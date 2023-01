Traficul pe DN7, reluat după 28 de ore de la producerea viiturii pe Valea Oltului, la Căciulata VIDEO

Pompierii vâlceni au lucrat nu mai puțin de 25 de ore pentru înlăturarea apei de pe carosabilul DN7 / E81, provenită în urma inundației produse vineri, 20 ianuarie, în stațiunea Călimănești - Căciulata.

Vineri după-amiaza, în jurul orei 16:00, șoseaua care traversează stațiunea balneară vâlceană de pe Valea Oltului a fost inundată în urma precipitațiilor abundente și a scurgerilor de pe versanții care străjuiesc drumul.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea transmiteau sâmbătă, 21 ianuarie, că s-a reușit îndepărtarea apei de pe carosabil, iar traficul rutier va f reluat pe un sens de mers, în jurul orei 17:00, adică după 25 de ore de la semnalarea problemei.

După alte trei ore, a început să se circule pe ambele sensuri, perioadă în care s-a acționat pentru îndepărtarea aluviunilor. Traficul în condiții normale pe DN7 / E81, prin Călimănești - Căciulata, a fost reluat abia în jurul orei 20:00, sâmbătă, 21 ianuarie.

→ Imaginea 1/8: O zi și o noapte pentru înlăturarea efectelor viiturii de pe Valea Oltului de pe DN7 la Căciulata Foto ISU Vâlcea jpeg

„Mica Veneție din Căciulata”

Viitura a avut loc la intrare în Căciulata, în dreptul „Parcului cu cai” o investiție de 4 milioane a administrației publice locale care a plecat tocmai de la faptul că zona se inundă frecvent de ani de zile, în perioadele cu precipitații bogate.

Până în primăvara lui 2020, în locul parcului era un teren viran, pe marginea drumului, iar apa de pe carosabil se scurgea și spre această zonă. Odată cu înălțarea terenului pentru construcția parcului, apa nu a mai avut unde să se verse și astfel, vineri și sâmbătă, s-a strâns atât de mult încât nivelul apei a ajuns la 60 - 80 de centimetri pe șosea.

Ar fi putut depăși un metru dacă nu se acționa permanent, susțin pompierii. Inițial, aceștia au acționat cu ajutorul mai multor motopompe transportabile, pentru a evacua apa de pe șosea direct în râul Olt aflat în vecinătate, iar apoi au folosit pompele de mare capacitate, care au intrat în funcțiune spre miezul nopții.

În cea mai mare parte a timpului, traficul a fost deviat de pe DN7 pe șoseaua de centură a orașului - stațiune.

„Mai aveam un pic și ne plimbam cu barca”

„Probabil că am fi mers cu barca prin parcul de cai (vezi galeria foto și video), dacă nu s-ar fi muncit atâtea ore. Mai aveam un pic și ne plimbam cu barca pe șosea și prin parc. De fapt, s-ar fi circulat mai rapid așa, cât timp traficul a fost închis. I-am văzut pe bieții pompieri cu apa până la brâu. Nu ne amintim să mai fi stat atât vreodată ca să scoată apa de pe șosea! Mare mirare dacă va mai fi cineva sănătos după această intervenție!”, recunosc cei care au unități de cazare chiar în apropierea zonei inundate.

În pofida tuturor celor care consideră că administrația publică locală se face vinovată de viiturile care apar frecvent în zonă, în perioadele cu precipitații bogate, pe motiv că ar refuza să găsească o soluție la problemă, fie prin înălțarea carosabilului (șoseaua în zonă este în pantă), fie prin alte soluții legate de sistemul de drenare a apei, șeful administrației locale menționa pentru „Adevărul”, cu ocazia inundației de anul trecut, că nu există rezolvare: „Este foarte greu să se rezolve această problemă definitiv”.

Primarul din Călimănești, Florinel Constantinescu, susținea că nu există posibilitatea ca orice canal să fie dirijat direct în Olt, mai ales că șoseaua este sub nivelul râului, plus că uneori canalizarea se mai astupă cu crengi ori frunze din pădure: „Nu putem elimina toate problemele naturale, dar important este să le ținem sub control”.

Întreaga intervenție în urma viiturii de pe Valea Oltului a durat de această dată 28 de ore.