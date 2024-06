Doi politicieni din Olt, confruntare rușinoasă în mijlocul a zeci de copii. „Ai curaj?”, „Sunt martori că ne-a provocat” VIDEO

Doi politicieni cunoscuți din județul Olt, aflați în campanie electorală, au avut o confruntare agresivă într-un parc în care, chiar în jurul lor, se aflau zeci de copii. S-a țipat, s-a înjurat, iar cei doi au fost la un pas de bătaie.

Echipa candidatului PNL la Primăria Slatina - Mario De Mezzo (PNL) și echipa primarului Slatinei - Emil Moț (PSD) s-au întâlnit, marți după-amiază, 4 iunie 2024, în cel mai nou parc din Slatina, inaugurat cu doar o săptămână în urmă. Unul dintre candidați (Mario De Mezzo) ar fi provocat echipa adversă, în fapt pe candidatul PSD, la o dezbatere, iar de aici a ieșit o confruntare în toată regula, în timpul căreia s-a ridicat tonul și s-au spus cuvinte grele, sub privirile a zeci de copii veniți în skatepark cu rolele și cu bicicletele.

Candidatul PNL a postat pe Facebook un video cu imaginile din parc surprinse de membrii echipei sale în timpul confruntării. Pe imagini se vede cum De Mezzo îl provoacă pe primarul Emil Moț să dezbată pe marginea realizărilor din municipiu. „Ai curaj?”, îl provoacă De Mezzo, înșirând mai multe dintre neajunsurile pe care le reclamă slătinenii.

De candidatul PNL se apropie însă nu candidatul PSD Emil Moț, ci președintele Consiliului Județean Olt (și președinte al PSD Olt) Marius Oprescu. Cei doi se apropie amenințător unul de celălalt și încep să-și adreseze diverse cuvinte, la un moment dat, conform imaginilor care circulă pe Internet, Marius Oprescu înjurându-l pe De Mezzo.

Ce spun protagoniștii

Președintele PSD Olt nu neagă cele întâmplate, însă spune că a fost vorba de o provocare bine pusă la punct de către adversarii politici.

„Au venit peste noi, eram în parcul Baza „Dumitru Dobrescu”. Noi eram acolo deja de un sfert de oră. Nici n-au stat, nu-i interesa campania electorală prin parc. Au venit la noi, deși ne-au văzut că eram strânși într-un loc, stăteam de vorbă cu oamenii. Emil Moț stătea printre copii, nici nu l-a văzut când a ajuns acolo. Au venit foarte aproape de noi, cu mâinile ridicate, cu telefoanele aprinse, era clar că veneau la intimidare. A urcat pe o rampă din parcul de skate și a început să zbiere (n. red. – momentul în care De Mezzo îl provoacă pe primar la o dezbatere). M-am dus lângă el, să vorbim de la egal la egal. Și a început să-mi adreseze injurii, la 10 centimetri de mine. S-a și văzut, sunt filmări, unele circulă pe net. Era multă lume acolo. Și bineînțeles că m-au lăsat nervii și i-am zis și eu câteva!”, a precizat Oprescu. Șeful PSD spune că Mario De Mezzo i-a adresat cuvinte care nu pot fi redate. „În stilul caracteristic, îl știți doar, nu are rost discuția. Stilul caracteristic. Știu, întrebarea standard rămâne – n-ați văzut... (n. red. – că sunt copii acolo)? Știu, dar n-am început noi. E adevărat că nu trebuia să reacționez așa, dar nu mai poți să te controlezi, să fim corecți. (...) Venea, se apropia de mine, așa, aveam scuipat pe față”, a mai spus Oprescu.

Marius Oprescu a adăugat că a mers el în urma provocării adresată de De Mezzo, ci nu Emil Moț, pentru că „fiecare echipă își stabilește candidatul care face dezbatere”.

„Se și vede pe filmarea lui. Mă duc acolo și întreabă - Tu ce vrei? Dezbatere! N-ai vrut dezbatere? - Eram cu mâinile la spate, asta ca să arăt că sunt pașnic. Am stat foarte calm, până când am văzut că începe să se apropie de fața mea, aproape mă scuipa vorbind, zbierând, și să-mi aducă injurii una după alta. Normal că m-am enervat. Dar acolo sunt martori mulți că ne-a provocat și că a intrat peste noi”, a mai spus Oprescu.

Candidatul PNL Olt spune în schimb că a ajuns în parc neștiind că acolo se află și echipa PSD.

„Eram în acțiune electorală, am mers în parcul „Dobrescu” după ce am avut două întâlniri, una în „Progresul” și una la „Minulescu”. Am intrat în parcul „Progresul”, erau cei de la PSD acolo, erau și Emil Moț și Marius Oprescu. Și eu i-am spus lui Emil Moț – hai să avem o dezbatere publică, aici, de față cu oamenii, în care să le explicăm tinerilor, copiilor, adulților, de ce nu au cinema, de ce nu avem unde să înotăm în Slatina... Să avem o dezbatere publică. - Evident că a fugit de o dezbatere. Asta nu m-a surprins, să spun drept, ce m-a surprins a fost agresivitatea cu care Marius Oprescu a venit lângă mine, se și vede în imagini că vine foarte agresiv spre mine și a trebuit să mă dau doi-trei pași în spate. Și a început să arunce, direct, așa... Că ești un handicapat, și apoi a început cu lucrurile acelea obscene pe care le-ați văzut în filmuleț”, a povestit De Mezzo cum s-au întâmplat lucrurile din perspectiva sa.

Lucrurile s-au tensionat în momentul în care De Mezzo i-a spus șefului PSD că vrea o dezbatere doar cu primarul Moț. „Am spus că nu vreau o dezbatere cu el, că nu el e primarul Slatinei, ci Emil Moț e primarul Slatinei, el e corect să facă dezbaterea. Situația a devenit tensionată. Emil Moț îi învăța pe copii să strige M***. Iertați-mă, ăsta e cuvântul, eu spun exact ce s-a întâmplat. El îi învăța și-i dirija. Se vede în poze. Evident că copiii au strigat, pentru că sunt copii”, a adăugat De Mezzo.

Totul ar fi durat aproximativ 10 minute, spune De Mezzo, timp în care membrii celor două echipe s-ar fi și împins, au fost și scandări de campanie, în cele din urmă echipa PNL părăsind parcul.