„Aviația dă senzația!” Studenții viitori piloți care conving liceenii să intre în Armată VIDEO

Studenți ai Academiei Forțelor Aeriene și elevi ai Școlii de Maiștri Militari și Subofițeri au avut o întâlnire specială cu liceeni din Slatina pentru a-i convinge pe aceștia să aleagă Aviația.

Este greu de spus de câte motive are nevoie un tânăr licean pentru a fi convins că Armata este un domeniu de luat în calcul pentru viitoarea carieră, însă studenții Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov și elevii Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia”, veniți ca ambasadori ai celor două instituții de învățământ, s-au descurcat de minune în argumentare. Le-au vorbit liceenilor din Slatina sosiți în sala Centrului Militar Județean (CMJ) Olt despre probele de admitere, despre multitudinea de specializări pe care le au la dispoziție dacă aleg Aviația, despre viața de student în Academia Militară, dar mai ales despre începuturi și ce i-a determinat pe ei să aleagă zborul.

„La grădiniță mi se spunea că semăn cu un aviator”

Darius, student în anul III la Academie, le-a mărturisit că a visat să zboare încă de când era la grădiniță. „Poate părea un pic prostesc, dar la grădiniță aveam un pulover preferat. Îl purtam foarte des și mi se spunea că semăn cu un aviator. Nu știam ce înseamnă, la vremea aceea. Am aflat însă că înseamnă să zbori și mi-a plăcut, m-a atras. Pe măsură ce am crescut, am urmat cursuri în Aeroclubul României, pentru că mi se consumase deja răbdarea și voiam să fiu printre aviatori, să fiu printre aeronave”, le-a povestit studentul elevilor.

În clasa a XII-a, în luna decembrie, a mers la un centru de recrutare, și-a luat toate informațiile și a aplicat.

Octavian, care se pregătește să devină pilot de avion, le-a mărturisit liceenilor, după vizionarea unui film de prezentare, că pentru multă vreme a crezut că astfel de experiențe se întâlnesc doar în filme.

„Trebuie să vă spun că în urmă cu două luni am avut o vizită la baza aeriană de la Fetești și exact asta se-ntâmplă, ce ați văzut în film este ceea ce se-ntâmplă în realitate - aceleași misiuni, același mod de pregătire, aceeași intensitate de misiuni de luptă. Facem practică din anul I, mergem la zbor. Zburăm destul de bine, avem până acum 55 ore de zbor pe două aeronave, avem specializarea de piloți civili, piloți privați, adică în cadrul Academiei ne este oferită și această oportunitate”, le-a spus tânărul student liceenilor.

Și pentru că „nu suntem piloții și restul, ci suntem o echipă”, după cum a precizat tânărul, în „scenă” au intrat colegii de la celelalte specializări. Sunt cei care controlează traficul, cei care se îngrijesc ca aparatura de bord să funcționeze, cei care întrețin aeronavele etc

„Matematica, Informatica, Fizica sunt materii de bază”

Mihaela, studentă în anul III, arma radiolocație, s-a hotărât să aplice în clasa a XI-a, atunci când în liceul ei, din Caracal, au venit reprezentanții CMJ Olt pentru a le vorbi liceenilor despre opțiunile unei cariere militare.

„Noi depistăm avioanele inamice. Noi trebuie să supraveghem în permanență teritoriul României, mai ales aeronavele, dar și rachetele și orice altă amenințare din aer. Într-adevăr, trebuie să-nvățați. Matematica, Informatica, Fizica sunt materii de bază și dacă nu sunteți bine puși la punct cu acestea o să fie mai greu, dar nu imposibil”, le-a spus tânăra.

Denisa, elevă la Școala de Maiștri Militari și Subofițeri, le-a mărturisit că a vrut să dea admitere la academie, însă fix în anul respectiv s-a introdus și proba la Informatică și i-a stricat planurile. Tânăra a avut poate cel mai de impact argument, convingându-i în trei cuvinte că pentru curajoși acolo este locul potrivit. „După cum bine ați auzit, Aviația dă senzația!”, i-a lămurit eleva.

Probe complicate pentru aviatori

La centrele militare județene, elevii interesați de cariera militară pot găsi informațiile necesare indiferent de arma aleasă. Ei trebuie să știe că înaintea examenului propriu-zis vor susține probele eliminatorii, testarea psihologică, vizita medicală și probele sportive fiind literă de lege, la care se adaugă, pentru anumite arme, probe suplimentare.

Pentru piloți, de exemplu, există două teste-limită, despre care le-a vorbit Octavian. Proba de barocameră și cea de giroscaun dau senzații nemaitrăite, însă nu sunt imposibil de trecut.

„Sunt chestii specifice, dar nu de speriat”, le-a spus Octavian despre încercările probei de giroscaun care testează orientarea în spațiu. „Mai este proba de barocameră, unde într-o cameră etanșă ai monitorizat permanent pulsul, ești urcat într-un mod destul de agresiv până la presiunea specifică altitudinii de 5.500 metri, acolo stai 25 minute și faci cinci genuflexiuni, cred, mai stai puțin și te coboară foarte agresiv la presiunea normală. Acolo se vizează rezistența organismului tău la diferențe mari de presiune, pentru că în misiunile cum erau acolo avem nevoie”, i-a lămurit studentul, răspunzând, astfel, curiozității unei eleve.

„Oamenii văzduhului” au păstrat pentru final, ca o armă secretă, un scurt video pe care liceenii l-au gustat cel mai mult. În film, un tânăr pompier înfruntă flăcările pentru a salva o frumoasă domnișoară, ies spectaculos din clădirea care cade în urma lor, tânăra îi mulțumește tandru, privitorul are impresia că asistă la debutul unei povești de dragoste, dar asta doar până când în „scenă” intră aviatorul, iar domnișoara aleargă cucerită către el.