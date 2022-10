Șofer oprit în trafic pentru PET-ul aruncat pe geam. Urcase beat la volan și a rămas fără permis VIDEO

Într-o acțiune-cascadă a Poliției Rutiere Vâlcea, peste 100 de șoferi au fost amendați. Unul a fost oprit în trafic pentru că a aruncat un PET pe geam și a rămas fără permis deoarece era beat la volan.

Acțiunea de tip cascadă s-a desfășurat marți, 4 octombrie, pe șoselele din Vâlcea și peste jumătate dintre șoferii amendați încălcaseră limitele de viteză.

Unul dintre șoferii sancționați a fost surprins în timp ce arunca un PET din mașină, în mers. Gestul le-a atras atenția polițiștilor rutieri care l-au oprit la control. Nu mică le-a fost mirarea să constate că este vorba despre un șofer băut. Acesta se urcase băut la volan sub influența băuturilor alcoolice.

În urma verificării cu alcooltest a reieșit o alcoolemie de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Din acest motiv, a fost condus la o unitate spitalicească în vederea recoltării de probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Incidentul s-a petrecut pe Valea Oltului, DN7 / E81, în localitatea Racovița. Șoferul are 43 de ani, este din Sibiu și în momentul producerii incidentului conducea o autoutilitară.

Sibianul a fost sancționat contravențional cu 1305 lei, pentru aruncarea pe drumul public a PET-ului și au fost întocmite acte premergătoare urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. În plus, acest șofer rămas fără permis până la finalizarea anchetei este cercetat penal pentru conducere sub influența alcoolului.

Alt șofer s-a ales cu dosar penal, după ce a condus agresiv

Alți doi șoferi au atras atenția polițiștilor în timp ce efectuau derapaje controlate, în timpul nopții, pe un alt drum național.

Ulterior, în urma verificărilor s-a constatat că unul dintre conducătorii auto nici nu deținea permis de conducere. Și amicul său a rămas fără permis în urma aventurii de noapte. Polițiștii din Voineasa au concluzionat că bărbații din Brezoi se fac vinovați de conducere agresivă.

Pe numele celui care nu deținea permis de conducere au fost întocmite acte premegătoare urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Celuilalt conducător i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru 30 de zile și a fost sancționat contravențional cu 580 lei.

Sute de amenzi, cele mai multe pentru viteză

Despre acțiunea desfășurată pe șoselele Vâlcii (vezi și video mai sus), purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Vâlcea, Cătălin Udrea, a precizat: „O acțiune cu efective mărite a fost desfășurată pe drumurile din Vâlcea. Polițiștii rutieri vâlceni au acționat în sistem cascadă, pentru verificarea respectării de către participanţii la trafic a regimului legal de viteză şi pentru prevenirea accidentelor de circulaţie produse pe fondul vitezei excesive sau neadaptate la condiţiile de trafic. În urma abaterilor constatate au fost aplicate 135 de sancțiuni contravenționale, în sumă de peste 32.000 lei, 67 dintre aceastea reprezentând situații în care conducătorii auto au încălcat limitele legale ale vitezei. Au fost reținute 19 permise de conducere, 11 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, șase pentru depășirea neregulamentară și două pentru neacordare prioritate vehicul”.

Udrea a mai menționat că au fost constatate și două infracțiuni la regimul rutier și au fost reținute șase certificate de înmatriculare.