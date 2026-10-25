 De la 3.000 de euro pe lună în Spania, la o livadă în Olt. De ce s-a întors acasă un român după 12 ani | adevarul.ro
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De la 3.000 de euro pe lună în Spania, la o livadă în Olt. De ce s-a întors acasă un român după 12 ani

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După 12 ani în Spania, unde câștiga 3.000 de euro pe lună, Costin Dumitru s-a întors în comuna natală din Olt, deși știa că îl așteaptă un drum greu. A plantat pomi în fiecare concediu petrecut acasă, iar astăzi, în paralel cu serviciul, transformă fructele din livada familiei în sucuri, gemuri și compoturi, cu speranța că va reuși să dezvolte o mică afacere.

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Costin Dumitru s-a întor în România cu trei ani în urmă Foto: Alina Mitran

A lucrat în construcții în străinătate, iar astăzi lucrează cu normă întreagă în industria aluminiului și nenormat în ferma familiei. Are o livadă de doar 7.500 de metri pătrați, S-au întors acasă, el și soția, deși „în Spania ne era bine”, spune fermierul.

Au ales să se întoarcă punându-și întrebarea „Și acasă cine rămâne?”.

Livada au format-o treptat. „În fiecare concediu pe care îl petreceam acasă mai plantam câte ceva”, a explicat Costin Dumitru. Astăzi are meri, peri și pruni și câțiva gutui, iar producția depășește deja nevoile familiei, așa că a început să proceseze.

Face sucuri fără zahăr adăugat, compot, dulceață, gem. Profitul este încă departe, dar de undeva trebuie început, spune Costin.

„Prea multe nu știam. De fapt, nu știam mai nimic”

„Livada Mariei” – și-au numit ferma după fiica în vârstă de 4 ani – a început să crească dintr-o nevoie. Aveau o vie în câmp, pe un deal cu o expunere extraordinară, doar că sătenii au început să renunțe, treptat, la vița de vie. A făcut-o și familia lui Costin Dumitru, însă a apărut nevoia de a pune ceva în loc. Așa s-au gândit la pomi, care să le ofere fructe sănătoase pentru familie.

Nu știam foarte multe. De fapt, nu știam mai nimic. Am început să învăț câte puțin de la bunicul, care a fost pădurar”, a povestit Costin.

N-a avut nici prea mult timp la dispoziție, pentru că pomii i-a plantat treptat și s-a ocupat de ei mai mult în concediu.

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Fructele din Livada Mariei sunt procesate în fermă Foto: Alina Mitran

De livadă mă ocupam când veneam din Spania. Am mai învățat și de acolo, ei au foarte dezvoltat domeniul. Soiurile le-am ales pentru noi, soiuri românești. De fapt, până anul trecut nu m-am gândit o clipă la vânzare. Anul trecut am pierdut mult, n-am avut ce să mai facem cu fructele. N-am putut să vindem, nefiind autorizați, ce am mai dat, pe la prieteni”, a povestit fermierul. Așa s-au gândit să se autorizeze, să înceapă să proceseze și să încerce să și vândă.

Profitul, spune Costin, e încă foarte departe. Cheltuielile cu tratamentele necesare deocamdată le acoperă din salarii, pentru că lucrează și el și soția. „Am încercat și fără tratamente. N-am reușit, pentru că pierdem rodul. Dar în livadă cosim, nu folosim altceva, încercăm să fie totul cât mai sănătos”, mai spune bărbatul.

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Este departe de a ști totul despre pomi, dar în fiecare zi învață. Pe tatăl său, din păcate, l-a pierdut între timp, așa că toată munca din livadă este nevoit să o facă mai mult singur. Mama și soția se ocupă în schimb de procesare. Gemuri, sucuri, compoturi, după rețete pe care le știu dintotdeauna și făcute „cum le facem pentru noi, că asta ne-am și dorit”.

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Soții Dumitru s-au întors din Spania după 12 ani Foto: Arhiva personală Costin Dumitru

Așa au ales și soiurile, după gustul lor. Cu gutuii e mai greu, a pierdut și în acest an doi pomi, a fost nevoit să-i înlocuiască.

Acum producția a crescut la câteva tone, ar putea, spune Costin Dumitru, chiar să susțină o comandă pentru un magazin mic, în sezonul de recoltat. Deocamdată e doar un vis, n-a ajuns acolo.

Am experimentat și cidru de mere, pentru mere am experimentat anul trecut pentru noi. A ieșit bun, anul acesta a ieșit și mai bun”, a mai relatat fermierul.

Suntem mai la început și suntem în demers cu toate. Autorizați suntem de curând. Sucul de mere este presat manual. Culegem merele, le zdrobim, e un zdrobitor special de fructe. Am început cu unul manual, până la urmă am luat și unul electric. Îl presăm , îl pasteurizăm între 85 și 90 de grade, într-un vas special de inox. Soiurile sunt românești”, a mai spus fermierul.

„Am fost primiți foarte bine”

Întreb ce i-a făcut să se întoarcă acasă. Dorul de casă a contat cel mai mult, deși aveau deja un rost în Spania. „Nu mai munceam cu gândul să agonisim, eram stabiliți acolo, am fost primiți foarte bine, spaniolii sunt foarte primitori”, a spus Costin.

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Costin Dumitru a început să vândă produse din livada înfințată pentru familie Foto: Alina Mitran

Ușor însă nu e aici. Costin a plecat de la un salariu de 3.000 de euro înn Spania și astăzi lucrează, în industria aluminiului, pentru un salariu de aproximativ 700 euro/lună, adunând și bonusurile anuale. Sunt în schimb acasă, alături de familie.

Nu am regretat că m-am întors, chiar dacă e greu. În privința pomiculturii, sprijin nu prea e. Nu te întreabă nimeni dacă ai nevoie de ceva sau cum să te ajute”, ,a mai spus fermierul.

Pentru că, de puțin timp, se gândește la livadă ca la o posibilă afacere, nici posibilitățile de finanțare pentru dezvoltare nu le-a studiat. De acum le va studia însă, a mai spus fermierul care, de relativ puțin timp, își vinde produsele în piața volantă deschisă duminica, în Slatina, în zona Consiliului Județean Olt.

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