Dramele copiilor care urcă pe scenă, la serbarea de sfârșit de an, în papuci de gumă. „Sunt cele mai delicate 111 cazuri”

Sărăcia cruntă pe care n-o vedem și efortul consilierilor școlari de a micșora, măcar de Sărbători, povara unor familii greu încercate sunt elementele unui proiect sensibil. Consilierii CJRAE din Olt au schițat poveștile a 111 copii care au nevoie imediată de ajutor.

Consilierii școlari din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Olt sunt deja în al 11-lea an de când îi ajută pe cei mai săraci dintre copiii pe care fie îi consiliază, fie le știu povestea de la colegii din cancelarie. Sunt copii din tot județul, aflați în situații grele, pentru care o pereche de pantofi „de buni” este un vis. Deși în școli numărul copiilor provenind din familii care au nevoie de ajutor este mult mai mare, pentru Crăciunul 2024 consilierii școlari au ales 111 cazuri. „Sunt cele mai delicate”, spune consilierul Speranța Mihalcea, coordonatoarea proiectului educativ de voluntariat „Învățăm să oferim!”.

Cum se duce binele mai departe

Voluntarii implicați în proiect (care ajută pe tot parcursul anului, nu doar de Sărbători) au descris, fiecare, în câteva cuvinte cazurile propuse, precizând vârsta, sexul și mărimile pentru haine și încălțăminte ale copiilor care au nevoie de ajutor. Această listă a fost ulterior transmisă la persoane care s-au implicat de-a lungul timpului în proiecte de ajutorare a semenilor și fiecare a „adoptat” un caz din listă. Temerea consilierului Speranța Mihalcea este ca rețeaua de bine să nu poată acoperi toate cele 111 cazuri până pe 16 decembrie, când este programată oferirea cadourilor constând în: jucării, cărticele, hăinuțe, încălțăminte, pamperși, produse de igienă, alimente neperisabile (ulei, făină, orez, mălai, zahăr, conserve etc.).

„Toate produsele oferite ne dorim să fie noi (îmbrăcămintea, încălțămintea, jucăriile, produsele de igienă etc.) și în termen de valabilitate (alimentele neperisabile), cadoul pe care să-l primească din partea noastră cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă”, este apelul voluntarilor.

„Normal că nevoile lor sunt mult mai multe, pentru că sunt foarte săraci, unii sunt bolnavi, au nevoie de terapii, care sunt scumpe, însă ne dorim să acoperim cel puțin nevoile de bază. De aceea ne bazăm în primul rând pe persoanele cu care am mai colaborat, iar acestea, dacă au posibilitatea să aducă la cunoștință persoanelor cunoscute lor aceste cazuri... Nu vom strânge bănuți, doar produse. Să fie noi hăinuțele, adică un cadou de Crăciun așa cum l-am oferit apropiaților. Ne dorim să primească fiecare copil măcar un pachețel”, mai spune Speranța Mihalcea.

Realitatea care bate imaginația

Cazurile supuse atenției de către consilierii școlari sunt de o duritate înfiorătoare. Sunt copii care duc pe umeri, de la vârste extrem de mici, greutăți mult peste puterile lor.

M. este un băiețel în vârstă de 7 ani (poartă încălțăminte nr. 22 și are 122 cm înălțime), care are probleme grave de sănătate (un diagnostic principal grav și opt diagnostice secundare). Familia are nevoie de sprijin pentru a achiziționa scutece de unică folosință pentru el, dar și haine, încălțăminte și alimente, costurile cu terapiile necesare fiind enorme.

D. este un băiat de 11 ani, „un elev tare cuminte, care învață foarte bine, însă sărac”. Are nevoie de îmbrăcăminte și încălțăminte.

A. a rămas orfan de mamă la 10 ani. „O boală nemiloasă i-a răpit mama în august 2023. Băiatul locuiește cu bunica, la rândul ei în vârstă și bolnavă, un frate mai mare și tata. Este un copil sensibil, care trece prin greutăți și are nevoie de ajutor. Este inteligent, respectuos și cu rezultate foarte bune la învățătură. Din cauza sărăciei, la serbarea de sfârșit de an școlar 2023-2024, el a fost singurul copil din clasă care a venit încălțat în papuci, neavând altă încălțăminte. Are nevoie de îmbrăcăminte și încălțăminte”, este menționat în fișa de caz.

Trei frați, de 8, 10, respectiv 12 ani, abandonați de mamă și rămași în grija tatălui, sunt de fapt îngrijiți de fratele mai mare. „Fratele mai mare merge la muncă cu ziua prin sat. Merge la pădure la tăiat de lemne, muncește în agricultură la solarii, deseori lipsind de la școală pentru a asigura traiul fraților săi. Au nevoie de: alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte”, menționează consilierii.

Un alt băiat, în vârstă de 12 ani, este crescut de bunica paternă. Tatăl i-a decedat, iar mama, care a plecat să muncească în străinătate, nu contribuie la creșterea și îngrijirea lui. Copilul se află în grija bunicii de la vârsta de 5 ani. Are nevoie de: alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte.

R. este o fetiță în vârstă de 9 ani, care provine dintr-o familie dezorganizată, cu patru copii. Părinții sunt divorțați și au mari dificultăți materiale și financiare. Are nevoie de: îmbrăcăminte și încălțăminte.

E. este un băiat în vârstă de 13 ani. Pãrinții lui nu lucrează, ambii sunt analfabeți, în plus se confruntă cu mari probleme de sănătate. Mama a fost diagnosticată cu cancer, iar tatăl a suferit o intervenție pe creier. Venitul lunar al familiei este 1.600 lei, provenit din pensiile de handicap ale părinților și alocația copilului. Cu toate problemele de sănătate pe care le are, tatăl lucrează cu ziua pentru a putea susține un trai decent. Copilul are nevoie de: alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte.

Doi băieți gemeni (11 ani) și o fetiță (6 ani), verișori, sunt într-o situație disperată. Mama i-a abandonat pe gemeni cu ani în urmă, iar băieții sunt crescuți de tată (care a suferit un infarct cu aproximativ doi ani în urmă) și de o bunică aproape oarbă. A. este verișoara gemenilor. Mama fetiței (sora tatălui gemenilor) a murit și copila este tot în grija familiei năpăstuite. Cei trei au nevoie de tot ajutorul care le poate fi oferit, dar în principal de alimente, încălțări și haine.

Patru frați, de 8 ani, 9 ani, 10 ani și, respectiv, 16 ani, locuiesc împreună cu mătușa lor, într-o singură cameră, lipsită de condițiile necesare pentru un trai decent – fără bucătărie, chiuvetă sau spațiu adecvat pentru igienă personală. „Fiecare copil are un tată diferit, mama lor fiind absentă (motive necunoscute de copii) și cu un trecut marcat de relații instabile. De câteva zile, nimeni nu mai știe nimic de mamă, iar la școală evită orice contact, blocând încercările profesorilor de a comunica cu familia. În lipsa sprijinului matern, copiii au ajuns să fie îngrijiți de mătușa lor, după ce bunica (...) i-ar fi alungat din casa ei. (...) Prioritățile lor sunt de o maturitate neobișnuită pentru vârsta pe care o au. În loc să ceară jucării sau dulciuri, A. (băiat, 10 ani) își dorește produse de igienă și mâncare sănătoasă, semn al unui trai marcat de lipsuri și al unei nevoi urgente de sprijin material pentru a avea parte de condiții mai bune și de o copilărie protejată. Au nevoie de: alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte”, arată consilierii.

O fetiță în vârstă de 7 ani și un băiat în vârstă de 10 ani locuiesc împreună cu tatăl lor, cu chirie, într-o casă nebranșată la rețeaua electrică, dintr-o comună olteană. „Mama i-a părăsit încă din primii ani de viață, de ei îngrijindu-se doar tatăl, acesta crescând în mediul instituționalizat. Mama nu ține legătura cu familia. Fetița este elevă în clasa I și își dorește un cărucior cu o păpușă-bebeluș. Au nevoie de: alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte și rechizite”, este un alt caz.

Astfel de situații, aproape trase la xerox, se înșiruie pe pagini întregi. Copii abandonați de unul sau de ambii părinți, lăsați în grija bunicilor sau în grija sorții; copii cu mai mulți frați, orfani de un părinte; copii care cresc la rândul lor alți copii, frații lor; copii care urmează să devină părinți etc., toate cele 111 cazuri sunt situații de viață cu totul aparte.

Persoanele care simt că pot oferi o mână de ajutor în prag de sărbători i se pot adresa Speranței Mihalcea, coordonatoarea proiectului educativ „Învățăm să oferim”, la adresa de e-mail - speranta.mihalcea@cjraeolt.ro, pentru a lua legătura cu voluntarii din școli pentru fiecare caz în parte.