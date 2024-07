Grindeanu este optimist că lucrările de pe Valea Oltului se vor înscrie în termenul asumat. Când va fi reluată circulația VIDEO

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a făcut marți verificări în teren pe Valea Oltului (sectorul Boița-Lazaret) și s-a declarat optimist în ceea ce priveşte redeschiderea traficului la termenul asumat.

„La 16 zile de la începerea lucrărilor de defrișare pentru amenajarea drumurilor de acces mai mult de jumătate din obiective au fost atinse. Drumul principal de acces a fost finalizat iar antreprenorul turc se concentrează acum pe amenajarea drumurilor secundare necesare accesului spre zonele în care se vor realiza geoforaje. În acest ritm lucrările se vor finaliza conform programului stabilit (9 august 2024). Pot spune că au fost făcuți pași extrem de importanți pentru începerea construcției unui sector foarte dificil din autostrada Sibiu-Pitești”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Ministrul Transporturilor s-a întâlnit marți cu constructorul lotului 2 al autostrăzii Sibiu-Piteşti, la Boiţa, unde începe sectorul de opt kilometri din DN 7 restricţionat pe timpul zilei.

„Această decizie de închidere a traficului parţială, între 6.00 şi 20.00, iată ne-a adus în situaţia, acum fiind la jumătate din perioada restricţionată, să fim cu lucrările, înţeleg de la companie, undeva la 52% progres pe acest proiect”, a declarat în conferinţa de presă pe care a susţinut-o la finalul vizitei pe şantier, Sorin Grindeanu, citat de Agerpres.

Sorin Grindeanu: „Suntem undeva la jumătate”

Restricțiile pe cei opt kilometri din DN 7 au fost impuse pentru a permite realizarea drumurilor tehnologice la viitoarea şosea ce va lega Ardealul de Muntenia.

„ Am avut şi noroc în aceste două săptămâni de vreme cât de cât bună. Au fost doar o zi sau două de ploi, ceea ce a permis să se lucreze la foc continuu. (...) Nu am semne de întrebare, urmare a întâlnirii avute, că lucrurile nu vor sta la fel şi în următoarele două săptămâni şi un pic, cât a mai rămas. Suntem undeva la jumătate, aşa cum am mai spus, astfel încât pe 9 august să fie data în care să redăm în circulaţie acest sector de opt kilometri, închis parţial de la Boiţa la Lazaret. (...) Astăzi vă spun că sunt optimist că această finalizare va fi în termen", a continuat ministrul Transporturilor.

„Trebuie să fim siguri că vom avea toate condiţiile îndeplinite să se poată da drumul la trafic”

Sorin Grindeanu a precizat totodată că s-au luat măsuri şi pentru perioada de după redeschiderea circulaţiei, zona urmând să rămână în monitorizarea drumarilor pentru a se asigura că nu vor fi probleme în trafic.

„Va veni sezonul ploios pe care noi l-am evitat şi acesta a fost motivul pentru care e această fereastră de timp de câteva luni în care se pot face aceste lucrări, dar asta nu înseamnă că în momentul în care vine sezonul ploios - septembrie, octombrie - nu trebuie să ne asigurăm că toate pietrele, aluviunile care nu au picat în această perioadă nu vin pe şosea. Şi am cerut să se constituie un task force de la DRDP Braşov împreună cu constructorul, astfel încât după această perioadă să monitorizeze zilnic eventualele să spunem deplasări de roci şi tot ceea ce ar putea să pună în pericol. S-au făcut şi se fac aceste lucrări, care au dus la destabilizarea solului pe această bucată şi trebuie să fim siguri că vom avea toate condiţiile îndeplinite să se poată da drumul la trafic”, a mai spus Grindeanu

Mare parte din drumurile tehnologice prevăzute iniţial pentru a permite accesul în zonele unde se fac investigaţiile geotehnice au fost finalizate, în prezent lucrându-se la realizarea unor drumuri tehnice suplimentare pentru a putea scoate masa lemnoasă rezultată în urma defrişărilor, au explicat reprezentanţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere care l-au însoţit pe ministrul Transporturilor pe Valea Oltului, potrivit Agerpres.