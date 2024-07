Călătorie de coșmar, de 28 ore, de la Vatra Dornei la Slatina. „Ocolești jumătate de țară să ajungi acasă”

Un oltean care s-a bucurat de o vacanță de vis la Vatra Dornei a petrecut în schimb 28 de ore pe drumul către casă, după ce s-au impus restricții pe valea Oltului. Un tren s-a oprit în câmp, a fost preluat cu un autocar și a schimbat alte două trenuri. Nervi și așteptare pe o căldură infernală.

Turistul, care și-a povestit pățania pentru „Adevărul”, a plecat spre Slatina, județul Olt, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 12/13 iulie 2024, la ora 0,30, din Vatra Dornei, după o vacanță de vis de două săptămâni. Spre deosebire de drumul către stațiune, pentru care a ales călătoria cu autocarul, la întoarcere i-a rămas, după restricțiile de circulație impuse pe Valea Oltului, varianta călătoriei cu trenul pentru a ajunge de la Cluj la Slatina. Drumul a durat 28 de ore și a fost plin de nervi, oboseală și o căldură extremă.

„28 de ore am făcut pe drum la întoarcere. La dus călătoria a durat 11 ore. La dus am mers cu autocarul Slatina-Cluj, prin defileul Oltului, și de la Cluj cu un microbuz local. Am plecat la ora 7,00 din Slatina și la 6,00 seara am ajuns la hotel. La întoarcere am plecat la 0,30 din Vatra Dornei cu un microbuz, la 4,00 am fost în Cluj. Am luat bilet de la Cluj la Slatina, pe care am dat o sumă uriașă, aproximativ 250 lei, pentru că nu a mai fost loc la clasa a II-a și a trebuit să iau la clasa I. Mi-am făcut calculul că ajung la 17,05 în București, iau «săgeata» de 17,31 și la 21,30 sunt acasă. Am ajuns în această dimineață, la 4,00”, a rezumat turistul datele despre călătoria pe care o descrie ca fiind una „de coșmar”.

Ore întregi în câmp, în soare, așteptând un autocar pentru Brașov

Dacă drumul Vatra Dornei – Cluj a decurs fără probleme, coșmarul s-a instalat la câteva ore de la urcarea în trenul Cluj-București. La Rupea un alt tren a deraiat, circulația feroviară fiind oprită până la repunerea acestuia pe șine. Astfel, și trenul în care se afla turistul din Olt a fost oprit, sute de călători așteptând mai multe autocare pentru a-i prelua de la Rupea și a-i transporta în gara Brașov, de unde aveau să-și continue călătoria.

„Cam trei ore și jumătate am stat în soare, fără apă, fără nimic. Au venit trei autobuze care ne-au dus la Brașov, am luat de acolo un tren – «nașii» nici nu ne-au mai controlat – și la 19,30 am ajuns în București”, a povestit turistul. În orele de așteptare călătorii au trecut prin momente epuizante. Bunici cu copii de vârstă mică, pe care încercau să-i ferească așa cum puteau de soarele ucigător, apă insuficientă oferită de CFR pentru cât de mulți călători erau, nervi, așteptarea următorului autobuz, pentru că nu a fost loc suficient pentru toți călătorii în primul sosit etc.

Disperarea călătorilor, ocazia „rechinilor”

În așteptarea autobuzelor/autocarelor care să-i preia pe călători, au încercat să profite de situație mai mulți taximetriști de ocazie, care le-au propus călătorilor să-i ducă la Brașov – un drum de aproximativ 60 km – pentru sume foarte mari.

„Veneau fel și fel de mașini care să te ducă. Pentru 58 km au cerut, pentru patru persoane, 300 lei. Problema e că mulți au făcut treaba asta, nu puteau aștepta, au lăsat totul baltă și au plecat cu mașini «la negru»”, a explicat turistul.

Olteanul a avut de așteptat alte peste trei ore în București, pentru a putea călători către Slatina. În acest timp a fost nevoit să se așeze din nou la rând, la casa de bilete, pentru tichetul gratuit necesar. „Am stat o oră și jumătate la două case, ca să-mi dea tichetul gratuit, pentru că nu mai mergeam cu trenul cu care ar fi trebuit să călătoresc inițial. Cea de la casă nu știa, am stat și acolo 30 de minute. Ditamai orașul București, cu două case de bilete”, a constatat amar turistul.

Călătoria București – Slatina nu a fost nici aceasta prea plăcută. Trenul care circulă pe timpul verii a fost extrem de aglomerat, iar căldură a fost infernală, pentru că „aerul condiționat e dat cu porția, mori de cald”, a mai spus călătorul extrem de dezamăgit de călătoria cu trenul.

Și ultimul tren a avut o întârziere de aproximativ 40 de minute, călătoria începută cu mai mult de o zi înainte încheindu-se duminică, 14 iulie 2024, la ora 4,00.

„Nu înțeleg sensul acestei tâmpenii cu închisul drumului în plin sezon estival. Ocolești jumătate de țară ca să ajungi acasă”, a conchis, dezamăgit, turistul nevoit să apeleze la varianta călătoriei cu trenul, care l-a costat aproape dublu, pentru a ajunge acasă.