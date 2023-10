Florin, românul care plantează flori la spitalul la care a lucrat mama lui. „M-am întors bolnav din străinătate, dar florile mi-au salvat viața“

Toamnă de toamnă, curtea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Sibiu se umple de crizanteme, grație unui localnic, Florin Oprița. Gestul său ieșit din comun ascunde în spate o poveste de viață mai puțin obișnuită.

Povestea lui Florin Oprița a devenit cunoscută grație celor care administrează site-ul Consiliului Județean Sibiu, bărbatul fiind unul dintre comercianții nelipsiți din celebra Piață Volantă a Sibiului.

Sibianul s-a reprofilat după ce a muncit mai mulți ani pe șantierele din afara țării. Grav bolnav s-a întors acasă, unde o pasiune l-a readus la viață.

„Florin este florar, numele fiindu-i, parcă, predestinat, deși inițial a lucrat în construcții. A ajuns să muncească „afară”, în Germania, Italia și Spania, însă praful, frigul și munca grea l-au readus acasă, în Sibiu”, relatează cei de la Consiliul Județean Sibiu.

„Era să mor, am fost foarte bolnav. Când m-am pus pe picioare, m-am apucat de floricultură. Cu mâna pe inimă spun că florile mi-au salvat viața”, sună declarația florarului nelipsit în fiecare sâmbătă din Piața Volantă Transilvania sau vinerea, în curtea Consiliului Județean Sibiu, alături de numeroși producători locali veniți din Sibiu, ori județele învecinate.

Florin și-a construit o seră, în vecinătatea municipiului Sibiu, la Cristian, unde „a schimbat gletiera și lopata” de pe șantier, cu săpăliga, stropitoarea și foarfecile de grădină, și unde lucrează alături de soția sa, Andreea, pe care o numește „cea mai frumoasă floare“.

„Toamna, aduc aceste flori cu gândul la ea, că mă vede din cer”

Nici măcar un incident nefericit petrecut în urmă cu un an nu i-au știrbit fericirea și determinarea. Sera lui a fost jefuită.

„Am pornit cu sufletul deschis și recunoscător pentru că viața mi-a dat o a doua șansă. Doar că vara trecută, într-o noapte, am fost călcat de hoți. Mi-au furat majoritatea uneltelor și o roabă. Am fost dezamăgit, dar am ales să merg înainte”, povestește Florin.

De atunci a ales să-și apere truda, dormind noapte de noapte lângă flori, în microbuz. A ales să meargă înainte și chiar să-i ierte pe făptași: „Or fi fost unii mai sărmani decât mine”.

Mai mult, toamnă de toamnă, Florin plantează gratuit crizanteme în curtea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Sibiu, în memoria mamei sale, fostă angajată a spitalului: „Mama a lucrat aici, la Județean, timp de 33 de ani. A fost infirmieră la Ginecologie. Nu a apucat pensia, s-a prăpădit. Toamna, aduc aceste flori cu gândul la ea, că mă vede din cer. Vreau să știe că am rămas același om bun, că încă sunt băiatul ei”.

Joi, 19 octombrie 2023, Florin a venit din nou, împreună cu soția, cu microbuzul încărcat cu flori, pentru a le planta în rondoul de la „Urgențe”.

„De astăzi, florile lui Florin Oprița vor aduce o clipă de bucurie atât celor veniți să-și caute leac pentru suferințe, cât și familiilor acestora și personalului medical. Pe Florin Oprița îl puteți găsi înconjurat de flori. Sunt oameni care trudesc din greu și care nu uită că adevărata bucurie trebuie împărtășită cu cei care ajung să guste sau să-și desfete ochii cu roadele muncii lor de zi cu zi și, uneori, noapte de noapte”, au mai menționat administratorii site-ului Consiliului Județean Sibiu.