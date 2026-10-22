Loteria Română contestă interzicerea păcănelelor în Ploiești. Primarul: „Statul dă cu tifla”

Loteria Română a transmis o plângere prealabilă Primăriei Ploiești și altor administrații locale care au interzis jocurile de noroc de tip „păcănele” în sediile sale. Anunțul a fost făcut joi de primarul municipiului Ploiești, Mihai Polițeanu, care susține că demersul ar putea fi urmat de acțiuni în instanță împotriva primăriilor vizate. Mihai Polițeanu a subliniat că Loteria Română se află în subordinea Ministerului Economiei, statul fiind acționarul unic al companiei. În opinia sa, situația reprezintă o contradicție.

Primarul a făcut referire și la informații apărute anterior în presă. Foto: arhivă

„Este pasul intermediar până la acţionarea în instanţă a tuturor primăriilor de către Loteria Română. Loteria Română este o companie cu capital integral de stat, în subordinea Ministerului Economiei, care este acţionar unic. Cu alte cuvinte, statul a dat posibilitatea comunităţilor să ia decizii cu privire la păcănele şi tot statul dă cu tifla comunităţilor. Este o nesimţire fără margini”, a scris edilul pe Facebook.

Primarul a făcut referire și la informații apărute anterior în presă privind proveniența aparatelor de joc ale Loteriei Române și la relația dintre extragerile Loto 6/49 și postul România TV. Aceste afirmații au fost prezentate de edil în postarea sa de pe rețelele sociale.

Păcănelele, interzise în Ploiești prin vot unanim

Consiliul Local Ploiești a aprobat, în ședința din 29 iulie, în unanimitate, interzicerea sălilor de jocuri de noroc de tip „păcănele” în municipiu, potrivit primarului. Proiectul a fost supus de trei ori dezbaterii consilierilor locali. Primele două încercări de adoptare au eșuat, una din cauza lipsei unui aviz al unei comisii de specialitate, iar cealaltă după amânarea dezbaterii, notează Agerpres.

În aprilie, administrația locală anunțase lansarea în transparență decizională a proiectului care prevedea interzicerea organizării și exploatării jocurilor de noroc pe raza municipiului.

Potrivit propunerii prezentate atunci, jocurile loto organizate de Loteria Română urmau să fie exceptate, iar pariurile sportive ar fi fost permise doar la Hipodrom, în spațiile deja existente.

Plângerea prealabilă transmisă de Loteria Română reprezintă o etapă premergătoare unui eventual litigiu. Rămâne de văzut dacă disputa va ajunge în instanță și cum va fi soluționat conflictul dintre compania de stat și administrațiile locale.