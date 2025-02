Alertă la un liceu din Caracal. Un elev a folosit spray iritant în clasă, în timpul orei. Mai mulți colegi au ajuns la spital

Alertă, vineri, în jurul prânzului, la un liceu din municipiul Caracal, din județul Olt. Un elev a folosit un spray iritant lacrimogen într-o sală de clasă iar mai mulți colegi de-ai săi au ajuns la spital.

UPDATE: Directorul adjunct al liceului, profesorul Gabriel Dinu, a precizat pentru „Adevărul” că totul s-a petrecut la o clasă a XI-a, înainte de prânz. Un elev, aflat în spatele clasei și fiind „acoperit” de alți doi colegi (acest lucru s-a putut constata verificându-se imaginile de pe camerele de supraveghere), a pulverizat spray lacrimogen în încăpere, profesoara, acre se afla de câteva minute în clasă, sesizând în scurt timp că ceva nu este în ordine. Au ieșit cu toții din clasă, deplasându-se într-o altă sală de clasă, timp în care sala de clasă a fost ventilată. Inițial niciunul dintre elevi nu a acuzat vreo problemă, însă după mai mult de o oră șase eleve s-au plâns de faptul că simt iritații la nivelul ochilor. Elevele au fost transportate la Spitalul Municipal Caracal, unde le-a fost evaluată starea de sănătate și unde sunt în continuare monitorizate.

„După o oră și ceva elevele s-au simțit puțin mai rău, au avut probleme la ochi, au fost luate de ambulanțe și duse la Urgențe. Eu am fost la spital, acum se simt mult mai bine. Am discutat cu doamna doctor, nu sunt probleme de sănătate, părinții sunt și ei la Urgențe”, a precizat prof. Gabriel Dinu. Elevele, care vin la liceul din Caracal din localitățile vecine municipiului, vor mai fi ținute un timp sub observație medicală, însă în cursul zilei de astăzi vor putea să plece acasă, a mai spus oficialul școlii.

Evenimentul nedorit s-a petrecut la începutul orei. Elevul și-a motivat gestul spunând că a vrut să facă o glumă, a mai precizat directorul-adjunct al unității de învățământ.

Știrea inițială:

Evenimentul a fost sesizat vineri, 28 februarie 2025, în jurul prânzului. Un elev de liceu ar fi folosit un spray iritant lacrimogen în sala de clasă, iar mai mulți elevi, patru în primă fază, ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportați la spital. Unitatea de învățământ la care s-a produs evenimentul este Liceul Tehnologic „Matei Basarab”. La fața locului au ajuns și polițiștii, care cercetează împrejurările producerii evenimentului.