de străzi-șantier ca urmare a reparațiilor pe care le face primăria și chiar de străzi pe care încă nu se lucrează.

Mai mult, un alt proiect pe care primăria ar fi trebuit să-l deruleze, anume realizarea pistelor pentru biciclete, este în impas din cauza faptului că pe aceleași străzi se lucrează la canalizare.

Cum alegerile bat însă la ușă, iar candidații bat și ei din poartă-n poartă pentru voturi, oamenii le-au spus politicienilor verde-n față că nu mai rezistă să circule pe străzile pline de gropi și să înfrunte nisipul fin pe care-l ridică fiecare pală de vânt.

„Problemele au început de câteva luni. Tot au promis că refac ce-au spart. Sunt vreo șase străzi pe care nu se mai poate circula. Și cu firma de consultanță am avut întâlniri, am avut minute, care n-au fost respectate, s-au apucat să șantajeze, încercau să șantajeze și primăria și Compania de Apă că nu mai au bani, că să le dea bani. Nu este proiectul primăriei, este proiectul județean al Companiei de Apă. Pe mine mă deranjează faptul că nu se mai poate circula pe nicio stradă, plus că, nu știu dacă ați mai citit postările anterioare, mă întârzie și cu proiectul de mobilitate, care este al nostru, cu pistele de biciclete, pe care l-am fazat, proiect finanțat prin ADR (n. red. ADR Sud-Vest Oltenia)”, a declarat primarul orașului Corabia.

Primarul a mai spus că dacă străzile pe care s-a lucrat nu sunt aduse la starea inițială, va merge cu Poliția, dar și cu reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului, pe fiecare stradă în parte.

„Au termen până astăzi (N.R.: luni, 20 mai 2024) să refacă, să se poată circula în condiții normale, dacă nu, de mâine, împreună cu echipajul de la Poliție, pe fiecare tronson de stradă o să facem o constatare. (...) N-au nici semnalizare a lucrărilor, a pericolelor, și noi o să le dăm pentru infrastructură. Mai sunt foarte mulți cetățeni care au mai reclamat la Mediu, au venit și cei de la Mediu, s-au angajat că refac, pentru că la noi, când bate vântul, ziceți că este Sahara”, a adăugat primarul.

„O face electoral”

Reprezentantul firmei Top Decon care execută lucrările de canalizare recunoaște că firma n-a avut o relație bună cu edilul încă de la începerea lucrărilor, chiar dacă „el nu are nicio calitate în contractul și în proiectul ăsta”.

„Lucrările acestea se fac la niște adâncimi de săpătură. Ele, tehnologic, nu pot fi aduse a doua zi la starea inițială. Noi avem un grafic, avem o autorizație eliberată de primarul care uită de toate detaliile acestea. El încearcă, electoral, să pună presiune și invită pe Facebook cetățenii care au suferit, nu știu, pagube, daune, la autoturisme... (...) Sunt alte străzi unde n-am intrat deloc. Să faceți o simplă comparație între străzile unde n-am intervenit, să vedeți cum arată, și să le vedeți pe cele pe care am intervenit. Să vedeți care sunt mai terminate”, a comentat reprezentantul constructorului.

Acesta mai spune că s-a ajuns la suprapunerea graficelor de lucrări ca urmare a faptului că edilul ar fi eliberat autorizații de construire în mai multe proiecte.

„Eliberând mai multe autorizații de construire pe proiecte tot cu granturi europene, de exemplu a mai avut pe mobilitate urbană, a avut termen de execuție mai mic decât durata contractului nostru din POIM și se suprapuneau străzile. Trebuia să coreleze autorizațiile, că ordinea sunt utilitățile publice. Noi nu ne putem... de foame și dăm drumul la piste de biciclete. Când el n-are canal în oraș, sau apă. Asta e problema lui de administrator, că nu știe să-și planifice lucrările în oraș”, a mai spus constructorul.

Firma care a stârnit nemulțumirea primarului a anunțat chiar că sistează lucrările, din 15 mai. Reprezentantul firmei nu a vrut să dezvăluie motivele, însă a precizat că dacă nu se va ajunge la o înțelegere cu beneficiarul lucrării se poate merge până la rezilierea contractului.

Contract de peste 53 milioane lei

Compania de Apă Olt, cea care a licitat lucrările, a precizat că proiectul „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată în aglomerarea Corabia”, pentru care s-a semnat contractul cu Top Decon SRL– S.C. Scadt SA în iulie 2021, are o valoare de peste 53 milioane lei, iar lucrările ar trebui finalizate în luna noiembrie a acestui an.

Contractul presupune reabilitarea conductei de aducțiune pe 1,65 km, execuție conductă aducțiune pe 0,037 km, extindere rețea de apă pe 17,18 km, reabilitare rețea de canalizare pe 15,5 km, extindere rețea de canalizare pe 31,14 km etc..

Investiția este realizată 52,00 %, iar până acum s-a achitat 24,07 %, din valoarea contractului, a precizat CAO.

„Compania de Apă Olt a notificat antreprenorul privind ritmul nesatisfăcător al execuției lucrărilor în mai multe rânduri (n. red. – se menționează peste 10 adrese, începând din martie 2022 și până în martie 2024), (…) dar fără niciun rezultat pozitiv/ fără nicio reacție constructivă din partea antreprenorului, care să conducă la o îmbunatățire a ritmului de execuție. Acesta nu a respectat nici propriile măsuri de recuperare a întârzierilor, comunicate”, au precizat reprezentanții CAO, la solicitarea „Adevărul”.

CAO a mai precizat că i s-a comunicat constructorului că, în cazul nerespectării clauzelor contractuale, se vor percepe penalități pentru fiecare zi de întârziere.

Pe de altă parte, o reziliere a contractului, la care de asemenea se poate ajunge, ar presupune „stagnarea lucrărilor pentru o perioadă de cel puțin un an, până la reluarea procedurilor de licitație, perioadă care se poate prelungi în cazul în care antrepenorul întreprinde o acțiune juridică”, a mai menționat operatorul județean de apă-ccanal.

CAO a licitat, în cadrul proiectului cu finanțare europeană nerambursabilă „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt în perioada 2020-2024”, lucrări de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și canalizare și construirea de stații de tratare apă și de epurare în 25 de localități din Olt. În derulare sunt 37 de contracte, 26 dintre acestea fiind contracte de lucrări.