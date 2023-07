Calvarul profesorilor suplinitori. „Muncim o viață și ajungem, poate-poate, spre 45-50 de ani să ne titularizăm” VIDEO

Aproape 32.000 candidați s-au înscris la nivel național pentru a susține în acest an examenul de Titularizare, 541 fiind în județul Olt. Nu toți speră să obțină un post de titular, pentru că sunt județe în care de ani buni nu se scot la concurs, pentru anumite discipline, posturi cu viabilitate mai mare de patru ani, în schimb nota obținută le mai poate asigura, pentru încă un an, un post de suplinitor.

În Olt, din cei 541 candidați înscriși, 127 au absentat miercuri, 12 iulie 2023, de la examenul scris, iar alți 36 s-au retras. Cei rămași se luptă pentru doar 24 posturi titularizabile, dar și pentru cele 683 catedre și fragmente de catedră. Cei mai numeroși nu vin pentru prima dată la examen, ba chiar unii o fac și de peste 10 ani. Mulți se prezintă la concurs din doi în doi ani, pentru că la ocuparea posturilor pot participa doi ani la rând cu aceeași notă, în timp ce alții, nemulțumiți de nota din anul anterior, revin vară de vară.

Zeci de educatoare s-au înscris la examen în Olt, deși nu există niciun post de titular (iar anul trecut a fost unul singur). Sunt, în schimb, mai multe posturi pentru suplinire. Candidatele sunt atât educatoare cu vechime la catedră, cât și absolvente de liceu pedagogic sau ale facultății de științele educației din promoția curentă.

Diana este o tânără de 28 ani, care a absolvit Liceul pedagogic, Facultatea de Științele Educației și a făcut și o conversie pe Educație Fizică și Sport. În șapte ani a susținut examenul de titularizare de cinci ori și a prins post ca suplinitor în cinci grădinițe.

„Este foarte greu să te pregătești și pentru examen și pentru catedră. Sper să reușim să ne titularizăm într-o zi. (...) Am luat 8,65 anul trecut și tot iau peste 7 (n. red. - condiția minimă pentru a putea solicita un post titularizabil), dar nu sunt posturi. Muncim o viață pentru un post și ajungem, poate-poate, spre 45-50 ani să ne titularizăm. Eu în situația aceasta am toate colegele. Cel puțin din 2017, de când am terminat eu ultima facultate, s-au mai titularizat foarte puține, pentru că se scot câte un post-două, pe la țară. Dar nu renunț, e ceea ce-mi place. Am vrut să dau într-un an pe București, dar s-a schimbat metodologia, trebuie să stai un an acolo (n. red. - nu se mai poate face transferul în același an), și atunci mă rup de toate activitățile pe care le am aici și mi-a fost greu”, a explicat tânăra.

„Nu m-aș vedea lucrând altceva”

Cu același entuziasm se prezintă și alți tineri și speră, în fiecare vară, că vor prinde ore chiar și în mai multe școli. Pe lângă aceștia sunt și candidații care doar își încearcă norocul, fără mare efort, fără mari speranțe și fără bucurie la gândul că vor ajunge, într-o zi, la catedră.

„Dacă îți place ce faci, nu renunți. Și, să fim sinceri, e OK și programul, am timp și de copiii mei, iar banii nu sunt chiar foarte puțini”, spun și alți candidați ce anume îi determină să vină vară de vară la examen.

„Dau și data viitoare, dacă nu iau. N-a fost ceva să mă sperie, emoțiile au fost mari. (...) Am terminat Liceul pedagogic și mie îmi plac foarte mult copiii, mai ales copiii mici, de aceea și vreau să lucrez în acest domeniu, nu m-aș vedea lucrând altceva. Salariul nu este atât de important, ținând cont de faptul că am destul de mult timp liber și aș putea să fac orice altceva pe lângă. Dar important este să fac ce-mi place. Voi merge și la facultatea de Geografie”, a spus Roberta, o altă candidată, care a susținut de curând probele bacalaureatului și care s-a aflat pentru prima dată la examenul de titularizare.

O altă candidată s-a întors la prima dragoste, istoria, după ce a activat cinci ani în domeniul finanțelor. A dat examen și speră să prindă un post ca suplinitor. Chiar dacă nu va fi la fel de mare câștigul financiar, în învățământ sunt alte lucruri de prețuit, consideră tânăra.

„În primul și în primul rând e vorba de timp, sunt vacanțele, lucru care îmi permite să-mi petrec mai mult timp cu copiii mei”, a spus candidata.

O altă tânără, care își dorește să ocupe un post ca profesor de Biologie, s-a gândit de asemenea la program.

„Am un copil mic și cred că programul mă avantajează”, a declarat tânăra.

În județul Olt examenul a fost organizat în două centre, amândouă în Slatina, în total candidații susținând examen la 41 discipline. Proba a avut durata de patru ore. Sunt doar 24 posturi titularizabile în Olt, în schimb candidații, atât cei din acest an, cât și cei care au susținut examen vara trecută și au note mari, se vor lupta pentru cele aproape 700 posturi/catedre/fragmente de catedră.

Pentru discipline precum fizică sau chimie sunt cei mai puțini candidați (cinci, respectiv patru). Pentru un singur post de titular la matematică s-au înscris 39 candidați, 177 dosare sunt pentru posturile fără viabilitate de 4 ani de educator (sunt 26 posturi de educator-puericultor), 39 candidați sunt la educație fizică și sport (și niciun post titularizabil) etc. Șanse mari au, în schimb, candidații interesați de posturi de profesor în centre și cabinete de asistență și consiliere psihologică, fiind 13 posturi titularizabile.