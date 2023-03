Adevărul despre casele de 2.000 de lei într-un colț de rai din Ardeal. „Mulți bucureșteni cumpără și renovează aici“

Primarul localității Gherdeal (Sibiu) a vorbit despre prețul real cu care se vând casele în satul pe care îl conduce. Edilul spune că tot mai mulți bucureșteni au început să vină în zonă și să-și cumpere case de vacanță.

Primarul Emil Gherghel conduce satul Gherdeal, din comuna Bruiu, județul Sibiu, localitate unde tot mai mulți bucureșteni și sibieni se mută pentru a beneficia de aerul curat și peisajele de poveste.

Totuși, casele de aici nu sunt deloc ieftine. Deși s-a scris că o casă în Gherdeal ar costa 2.000 de lei, edilul are o altă variantă.

În realitate, spune el, o casă în sat costă 60.000 de euro, nu 2.000 de lei.

Mai mult, primarul spune că a încercat inclusiv să ia legătura cu publicațiile care au scris despre acest subiect și care au scris că prețul caselor ar fi de 2.000 de lei, notează Turnul Sfatului.

„Nu există așa ceva. Noi am dezmințit inclusiv pe site-ul primăriei. Am sunat la respectivele numere ca să încercăm să nu se mai răspândească informația, am încercat să-i contactăm și pe Facebook, dar nu am dat de ei. Momentan la Gherdeal 90-95% din case au proprietari, sunt vreo trei patru de care într-adevăr nu se mai știe nimic. Ce vă pot spune e că ultima casă s-a vândut cu 60.000 de euro, tranzacție pe imobil în Gherdeal”, a spus edilul, potrivit sursei citate.

„Nu a venit nimeni să întrebe, nu există să fie o casă 2.000 de lei, cu 2.000 de lei cumperi un animal, un cal la căruță. Locuitori care stau în permanență acolo sunt vreo 10-12 persoane. Sunt mulți proprietari de la București care au cumpărat și renovează pentru a le transforma în casă de vacanță”, a mai afirmat Gherghel.