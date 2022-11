Încă o zi plină pentru avioanele spion ale NATO în zbor deasupra României

Încă o zi aglomerată pe cerul României, mai ales în zona Dobrogei, unde avioane de supraveghere aflate în dotarea NATO au stat cu ochii pe mișcările rușilor în Ucraina.

În primul rând vorbim de un avion Lockheed EP-3E Aries II al US Navy care, decolat din Creta, a zburat sub indicativul LK32, la 8.000 de metri, în buclă, în zona Brăila, Tulcea, Mila 23 și Sulina, dar și deasupra apelor teritoriale ale României de la Mamaia până la Sfântu Gheorghe. Lockheed EP-3E Aries II cu seria 159893 este un avion de supraveghere electronică care are un cost orar de operare de peste 35.000 de dolari.

În zona Dobrogei a zburat, la 11.000 de metri, sub indicativul JAKE11, și un avion RC-135W Rivet Joint al US Air Force, care este un aparat de recunoaștere construit de Boeing și care are, la rândul lui, un cost orar de exploatare de peste 30.000 de dolari. Avionul a decolat din Polonia și ajuns deasupra României a început să evolueze în bucle între Constanța, Brăila și Bacău.

În plus, la ora redactării acestui material o performantă drona americană Northrop Grumman RQ-4D Phoenix a NATO cu indicativul 14776553 se afla la peste 16.000 de metri deasupra Bulgariei și se pregătea de obișnuita misiune de 10-15 ore deasupra Mării Negre, în apele internaționale, la sud de Crimeea. O oră de zbor cu Northrop Grumman RQ-4D Phoenix costă 9.089 de dolari. Trebuie spus că o misiune a dronei Northrop Grumman RQ-4 în zona Mării Negre şi deasupra României durează în medie 16 ore, iar un mic calcul ne arată că NATO decontează pe aceasta 145.424 de dolari.

În fine, în largul Mării Negrea a mai evoluat și o drona sub indicativul MARTI93. Cel mai probabil a fost vorba de o aeronavă fără pilot a forțelor aeriene ale Turciei.